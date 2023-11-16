ການອະພິປາຍ ກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ມຽນມາ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງໜ້ອຍຈົນເທົ່າຮອດຕົ້ນປີໜ້າ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນອາທິດນີ້ ໄດ້ເລື່ອນການຮັບຮອງເອົາງົບປະມານຂັ້ນສຸດທ້າຍສຳລັບປີ 2024.
ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກລັດຖະສະພາສະຫະລັດຈະຮັບຮອງເອົາການແກ້ໄຂໄລຍະສັ້ນ ໂດຍຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານໃນລະດັບປັດຈຸບັນໄປຈົນຮອດຕົ້ນປີໜ້າ ທີ່ຮວມທັງຮ່າງກົດໝາຍພະມ້າ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກຮັບຜ່ານ ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການອະນຸມັດດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ຫລື NDAA ປີ 2023.
ແຕ່ຮ່າງງົບປະມານປີ 2024 ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະນີປະນອມໂດຍສະພາສູງແລະສະພາຕ່ຳກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຈະດຳເນີນການກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ມຽນມາ ຊຶ່ງຍັງຮູ້ກັນໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າພະມ້ານັ້ນ.
ງົບປະມານສະບັບປີ 2024 ທີ່ຮ່າງຂຶ້ນໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດໃນສະພາສູງນັ້ນຈະໃຫ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມຕື່ມທາງດ້ານມະນຸດສະທຳແລະຊຸກຍູ້ໂຄງການປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນມຽນມາ.
ແຕ່ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວການຊັກຊ້າແລະຮ່າງງົບປະມານສະບັບທີ່ໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາຕ່ຳທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນກຳສຽງສ່ວນຫາຍ ທີ່ຈະຕັດເງິນສຳລັບບາງໂຄງການ.