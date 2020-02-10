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​ພະ​ສົງ​ພາ​ກັນ ສູດ​ມົນ​ພາ​ວັນ​ນາ ໃຫ້​ແກ່ພວກ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ ຈາກ​ການ​ຍິງ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່ ໃນ ໄທ

ພະ​ສົງ​ອົງ​ນຶ່ງ ຊິດ​ນ້ຳ​ມົນໃສ່​ປວງ​ຊົນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​​ພິ​ທີ​ສູດ​ມົນ​​ ເພື່ອ​ອຸ​ທິດບຸນ​ກຸ​ສົນ​ໄປໃຫ້ແກ່​ພວກ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ ທີ່​​ເສຍ​ຊີ​ວິດໃນ​ການ​ຍິງ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ ຣາດ​ຊະ​ສີ​ມາຂອງ​ໄທ, ວັນ​ທີ 9 ກຸມ​ພາ 2020.

ພະ​ສົງຫຼາຍ​ອົງ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ ຂອງ​ໄທ ໄດ້​ໄຕ້ ​ທູບ ທຽນ ແລະໄຫວ້​ພະ​ພຸດ​ທະ​ເຈົ້າ ສວດ​ມົນ​ພາ​ວັນ​ນາ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ທັງຫຼາຍ ຂອງ​ການ​ຍິງ​ສັງ​ຫານ​ໝູ່​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

ພົນທະ​ຫ​ານ​ໄທ​ຜູ້​ທີ່​ຄຽດ​ແຄ້ນ ຍ້ອນ​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ໄດ້​ຍິງ​ສັງ​ຫານ​ພວກ​ຄົນ​ຍ່າງ​ນຳ​ທາງ ແລະ​ພວກ​ຄົນທົ່ວ​ໄປ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຜູ້​ກ່ຽວ​ຂັບ​ລົດ ​ຮຳ​ວີ (Humvee) ​ຂອງກອງທັບ​ບົກ ​ແລ່ນ​ໄປ​ຕາມ​ຖະ​ໜົນສາຍ​ນຶ່ງ ເມື່ອ​ວັນ​ເສົາ​ຜ່ານ​ມາ ໃນ​ນະ​ຄອນ ຣາ​ດຊະ​ສີ​ມາ ໂດຍ​ທີ່​ໄດ້​ສັງ​ຫານ 29 ຄົນ ແລະ ​ເຮັດ​ໃຫ້ອີກ​ເກືອບ 60 ຄົນ ບາດ​ເຈັບ ​ໃນ​ເຫດ​ການ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນນັ້ນ. ສ່ວນ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ກໍ​ໄດ້​ຍິງ​ສັງ​ຫານ ​ພົນທະ​ຫານ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ ໄດ້​ປະ​ເຊີນກັນ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ຮ້ານ​ຊັບ​ພະ​ສິນ​ຄ້າ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້.

ພວກ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ ທີ່​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ເດັກ​ຊາຍອາ​ຍຸ 13 ປີ ຜູ້​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຂີ່​ລົດ​ຈັກ​ຂອງ​ລາວຢູ່ນັ້ນ ແລະ​ແມ່ລູກ​ນ້ອຍ ກຳ​ລັງ​ຂັບ​ລົດ​ໄປ​ກັບ​ລູກ​ຊາຍ.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ໄທ ທ່ານ​ປ​ຣະຢຸດ ຈັນ​ໂອ​ຊາ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຫວັງ​ວ່າ ​ເຫດການ​ຍິງສັງ​ຫານນີ້ "ເປັນ​ພຽງ​ຄັ້ງ​ດຽວ ແລະ​ເຫດ​ການ​ສຸດ​ທ້າຍ ແລະ​ວ່າ ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ເລີຍ. ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ ຢ່າກ​ໃຫ້​ເຫດ​ການນີ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ.” ທ່ານ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ເຫດການນອງ​ເລືອດ​ເຊັ່ນ​ນີ້ ໃນ​ໄທ “ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ.”

