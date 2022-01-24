ມີການຍິງກັນຢູ່ໃກ້ບ້ານພັກ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ເບີກິນາ ຟາໂຊ ໃນຂະນະທີ່ທະຫານກໍ່ກະບົດ ຍ້ອນແຜນຍຸດທະສາດ ຕໍ່ຕ້ານພວກ ຈີຮາດ

ສຽງຍິງປືນຫຼາຍລູກໄດ້ດັງຂຶ້ນ ໃນຄືນວັນອາທິດວານນີ້ ໃກ້ກັບບ້ານຂອງປະທານາທິບໍດີ ເບີກິນາ ຟາໂຊ ຫຼັງຈາກພວກທະຫານໄດ້ກໍ່ກະບົດຢູ່ຄ້າຍທະຫານຫຼາຍແຫ່ງ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປົດຜູ້ບັນຊາການທະຫານຂອງປະເທດ ແລະ ຂໍງົບປະມານເພີ່ມເຕີມເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບພວກແບ່ງແຍກດິນແດນ ອິສລາມ.
ຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຍັງໄດ້ລາຍງານວ່າເຂົາເຈົ້າເຫັນ ເຮລິຄັອບເຕີ ບິນຢູ່ເໜືອທີ່ພັກສ່ວນຕົວ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ຣອດຈ໌ ມາກ ຄາບໍເຣ (Roch Marc Kabore) ໃນນະຄອນຫຼວງ ອວາກາດູກູ (Ouagadougou).
ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກການຍິງປືນໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດວານນີ້ຢູ່ຄ້າຍທະຫານບົກຫຼາຍແຫ່ງ, ຈົນກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຢ້ານກົວ ກ່ຽວກັບ ການກໍ່ລັດຖະປະຫານອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນປະເທດທີ່ເອົາແນ່ບໍ່ໄດ້ ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ອາຟຣິກາ ເຊິ່ງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຖືກທະຫານເຂົ້າຄວບຄຸມນັ້ນ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ພວກປະທ້ວງທີ່ປະທ້ວງ ກ່ຽວກັບ ການຮັບມືຂອງລັດຖະບານຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ຂອງພວກ ຈີຮາດ ໄດ້ຈູດໄຟເຜົາສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງພັກທີ່ກຳລັງປົກຄອງປະເທດ.
ແຕ່ລັດຖະບານໄດ້ປະຕິເສດຂ່າວລື ກ່ຽວກັບ ການພະຍາຍາມຍາດຊິງອຳນາດຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ລາຍການຂອງຄຳຮຽກຮ້ອງທີ່ຖືກສະເໜີໂດຍກຳລັງທະຫານກະບົດບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງການພະຍາຍາມທີ່ຈະຂັບໄລ່ທ່ານ ຄາບໍເຣ, ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ກ່າວຢໍ້າເຖິງຄວາມຈຳເປັນສຳລັບແຜນຍຸດທະສາດການຕໍ່ຕ້ານພວກ ຈີຮາດ ທີ່ດີກວ່າເກົ່າ.
“ພວກເຮົາຢາກມີງົບປະມານທີ່ພຽງພໍສຳລັບການຕໍ່ສູ້” ຕ້ານພວກຫົວຮຸນແຮງ ອິສລາມ, ທະຫານຄົນນຶ່ງຈາກຖານທັບ ຊານກູເລ ລາມີຊານາ (Sangoule Lamizana) ໃນນະຄອນຫຼວງ ອວາກາດູກູ ໄດ້ກ່າວໃນບັນທຶກສຽງທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍອົງການຂ່າວ AFP.
ພວກທະຫານທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກກະທົບຍັງຢາກໃຫ້ນາຍພົນລະດັບສູງ “ຖືກສັບປ່ຽນ,” ຮັກສາບາດແຜຂອງກຳລັງທະຫານໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບບັນດາຄອບຄົວທະຫານທີ່ເສຍຊີວິດໃນການຕໍ່ສູ້, ໂຄສົກສຳລັບກອງທະຫານກະບົດ ໄດ້ກ່າວໃນບັນທຶກສຽງທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ປະກາດການຫ້າມອອກບ້ານຂ້າມຄືນຈາກ 8 ໂມງແລງຕາມເວລາໃນທ້ອງຖິ່ນ ຂອງວັນອາທິດວານນີ້ “ຈົນກວ່າຈະມີແຈ້ງການຕໍ່ໄປ” ແລະ ກະຊວງສຶກສາໄດ້ກ່າວວ່າໂຮງຮຽນຈະຖືກປິດໃນວັນຈັນ ແລະ ວັນອັງຄານ ທົ່ວປະເທດທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລດັ່ງກ່າວ.
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