ທ່ານນາງ ບົວສອນ ແລະສາມີ ທ່ານຄຳສີ ບົວສີສະຫວັດ ອົບພະຍົບລາວເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຢູ່ໃນເມືອງແອັສກອນດີໂດ ລັດຄາລີຟໍເນຍ

ໃນລາຍການຊຸມຊົນຊາວໃນທະວີບອາເມຣິກາ ສຳລັບແລງວັນອາທິດມື້ນີ້ ເຮົາຈະພາທ່ານໄປພົບກັບທ່ານນາງບົວສອນ ບົວສີສະຫວັດ ຜູ້ທີ່ມາຈາກຄອບ ຄົວທຸກຍາກ ໃນແຂວງຈຳປາສັກ ຜູ້ທີ່ມີສາມີທີ່ສຸຂະພາບ ບໍ່ແຂງແຮງປານໃດ ແລະໄດ້ຫອບຄອບຄົວເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນເມືອງແອັສກອນດີໂອ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳເອົາການສຳພາດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານນາງ ບົວສອນ ບົວສີສະຫວັດ ເກີດໃນຄອບຄົວຊາວໄຮ່ຊາວນາ ຢູ່ບ້ານແກ່ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະໃນປີ 1984 ເພິ່ນພ້ອມກັບສາມີທ່ານຄຳສີ ແລະລູກສາວນ້ອຍອາຍຸ 5 ປີ ພ້ອມດ້ວຍລູກຫລານຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ພາກັນຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງ ຢູ່ແຖວຫາດດອນຈັນ ໃນເວລາ 8 ໂມງແລງ ໂດຍມີພວກກຸ່ມຄົນລາວນຳພາພາຍເຮືອຂ້າມໄປຝັ່ງໄທ ເມື່ອໄປເຖິງຝັ່ງໄທໃນເວລາເກືອບຟ້າແຈ້ງ ພວກກຸ່ມຄົນທີ່ນຳຂ້າມຂອງ ໄດ້ແຍກເອົາສາມີຂອງທ່ານນາງບົວສອນ ໄປໂທຫາອ້າຍຂອງເພິ່ນຢູ່ອາເມຣິກາ ເພື່ອທວງເອົາຄ່າຈ້າງນຳພາຄອບຄົວພວກເພິ່ນຂ້າມຂອງ ເປັນເວລາ 3 ວັນ ກ່ອນທີ່ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນຈະໄດ້ຖືກນຳໄປເຂົ້າສູນອົບພະຍົບນາໂພ. ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນອາໄສຢູ່ທີ່ສູນນາໂພເປັນເວລານຶ່ງປີຫົກເດືອນ ແລ້ວຍ້າຍໄປຢູ່ສູນອົບພະຍົບໃນປະເທດຟີລິບປິນ ຕື່ມອີກ 9 ເດືອນ ໃນຊ່ວງນັ້ນ ເພິ່ນໄດ້ໃຫ້ກຳເນີດລູກຊາຍຄົນທີສອງ ຊຶ່ງທ່ານນາງກ່າວສູ່ຟັງວ່າ:
ເມືອງມອນກຳໂມຣີ ລັດອາລາບາມາ ຊຶ່ງເປັນເມືອງເອກຂອງລັດ ທີ່ມີປະຫວັດ ສາດສຳຄັນ ທາງດ້ານການຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິ ຕາມລັດຖະທຳນູນ ໃນການໃຊ້ສິດອອກສຽງເລືອກຕັ້ງຂອງພວກຊາວຜິວດຳອາເມຣິກັນ ໃນການເດີນຂະບວນທີ່ ນຳພາໂດຍ ທ່ານມາຕິນ ລູເຕີ ຄິ້ງ ຈາກເມືອງແຊລມາ ເຂົ້າໄປໃນເມືອງມອນກຳໂມຣີ. ຄອບຄົວຂອງທ່ານນາງບົວສອນ ໄດ້ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ ກັບຄອບຄົວຂອງອ້າຍສາມີຜູ້ທີ່ໄດ້ປະກັນເອົາຄອບຄົວຂອງພວກເພິ່ນມານັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວສູ່ຟັງຕື່ມອີກວ່າ:
