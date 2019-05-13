ພວກມືປືນໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນ 6 ຄົນ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສູດມົນຢູ່ໂບດກາໂຕລິກ
ໃນເມືອງ ດາໂບລ ຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອຂອງປະເທດ ເບີກິນາ ຟາໂຊ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນ
ອາທິດວານນີ້, ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ຜູ້ເຫັນເຫດການ.
ຜູ້ເຫັນເຫດການຄົນນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ອາຟຣິກາ ວ່າ ພະ ແລະ ຜູ້ໄປໂບດ 5 ຄົນ
ແມ່ນລວມຢູ່ໃນຈຳນວນຜູ້ເຄາະຮ້າຍນັ້ນ.
ຜູ້ເຫັນເຫດການ ໄດ້ເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ພວກໂຈມຕີວ່າ “ມັນມີລົດຈັກປະມານ 40 ຄັນ. ພວກ
ເຂົາບອກໃຫ້ທຸກຄົນນອນລົງ, ສັງຫານ 5 ຄົນ ກ່ອນທີ່ຈະຈູດເຜົາໂບດຖິ້ມ.”
ພວກໂຈມຕີໄດ້ຈູດໂບດ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ກ່ອນຫຼົບໜີອອກຈາກຈຸດ
ເກີດເຫດ ປະມານນຶ່ງຊົ່ວໂມງເຄິ່ງຫຼັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ໄປຮອດ. ມີລາຍງານວ່າຫຼາຍ
ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ພວກມືປືນໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນ 5 ຄົນຢູ່ໂບດສາສະໜາ ຄຣິສ
ນິກາຍ ໂປຣແຕັສຕັງ ໃນເມືອງນ້ອຍ ຊິລກາດິຈ໌ ຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອຂອງປະເທດ.
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