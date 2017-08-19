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ປະທານາທິບໍດີ Buhari ກັບຄືນ ໄນຈີເຣຍ ຈາກການໄປປິ່ນປົວ ຢູ່ອັງກິດ

ປະທານາທິບໍດີ Muhammadu Buhari ແຫ່ງໄນຈີີເຣຍ

ປະທານາທິບໍດີ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ທ່ານ Muhammadu Buhari ​ໄດ້​ກັບ​ຄືນໄປ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ອີງ​
ຕາມ​ຄຳ​ຖະ​ແຫຼງຂອງ​ໂຄສົກ​ທ່ານ​ ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້​ນີ້ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຢູ່​ທີ່ ນະຄອນຫຼວງ​ລອນ
​ດອນເປັນ​ເວລາດົນ​ນານ​ເພື່ອ​ປິ່ນປົວ​ພະຍາດ​ທີ່​ບໍ່ມີການ​ເປີດ​ເຜີຍ. ທ່ານ​ໄດ້ອອກ​ຈາກ​
ປະ​ເທດ​ໄປ​ ​ແຕ່​ວັນ​ທີ 7 ​ພຶດສະພາ ​ແລະ​ຊາວ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍຈຳນວນ​ນຶ່ງ ​ເລີ້ມ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​
ທ່ານ Buhari ກັບ​ຄືນໄປ​ເຮັດ​ວຽກ ຫລື​ບໍ່​ກໍ​ໃຫ້ລາ​ອອກ​ຈາກ​ໜ້າ​ທີ່.

ຂັ້ນຕົ້ນ ​ທ່ານ Buhari ​ໄດ້ເດີນທາງ​ອອກ​ຈາກ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍ​ ໃນ​ເດືອນ​ມັງກອນ ​ຜ່ານ​ມາ
ເພື່ອໄປ​ປິ່ນປົວ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ອັງກິດ​ເກືອບ​ສອງ​ເດືອນ​ກ່ອນ​ກັບ​ຄືນ​ປະເທດ​ໃນ​ເດືອນ​ມີ
ນາ ​ແຕ່​ກໍ​ໄດ້​ເດີນທາງ​ກັບ​ຄືນໄປ​ອີກ ໃນ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ພຶດສະພາ.

ລະຫວ່າງ​ການຫາຍ​ໜ້າ​ຫາຍຕາໄປ​ທັງສອງ​ເທື່ອ​ນັ້ນ ທ່ານ Buhari ​ໄດ້​ມອບ​ອຳນາດ​ການບໍລິຫານ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ໃຫ້​ແກ່​ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ Yemi Osinbajo.

​ໃນ​ຕົ້ນ​ອາທິດ​ນີ້ ພວກປະ​ທ້ວງ​ໄດ້ໂຮມ​ຊຸມນຸມ​ກັນ​ຢູ່​ທີ່​ນະຄອນຫລວງ Abuja ຖື​ປ້າຍ
​ທີ່​ຂຽນວ່າ “​ເລີ້ມ​ເຮັດ​ວຽກ ຫລືບໍ່​ກໍ​ລາ​ອອກ.” ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນນີ້ ​ຢູ່ທີ່​ນະ
ຄອນ Lagos.

​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້ ພວກ​ສະໜັບສະໜູນທ່ານ Buhari ​ໄດ້​ປະ​ທະກັບ​ພວກ​
ປະ​ທ້ວງ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ ຢູ່​ຕະຫລາດ ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ Abuja ອີງ​ຕາມລາຍ​ງານ​ຂອງ​ສື່
​ມ​ວນຊົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​.

ຖ​ະ​ແຫລ​ງການ ​ທີ່ໄດ້​ປະກາດ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ກັບ​ຄືນປະ​ເທດຂອງ​ ທ່ານ Buhari ​ຍັງ​
ກ່າວ​ອີກ​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ​ຈະ​ກ່າວຄຳ​ປາ​ໄສ​ຕໍ່​ຊາວ​ໄນ​ຈີ​ເຣຍ ຜ່ານ​ທາງ​ລາຍການ
​ອອກ​ອາກາດ ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ຈັນ​ຈະ​ມານີ້.

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