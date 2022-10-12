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ວັນພຸດ, 12 ຕຸລາ 2022
ໂລກ

ອົງ​ການ NATO ຈະ​ຈັດ​ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ນິວ​ເຄ​ລຍ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ການ​ເຕືອນ​ຈາກ​ຣັດ​ເຊຍ​

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ອົງ​ການ NATO ທ່ານ​ເຈັນ ສະ​ໂຕ​ລ​ເລັນ​ເບີກ ກ່າວ​ຕໍ່​ສ​ື່​ມວນ​ຊົນ ທີ່​ຫ້ອງ​ການ​ໃຫ​ຍ່​ອົງ​ການ NATO ທີ່​ນະ​ຄອນບ​ຣັ​ສ​ເຊີ​ລ​ສ໌ ປະ​ເທດ​ແບ​ລ​ຈ້ຽ​ມ ວັນ​ທີ 11 ຕຸ​ລາ 2022

ອົງ​ການ​ NATO ຈະ​ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕໍ່​ໄປ ກັບ​ແຜນ​ເຝິກ​ຊ້ອມກ່ຽວ​ກັບ​ອາ​ວຸດນິວ​ເຄ​ລຍ ​ທີ່ມີ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານ​ແລ້ວນັ້ນ ໃນອາ​ທິດ​ໜ້າ​ນີ້ ເຖິງ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນກ່ຽວ​ກັບ​ສົງ​ຄາມຢູ່ໃນຢູ​ເຄ​ຣນ ​ແລະ​ການ​ຢືນ​ຢັດ ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີວ​ລາ​ດີ​ເມຍ ປູ​ຕິນ ທີ່​ວ່າລາວ​ບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ຫລິ້ນ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໃຊ້​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ດິນ​ແດນ​ຣັດ​ເຊຍ ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫ​ຍ່​ອົງ​ການ​ NATO ​ທ່ານເຈັນ ສະ​ໂຕ​ລ​ເລນ​ເບີກ ໄດ້ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້.

ກ​ານ​ເຝິກ​ຊ້ອມ ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ວ່າ “Steadfast Noon” ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ປະ​ຈຳ​ປີ ແລະ​ມັກ​ຈະ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຢູ່​ນຶ່ງອ​າ​ທິດ. ແມ່ນພົວ​ພັນ​ກັບຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ ທີ່​ບັນ​ທຸກຫົວ​ລະ​ເບີດ​ນິວ​ເຄ​ລຍ ແຕ່​ບໍ່ພົວ​ພັນ​ກັບລູກລະ​ເບີດແທ້ໃດໆ. ເຮືອ​ບິນ​ລົບທຳ​ມະ​ດາ ເຮືອ​ບິນ​ສັງ​ເກດ​ການ ແລະ​ເຮືອ​ບິນ​ຕື່ມ​ນ້ຳ​ມັນ ກໍ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຕາມ​ປົກ​ກະ​ຕິ.

ສະ​ມາ​ຊິກສິບ​ສີ່ປະ​ເທດ ຂອງທັງ​ໝົດ 30 ​ປະ​ເທດສະ​ມາ​ຊິກ​ອົງ​ການ NATO ຈະ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ເຝິກຊ້ອມ ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ໄວ້​ກ່ອນ​ການ​ຮຸກ​ຮານ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນເມື່ອ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ. ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ 1,000 ກິ​ໂລ​ແມັດ ຫ່າງຈາກ​ຣັດ​ເຊຍ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງອົງ​ການ NATO ​ທີ່ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້.

