ພະນັກງານກູ້ໄພຢູ່ຕາມຖະໜົນ ແລະປະຊາຊົນທີ່ອິດເມື່ອຍນຳພາຍຸໃນເຂດຕາເວັນຕົກ ຂອງລັດນິວຢອກ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ພາກັນດິ້ນຮົນຂຸດຫິມະອອກ ຍ້ອນລົມ ພາຍຸຫິມະທີ່ຮ້າຍກາດໄດ້ຕົກລົງມາໃນທ້າຍອາທິດນີ້ ໂດຍທີ່ຫິມະຍັງສືບຕໍ່ຕົກຢູ່ ແລະ ມີການພະຍາກອນວ່າ ອາກາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ແລະມີຝົນຕົກທີ່ອາດຈະເຮັດ ໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມ ແລະເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ດິນທີ່ມີນໍ້າກ້າມນັ້ນເປື່ອຍອອກ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
ຂົງເຂດທີ່ຢູ່ໃນແລະຢູ່ອ້ອມແອ້ມເມືອງບັບຟາໂລ, ລັດນິວຢອກນັ້ນ ກະແສລົມທີ່ພັດມາຈາກທະເລສາບເອຣີ (Erie) ແລະອອນຕາຣິໂອ (Ontario) ໄດ້ກັບກາຍເປັນໄພພິບັດທຳລາຍລ້າງ ສໍາລັບເຂດຂົ້ວໂລກເໜືອ (Arctic) ທີ່ກ້າມແຂງຢູ່ເລິກໆ ແລະ ເປັນລົມພາຍຸລະດູໜາວຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ພັດກະຈາຍອອກໄປເກືອບທົ່ວສະຫະລັດ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ແລະພັດຜ່ານວັນບຸນຄຣິສມາສໄປທາງໃຕ້ ຈົນເຖິງຊາຍແດນເມັກ ຊິໂກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ການເສຍຊີວິດຍ້ອນລົມພະຍຸທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຢູ່ໃນເມືອງ ເອີຣີ (Erie) ແລະ ໄນກາຣາ (Niagara) ຂອງລັດນິວຢອກໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 32 ຄົນແລ້ວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ຫິມະຕົກເລີ່ມຫຼຸດລົງແລ້ວ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພໄດ້ສືບຕໍ່ຊອກຫາ ແລະ ຍົກເອົາຍານພາຫະນະທີ່ຖືກຝັງຢູ່ໃຕ້ກອງຫິມະຕົກ ແລະໂຜ່ຂຶ້ນສູງຫຼາຍຟຸດ.
ສົບຜູ້ເສຍຊີວິດບາງຄົນຖືກພົບເຫັນວ່າແຂງຢູ່ໃນລົດ, ສ່ວນຄົນອື່ນໆ ແມ່ນເຫັນຢູ່ໃນ ກອງຫິມະຢູ່ກາງແຈ້ງ, ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນເຫດສຸກເສີນທາງການ ແພດເຊັ່ນ: ຫົວໃຈວາຍໃນຂະນະທີ່ຊ້ວນຫິມະຢູ່, ອີງຕາມເຈົ້າເມືອງ ເອີຣີ (Erie), ທ່ານມາກຄ໌ ໄພບອນຄາຊ໌ (Mark Poloncarz) ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາກຳລັງຟື້ນຕົວຄືນຈາກພາຍຸທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າ ເຄີຍເຫັນມາ, ແນ່ນອນເມື່ອເວົ້າເຖິງການເສຍຊີວິດຍ້ອນຄວາມໂກດເຄືອງຂອງເຈົ້າແມ່ທຳມະຊາດ."
ໃນທົ່ວປະເທດ, ມີຢ່າງໜ້ອຍ 60 ຄົນເສຍຊີວິດໃນເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບດິນຟ້າອາກາດໃນຊຸມມື້ມໍ່ໆມານີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ NBC News.
ຢູ່ໃນແລະເຂດອ້ອມແອ້ມນະເມືອງບັບຟາໂລ, ຫິມະໄດ້ຕົກເຖິງ 52 ນິ້ວໃນໄລຍະສີ່ມື້ມານີ້ ແລະຄາດວ່າຈະຕົກເພີ້ມອີກເລັກນ້ອຍໃນຄືນວັນອັງຄານວານນີ້, ອີງຕາມອົງການບໍລິການສະພາບອາກາດແຫ່ງຊາດ ຫລື NWS.
ສະຖານະການຄາດວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. NWS ຄາດຄະເນວ່າ ອາກາດຈະຮ້ອນຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວໃນທ້າຍອາທິດນີ້, ໂດຍມີອຸນຫະພູມຄ້າຍຄືຢູ່ໃນລະ ດູໃບໄມ້ປົ່ງທີ່ສູງກວ່າອາກາດທີ່ໜາວເຢັນ ແລະ ສູງກວ່າປົກກະຕິ, ພ້ອມທັງຈະມີຝົນຕົກທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມໄດ້.