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ໄດ້​ລະ​ບຸ ມື​ປືນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຄື ຈ່າ​ເອກ ​ຈັກ​ກ​ຣະ​ພັນ ຖົມ​ມາ​. ທ່ານ​ປຣະ​ຢຸດ ແລະ​ຕຳຫຼວດ ກ່າວ ລາວ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ກາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ ກັບ ຍາດ​ພີ່​ນ້ອງ​ຄົນ​ນຶ່ງ ຂອງ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ທະ​ຫານ​ ຂອງ​ຜູ້​ກ່ຽວເອງ ຢູ່​ທີ່​ຄ້າຍ​ທະ​ຫານ ຊຶ່ງ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ກາ​ນ​ຂາຍ​ເຮືອນຫຼັງ​ນຶ່ງ.

ທ້າວ​ຈັກ​ກ​ຣະພັນ ໄດ້​ຍິງ​ສັງ​ຫານ​ນາຍ​ທະ​ຫາ​ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ​ຍາດ​ພີ່​ນ້ອງ​ເພິ່ນ ແລ້ວ​ລັກ​ເອົາ​ປືນ​ຫຼາຍ​ກະ​ບອກ ຈາກ​ຄ້າຍ​ທະ​ຫານນັ້ນ ແລະ​ໄດ້​ຫລົບ​ໜີ​ອອກ​ໄປ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ລົດ​ຮຳ​ວີ ໂດຍ​ຍິງ​ເຂົ້າ​ໃສ່​ພວກ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ຂັບ​ລົດ​ແລ່ນ​ໄປ​ຮ້ານ​ຊັບ​ພະ​ສິນ​ຄ້າ ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໄວ ບ່ອນ​ທີ່​ຜູ້​ກ່ຽວ ສືບ​ຕໍ່​ຍິງ​ໃສ່​ພວກ​ຄົນ​ທີ່​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ແລະ​ຢູ່​ດ້ານນອກ​ຂອງ​ສູນ​ການ​ຄ້ານັ້ນ.

ທ້າວ​ຈັກ​ກ​ຣະ​ພັນ ໄດ້ຫລົບ​ລີ້​ຢູ່​ໃນ​ສູນ​ກາ​ງ​ຊັອບ​ປິ້ງ Terminal 21 Korat ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຮ້ານ​ຊັບ​ພະ​ສິນ​ຄ້າ ​ໃນທຳ​ນອງ​ຂອງ​ສະ​ໜາມ​ບິນ ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຮູບ​ປັ້ນ​ດ້ວຍ ເລ​ໂກ ທີ່​ມີຫຼາກຫຼາຍ​ສີ​ສັນ ພ້ອມ​ດ້ວຍ ມ້າ​ໝຸນ ແລະ​ສະ​ຖານ​ທີ່ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກຈຳ​ລອງ​ຂຶ້ນ​ມານັ້ນ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ຍົກ​ຍ້າຍພວກ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຮ້ານ​ຄ້າ​ ແລະ​ພວກ​ຜູ້​ໄປ​ຊື້​ເຄື່ອງ​ຂອງ ອອກ​ໄປໂດຍ​ສ່ວນໃຫຍ່​ແລ້ວ ທີມ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ສົມ​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ຕຳຫຼວດ ແລະ​ທະ​ຫານ ໄດ້​ເຂົ້າ​ກວດ​ຫາ​ທ້າວ​ຈັກ​ກ​ຣະ​ພັນ ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ສູນ​ການ​ຄ້າ ແລະ​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ຜູ້​ກ່ຽວ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ທ້າວ​ຈັກ​ກ​ຣະ​ພັນ ໄດ້​ຝຶກ​ຊ້ອມ​ເປັນ​ມື​ປືນ​ຍິງແມັ້ນ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮັບ​ການອົບ​ຮົມພິ​ເສດຂອງກອງ​ທັບ​ບົກ ໃນ​ການດັກ​ໂຈມ​ຕີສັດ​ຕູ.​

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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