ຊາວບູຣຸນດີ ໄປລົງ ປະຊາມະຕິ ເພື່ອຕໍ່ເວລາ ໃນການກຳອຳນາດ ຂອງປະທານາທິບໍ

ຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດຫຼາຍພັນຄົນ ໃນປະເທດບູຣຸນດີ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກ
ຂອງທະວີບອາຟຣິກາ ພາກັນໄປໃຊ້ສິດໃຊ້ສຽງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນການລົງ
ປະຊາມະຕິ ທີ່ອາດຈະຍືດເວລາ ໃນການກຳອຳນາດຂອງປະທານາທິບໍດີປີແອ
ແອັນກູຣຸນຊີຊາ ອອກໄປຈົນຮອດປີ 2034.
ຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ພາກັນເຂົ້າແຖວທີ່ຍາວຢຽດ ຢູ່ນອກໜ່ວຍປ່ອນບັດ
ຕ່າງໆ ທີ່ນະຄອນຫຼວງບູຈຸມບູຣາແລະຢູ່ທົ່ວປະເທດ ເພື່ອປ່ອນບັດໃນການລົງ
ປະຊາມະຕິ.
ສະໄໝການດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນ 5 ປີ ແຕ່ບົດແກ້ໄຂລັດຖະທຳ
ມະນູນ ຈະໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຮັບໜ້າທີ່ເປັນເວລາ 7 ປີ. ລັດຖະທຳມະນູນໄດ້
ຈຳກັດການຕຳລົງຕຳແໜ່ງ 2 ສະໄໝ ແຕ່ກໍມີການໂຕ້ແຍ້ງວ່າການປ່ຽນແປງ
ນັ້ນຈະເປັນການເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ສຳລັບປະທານາທິບໍດີແອັນກູຣຸນຊີຊາ ຊຶ່ງທ່ານຈະ
ສາມາດລົງສະໝັກໄດ້ອີກ 2 ເທື່ອ.
ທ່ານແອັນກູຣຸນຊີຊາ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງ ມາແຕ່ປີ 2005 ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້
ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ເປັນສະໄໝທີ 3 ໃນປີ 2015 ຊຶ່ງໄດ້ລະເມີດຕໍ່ຂໍ້ຈຳກັດ 2
ສະໄໝ ທີ່ກຳນົດໄວ້ຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ ທີ່ບັນລຸກັນໃນປີ 2000 ຊຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ສົງຄາມກາງເມືອງທີ່ຍືດຍາວແລະນອງເລືອດໃນປະເທດດັ່ງກ່າວສິ້ນສຸດລົງ.
ຢ່າງໜ້ອຍ ມີ 1,200 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ແລະມີຊາວບູຣຸນດີຫຼາຍ
ກວ່າ 400,000 ຄົນຕ້ອງໄດ້ຫລົບໜີອອກຈາກປະເທດ.
ອົງການສື່ສານແລະຄົມມະນາຄົມແຫ່ງຊາດ ຂອງບູຣຸນດີ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງຫ້າມ
ບໍ່ໃຫ້ວີໂອເອ ແລະບີບີຊີ ອອກອາກາດ ເປັນເວລາ 6 ເດືອນ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້
ໂດຍກ່າວຫາອົງການຂ່າວທັງ 2 ວ່າ ລະເມີດກົດໝາຍຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນແລະ
ພົວພັນກັບການປະຕິບັດທີ່ຜິດຫລັກຈັນຍາບັນ. ນອກນັ້ນ ບູຣຸນດີຍັງໄດ້ເຕືອນ
ວິທະຍຸຝຣັ່ງສາກົນໂດຍກ່າວຫາວິທະຍຸດັ່ງກ່າວວ່າ ລາຍງານຂ່າວທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີການແກ້ແຄ້ນ ຕໍ່ພວກທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອອກສຽງ
ຄັດຄ້ານ ໃນການລົງປະຊາມະຕິດັ່ງກ່າວ.
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