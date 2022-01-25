ທະຫານໃນປະເທດເບີກິນາ ຟາໂຊທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດຕາເວັນຕົກຂອງທະວີບອາຟຣິກາກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປົດປະທານາທິບໍດີ ຣອຈ ມາກ ຄາບໍເຣ (Roch Marc Kabore) ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະເວົ້າວ່າປັດຈຸບັນ ລັດຖະບານທະຫານໄດ້ຄວບຄຸມປະເທດ.
ທະຫານກະບົດຫຼາຍກວ່າສິບຄົນໄດ້ປາກົດຕົວຢູ່ທາງໂທລະພາບຂອງລັດໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເພື່ອປະກາດແລະກ່າວວ່າ ການຍຶດເອົາປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ດຳເນີນໄປໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງເລີຍ.
ຮ້ອຍເອກຊິດຊໍເຣ ຄາເບ ອົວເອດຣາໂອໂກ (Sidsore Kaber Ouedraogo) ກ່າວວ່າ ພວກຜູ້ນຳທະຫານໃໝ່ ຈະເຮັດວຽກສ້າງແຜນການຕ່າງໆ ທີ່ “ເປັນທີ່ຍອມຮັບໄດ້ສຳລັບທຸກຄົນ” ໃນການຈັດການເລືອກຕັ້ງໃໝ່ຂຶ້ນ.
ເຫດການຜັນແປດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫລັງຈາກມີການລາຍງານກ່ຽວກັບການປະທະກັນຢ່າງໜັກ ຢູ່ໃກ້ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ໃນນະຄອນຫຼວງອວາກາດູກູ (Ouagadougou).
ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ທ່ານຄາບໍເຣຢູ່ໃສ. ລາຍງານໃນວັນຈັນວານນີ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກກັກຂັງໂດຍພວກທະຫານກະບົດພ້ອມກັບສະມາຊິກລັດຖະບານຄົນອື່ນໆ.
ຖະແຫຼງການທີ່ເຊັນໂດຍພັນໂທພອລ-ເຮັນຣີ ແຊນດາໂອໂກ ດາມີບາ (Paul-Henri Sandaogo Damiba) ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ພວກທີ່ຖືກຄຸມຂັງ ນັ້ນແມ່ນຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ປອດໄພ.
ຖະແຫຼງການສະບັບນັ້ນໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ທ່ານຄາບໍເຣທີ່ບໍ່ສາມາດທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດໄດ້ ແລະກ່າວວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍຂອງປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ສ່ວນຝ່າຍຂອງທ່ານຄາບໍເຣກ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ລອດຊີວິດຈາກການພະຍາຍາມລອບສັງຫານແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມ.
ບັນດາຜູ້ນຳທະຫານຊຸດໃໝ່ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ງົດການໃຊ້ລັດຖະທຳມະນູນຂອງເບີກິນາ ຟາໂຊໄວ້, ຍຸບສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະປິດເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດ.
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