“​ມັນ​ຈະ​ສົ່ງ​ສັນ​ຍານ​ຜິດ​ທີ່​ສຸດ ຖ້າ​ຫາ​ກ​ວ່າ​ໃນ​ທັນ​ໃດ​ພວກ​ເຮົາລົ​ບ​ລ້​າງ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່ເຄີຍເຮັດ​ມາ​ເປັນ​ປະ​ຈຳ​ໃນເວ​ລາ​ນີ້ ແຜ​ນ​ເຝິກ​ຊ້ອມທີ່​ວາງ​ແຜນ​ມາ​ຍາ​ວ​ນານ ເພາະ​ວ່າ​ມີ​ສົງ​ຄາ​ມ​ຢູ່​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ. ​ນັ້ນ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ສັນ​ຍານ​ຜິດ​ທີ່​ສຸດ.” ທ່ານ​ສະ​ໂຕລເລັນ​ເບີກ ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ ກ່ອນກອງ​ປະ​ຊຸມບັນ​ດາ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ ຂອງ​ອົງ​ການ NATO ​ຢູ່​ນະ​ຄອນບ​ຣັ​ສ​ເຊີ​ລສ໌.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ຢືນ​ຢູ່​ຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນ​ຂອງ NATO ທຳ​ນາຍ​ຄວາມ​ປະ​ພຶດ ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງກອງ​ທັບ​ພວກ​ເຮົາ ເປັນ​ທາງ​ດີ​ທີ່​ສຸດ ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນບໍ່​ໃຫ້​ມີ ການ​ເພີ້ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຂຶ້ນ. ​ຖ້າ​ຫາກວ່າ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ພວກ​ເຮົາສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໃດໆ ຄິດໄລ່ຜິດ​ຢູ່​ໃນ​ມົ​ສ​ກູ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ເພິງ​ພໍ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ເພື່ອປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ ແລະປ້ອງ​ກັນບັນ​ດາ​ພັນ​ທະ​ມິດ ທັງ​ໝົດ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສ່ຽງຕໍ່​ການ​ການ​ເພີ້ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຂຶ້ນ.”

​ພ້ອມ​ດ້ວຍກອງ​ທັບ​ຣັດ​ເຊຍ​ທີ່​ຖອຍ​ກັບ​ຄືນ ​ພາຍ​ໃຕ້ການ​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ​ຂອງກຳ​ລັງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ອາ​ວຸດ​ຈ​າກ​ປະ​ເທດຕາ​ເວັນ​ຕົກ ທ່ານ​ປູ​ຕິນໄດ້ເພີ້ມຄວາມ​ສ່ຽງດ້ວຍການ​ຜະ​ໜວກ​ເອົາ​ສີ່​ຂົງ​ເຂດ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ດານ​ລະ​ດົມ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານເປັນ​ບາງ​ສ່ວນ​ເຖິງ 300,000 ຄົນ ເພື່ອ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ເຂດ​ແນ​ວ​ໜ້າ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ພັງ​ທະ​ລາຍ​ລົງ​ນັ້ນ.

NATO will push ahead with long-planned nuclear exercises next week despite rising tensions over the war in Ukraine and President Vladimir Putin's insistence that he is not bluffing about using all available means to defend Russian territory, NATO Secretary-General Jens Stoltenberg said Tuesday.

The exercise, dubbed "Steadfast Noon," is held annually and usually runs for about one week. It involves fighter jets capable of carrying nuclear warheads but does not involve any live bombs. Conventional jets, and surveillance and refueling aircraft also routinely take part.

Fourteen of the 30 NATO member countries will be involved in the exercise, which was planned before Russia invaded Ukraine in February. The main part of the maneuvers would be held more than 1,000 kilometers (625 miles) from Russia, a NATO official said.

"It would send a very wrong signal if we suddenly now cancelled a routine, long-time planned exercise because of the war in Ukraine. That would be absolutely the wrong signal to send," Stoltenberg told reporters on the eve of a meeting of NATO defense ministers in Brussels.

"NATO's firm, predictable behavior, our military strength, is the best way to prevent escalation," he said. "If we now created the grounds for any misunderstandings, miscalculations in Moscow about our willingness to protect and defend all allies, we would increase the risk of escalation."

With the Russian army retreating under the blows of Ukrainian forces armed with Western weapons, Putin raised the stakes by annexing four Ukrainian regions and declaring a partial mobilization of up to 300,000 reservists to buttress the crumbling front line.

ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ ຜ່ານໂທລະພາບ

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