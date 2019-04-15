ທ່ານພີດ ບູຕຕີເຈດ ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງຊ້າວ ເບັນ ລັດອິນເດຍນາ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ
ໄດ້ເປັນຄົນຫລ້າສຸດ ທີ່ເຂົ້າມາຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ໜາແໜ້ນໃນການສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີ
ເພື່ອຫາຂັບໄລ່ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ອອກຈາກບ່ອນນັ່ງ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ປີ 2020.
ທ່ານອາຍຸ 37 ປີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນການສຳຫຼວດເບິ່ງ ຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງ
ປະທານາທິບໍດີໃນເດືອນມັງກອນ ຊຶ່ງໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ໃນການເຕົ້າໂຮມ
ກັນຢູ່ເມືອງຊາວ ເບັນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ຝຸງຊົນວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມໃຈກ້າຂອງການກະທຳດັ່ງກ່າວ ໃນ
ນາມຊາວໜຸ່ມຢູ່ໃນຍຸກສະຫັດສະວັດ ຫຼື Millennium ຈາກພາກຕາເວັນຕົກກາງ ຫຼາຍໄປ
ກວ່າ ໂວຫານໜ້ອຍນຶ່ງ ເວລາອາຍຸ 37 ປີ ສະແຫວງຫາຕຳແໜ່ງສູງສຸດຂອງປະເທດ ແຕ່
ວ່າພວກເຮົາພາກັນຕົກຢູ່ໃນພາວະທີ່ບັງຄັບໃຫ້ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນຕ້ອງໄດ້ມີບົດບາດ.”
ທ່ານສຳເລັດການສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard ແລະ Oxford ເຄີຍເປັນທະ
ຫານຜ່ານເສິກໃນອັຟການິສຖານ ທ່ານໄດ້ໂປໂລອອກມາຈາກບ່ອນທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ກັນໃນວົງການໆເມືອງແຫ່ງຊາດ ຂຶ້ນມາຫາການຢັ່ງສຽງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຢູ່ໃນອັນດັບສາມ
ຕໍ່ຈາກອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ບາຍເດີນ ແລະສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດເວີມັນທ໌ ທ່ານເບີຣນີ ແຊນເດີຣສ.
ທ່ານເປັນລູກຊາຍຂອງຄົນເຂົ້າເມືອງຈາກປະເທດມາລຕາ ທ່ານບູຕຕີເຈດ ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຢູ່
ມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard ໃນເວລາດຽວກັນກັບ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Facebook ຄືທ່ານມາຣກ໌ ຊັກ
ເກີເບີຣກ໌. ທ່ານໄດ້ຮັບທຶນກິດຕິມະສັກ Rhodes Scholarship ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford ໄດ້ໃຊ້ເວລາເຈັດເດືອນໃນອັຟການິສຖານ ເປັນນາຍຮ້ອຍສຳລອງໃນກອງທັບ
ເຮືອ ໃນນາມຜູ້ວິເຄາະການສືບລັບ ແລະຄົນຂັບລົດ ທັງໄດ້ເຮັດວຽກໃນນາມທີ່ປຶກສາໃຫ້
ແກ່ແມັກຄິນຊີ ແລະບໍລິສັດ. ມີລາຍງານວ່າ ຜູ້ກ່ຽວປາກໄດ້ເຈັດພາສາ ຈຳນວນນຶ່ງແມ່ນ
ໄດ້ຢ່າງຫຼ່ຽນໄຫຼ ຮ່ວມທັງພາສາສະເປນ ແລະນໍແວນຳ.
ແລະໃນປີ 2011 ທ່ານໄດ້ຖືກເລືອຕັ້ງເປັນເຈົ້າເມືອງຢູ່ບ້ານຂອງທ່ານ ທີ່ເມືອງຊ້າວ ເບັນ
ທີ່ມີປະຊາຊົນ 10,000 ຄົນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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