ອະດີດສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ບາບາຣາ ບຸສ (Barbara
Bush) ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ ຊຶ່ງລວມອາຍຸໄດ້ 92 ປີ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານນາງບອກວ່າ ທ່ານນາງໄດ້
ເສຍຊີວິດໃນຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ໂດຍທີ່ມີຄອບຄົວຂອງທ່ານນາງຢູ່ຄຽງຂ້າງ.
ອະດີດປະທານາທິບໍດີຈອດຈ໌ ດັບເບິນຢູ ບຸສ (George W. Bush) ກ່າວຢູ່ໃນຖະ
ແຫລງການນັ້ນວ່າ "ແມ່ທີ່ເປັນສຸດທີ່ຮັກຂອງຂ້າພະ ເຈົ້າໄດ້ລ່ວງລັບໄປແລ້ວ ຊຶ່ງລວມ
ອາຍຸໄດ້ 92 ປີ". "ທ່ານນາງໂລຣາ, ບາບາຣາ, ເຈນນາ(Laura, Barbara, Jenna)
ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມໂສກເສົ້າທີ່ສຸດ ແຕ່ວ່າຈິດໃຈຂອງພວກເຮົາມີຄວາມສະຫງົບ
ເພາະພວກເຮົາຮູ້ວ່າຈິດໃຈຂອງເພິ່ນກ່ອນເສຍຊີວິດ ກໍຢູ່ໃນສະພາບສະຫງົບດີເຊັ່ນ
ກັນ. ທ່ານນາງ ບາບາຣາ ບຸສ (Barbara Bush) ເປັນອະດີດສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງທີ່ດີ
ຍິ່ງ ແລະເປັນຜູ້ຍິງທີ່ບໍ່ຄືກັນກັບຄົນອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ນໍາເອົາຄວາມຄວາມສຸກສະບາຍ,
ຄວາມຮັກ ແລະການອ່ານອອກຂຽນເປັນ ມາສູ່ຄົນເປັນລ້ານໆ ຄົນ. ສ່ວນສໍາລັບພວກ
ເຮົາແລ້ວ ທ່ານນາງ ແມ່ນມີຄຸນງາມຄວາມດີຫລາຍກວ່ານັ້ນຫລາຍ. ແມ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ພວກເຮົາສາມາດຢືນຢູ່ໄດ້ ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ ໄດ້ຫົວຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ຈົນເຖິງວັນ
ສິ້ນລົມຫາຍໃຈຂອງເພິ່ນ. ຂ້າພະເຈົ້າໂຊກດີ ທີ່ມີແມ່ຄືທ່ານນາງ ບາບາຣາ ບຸສ (Barbara Bush). ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ ສຸດແສນທີ່ຄິດຮອດເພິ່ນ ແລະພວກ
ເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນດາທ່ານທີ່ໄດ້ພາວະນາ ແລະສົ່ງຄໍາອວຍ
ພອນອັນປະເສີດມາໃຫ້ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາ."
ຄອບຄົວຕະກຸນ ບຸສ (Bush) ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງເພິ່ນ
ຫລາຍປານໃດ ແຕ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ອະດີດສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ໄດ້ເປັນໂຣກຫົວໃຈວາຍ ແລະພະຍາດຫາຍໃຈຝືດແບບຊໍາເຮື້ອ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້. ທ່ານນາງບໍ່ ໃຫ້ມີການ
ປິ່ນປົວ ທ່ານນາງອີກຕໍ່ໄປ ເມື່ອອາການຂອງທ່ານນາງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ໃນຫລາຍໆ
ມື້ຜ່ານມານີ້.
ທ່ານນາງ ບາບາຣາ ພຽດສ໌ ບຸສ (Barbara Pierce Bush) ເກີດເມື່ອວັນທີ 8 ມິ
ຖຸນາ, 1925, ຢູ່ເມືອງໄຣ (Rye), ລັດນີວຢອກ (New York). ພໍ່ຂອງທ່ານນາງ
ເປັນຄົນພິມວາລະສານ McCall's ແລະ Redbook. ແມ່ຂອງທ່ານນາງຊື່ ໂພລີນ
ພຽດສ໌ (Pauline Pierce) ຊຶ່ງເປັນລູກສາວຂອງຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດຂອງລັດ
ໂອຮາຍໂອ ແລະໄດ້ອຸທິດຕົນ ເພື່ອພາລະກິດຂອງພວກຫົວອານຸລັກນິຍົມ ໃນນາມ
ເປັນປະທານຂອງສະໂມສອນດ້ານສວນຂອງອາເມຣິກາ (Garden Club of America).
ທ່ານນາງ ບາບາຣາ ພຽດສ໌ ບຸສ (Barbara Pierce Bush) ໄດ້ແຕ່ງງານກັບທ່ານຈອດຈ໌ ເຮີເບີດ ວອກເກີ ບຸສ (George Herbert Walker Bush) ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ ປີ 1945. ພວກເພິ່ນມີລູກນໍາກັນ 6 ຄົນ ແລະໄດ້ແຕ່ງງານກັນດົນກວ່າປະທານາທິບໍດີສະ
ຫະລັດຄົນໃດໝົດ ໃນປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດ. ທ່ານ ຈອດຈ໌ ເອສ ດັບເບິນຢູ ບຸສ (George H.W. Bush) ໄດ້ເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄົນທີ 41 ແຕ່ປີ 1989
ຫາ 1993.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