ໃນທີ່ສຸດຄອບຄົວຂອງທ່ານນາງບົວສອນໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນເມືອງນ້ອຍແອັສກອນດີໂດ ຕັ້ງຢູ່ໃນຂົງເຂດເມືອງໃຫຍ່ຂອງແຊນດີເອໂກ ລັດຄາລີຟໍເນຍ ຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້. ຕະຫຼອດໄລຍະການດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນເມືອງແອັສກອນດີໂດນັ້ນ ທ່ານນາງບົວສອນ ກ່າວວ່າ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ເພິ່ນເປັນແມ່ບ້ານແມ່ເຮືອນເບິ່ງແຍງລູກເຕົ້າພ້ອມດ້ວຍລູກຫຼານ ສ່ວນສາມີຂອງເພິ່ນນັ້ນ ມີໂລກປະຈຳຕົວຕັ້ງແຕ່ຢູ່ໃນເມືອງລາວ ຊຶ່ງເພິ່ນໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດລຳໃສ້ມາແລ້ວ ແລະໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດຕື່ມອີກສອງຄັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ສ່ວນທ່ານນາງບົວສອນເອງ ກໍເປັນໂຣກມະເຮັງໃນຕ່ອມນ້ຳເຫຼືອງ ດ້ວຍສາເຫດນີ້ ພວກເພິ່ນທັງສອງຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກເປັນຫລັກເປັນແຫລ່ງໄດ້ ແລະພວກເພິ່ນທັງສອງໄດ້ຮັບເງິນສົງເຄາະຈາກລັດຖະບານ ສຳລັບຄົນພິການຕະຫຼອດມາ. ທ່ານນາງບົວສອນ ອະທິບາຍສູ່ຟັງກ່ຽວກັບສາເຫດທີ່ຍ້າຍທີ່ຢູ່ອາໄສຫຼາຍບ່ອນ ກໍເພາະວ່າ ຍ້ອນມີລູກຫຼານອາໄສຢູ່ນຳ ຈຶ່ງຢາກຈະຊອກຫາທີ່ຢູ່ອາໄສຢູ່ໃນບໍລິເວນທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີສຳລັບພວກເຂົາເຈົ້າ. ທ່ານນາງເວົ້າສູ່ຟັງກ່ຽວກັບການເປັນຢູ່ໃຫ້ຟັງດັ່ງນີ້:
ເມືອງແອັສກອນດີໂດ ຕັ້ງຢູ່ຮ່ອມພູກ້ຳຕະເວັນອອກສຽງເໜືອ ຫ່າງໄປຈາກແຊນດີເອໂກ 30 ກິໂລແມັດ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະມີຟາມປູກຕົ້ນໄມ້ເຊັ່ນໝາກອາໂວກາໂດ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງບົວສອນ ກ່າວສູ່ຟັງວ່າ:
ສຳລັບສັງຄົມລາວເຊັ່ນວັດວາອາຮາມແລະສະມາຄົມຕ່າງໆຢູ່ໃນເຂດເມືອງແອັສກອນດີໂດນັ້ນ ທ່ານນາງກ່າວສູ່ຟັງດັ່ງນີ້:
ຊາວລາວໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຈະອາໄສຢູ່ໃນຫົວເມືອງໃຫຍ່ເຊັ່ນ ແຊນດີເອໂກ ລອສແອນເຈີເລສ ແຊນຕາອານາ ແລະແຊນແຟຣນຊິສໂກ ເປັນຕົ້ນ ເພາະວ່າ ສະພາບອາກາດຢູ່ໃນເຂດນີ້ ຍາມລະດູໜາວ ຈະບໍ່ໜາວຫຼາຍຄືກັບເຂດພາກຕະເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງສະຫະລັດ ເພາະສະນັ້ນແລ້ວ ກໍຈະມີຊຸມຊົນຊາວ ລາວ ພາ ກັນໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຢູ່ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ແມ່ນການສຳພາດທ່ານນາງບົົວສອນ ບົວສີສະຫວັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮອບລູກເຕົ້າແລະລູກຫລານ ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ມາໄດ້ຫຼາຍສິບປີຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ໃນແລງວັນອາທິດໜ້າກະລຸນາຕິດຕາມລາຍການຊຸມຊົນຊາວລາວໃນທະວີບອາເມຣິກາຂອງພວກເຮົາໄດ້ອີກ.
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