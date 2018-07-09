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ແມ່ຍິງຊາວອັງກິດ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ທີ່ຖືກ​ວາງຢາ​ພິ​ດ​ເສັ້ນປະສາດ ໄດ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ

ຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນທາງເຂົ້າໂຮງໝໍ ຊອລ​​ສແບຣີ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດອັງກິດ.

ຕຳຫຼວດ​ອັງກິດ​ໄດ້​ເປີດ ສືບສວນການ​ສັງຫານຂຶ້ນ ຫຼັງ​ຈາກແມ່ຍິງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ວາງຢາ​
ພິ​ດ​ເສັ້ນປະສາດ ຊະ​ນິດ​ດຽວ​ກັບທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ອະ​ດີດ​ນັກ​ສືບຣັດ​ເຊຍ​ເຈັບ​ປ່ວຍນັ້ນ ໄດ້
ເສຍ​ຊີວິດ​ໃນ​ເດືອນ​ມີນາຜ່ານມາ.

ຕຳຫຼວດ​ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ມື້ວານນີ້​ວ່າ ​ນາງ​ດອນ ສະ​ເຕີ​ແຈັສ ອາ​ຍຸ 44 ປີ ​ໄດ້ໄປ
ເສຍຊີວິດຢູ່​ໂຮ​ງໝໍ​ ຊອ​ລ​ສແບຣີ ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ອັງກິດ.

ນາງ​ໄດ້​ລົ້ມ​ເຈັບ​ປ່ວຍລົງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 30 ມິຖຸນາ ພ້ອມດ້ວ​ຍຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍອີກ​ຄົນນຶ່ງ​ຄື ທ່ານ
​ຊາຣສ ​ໂຣ​ຣີ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໂຮງໝໍ​ດ້ວຍອາ​ການ​ສາຫັດ.

ນາຍົກ​ລັດຖະມົນຕີ​ອັງກິດ ທ່ານ​ນາງ​ເທີຣີຊາ ​ເມ ມີ “​ຄວາມ​ຕື່ນຕົກ​ໃຈ ​ແລະ ຢ້ານ​ກົວ​”
ຍ້ອນ​ຂ່າວ​ການ​ເສຍ​ຊີວິດ​ຂອງ ນາງ​ສະ​ເຈີ​ແຈັສ.

ຕຳຫຼວດ​ກ່າວ​ວ່າ ​ທັງ​ສອງ​ໄດ້​ຖືກ​ວາງ​ຢາ​ພິ​ດທີ່ມີຊື່ວ່າ Novichok ​ທີ່​ເປັນສານພິດ​ດຽວ
​ກັນ​ກັບອັນທີ່ເບືອອະດີດ​ນັກ​ສື​ບຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ​ເຊີ​ເກ ສະກຣີພາລ ​ແລະ​ລູກ​ສາວ​ຂອງ​ເພິ່ນ
ນາງ​ຈູ​ເລຍ ​ໃນ​ເດືອນມີນາ. ທັງ​ສອງຄົນ​ໄດ້​ລອດ​ຊີວິດ.

ອັງກິດ​ໄດ້​ຖີ້ມ​ໂທດ​ໃສ່ຣັດ​ເຊຍ​ ສຳລັບ​ການວາ​ງຢາ​ພິດດ​ໃສ່​ຄອບຄົວ​ກຣີ​ພາລ ຊຶ່ງ​ເປັນ
ການ​ກ່າວ​ຫາທີ່​ຣັ​ດ​ເຊຍ​ປະຕິ​ເສດ.

ຕຳຫຼວດ​ສົງ​ໄ​ສວ່າ ນາງສະ​ເຕີ​ແຈັສ ​ແລະ​ທ່ານ​ໂຣ​ຣີ ຈັບ​ເອົາ​ກັບ​ນ້ອຍໆ​ທີ່​ບັນຈຸ​ຢາ​ພິດ ​
ແລະ​ພະຍາຍາມ​ຊອກ​ຫາ​ວ່າ​ມີ​ຫຍັງຢູ່ໃນຫັ້ນ ​ແລະ​ມາ​ຈາກ​ໃສ.

ລັດຖະມົນຕີ​ຮັກສາຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ທ່ານ​ຊາ​ຈິ​ດ ຈາ​ວິດ ​ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມເຂດຊອລສແບຣີ ​ໃນ​ວັນ​ເສົາທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​ເພື່ອ​ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈກັບ​ຊາວ​ບ້ານ​ວ່າ​ໂອກາດ
​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມເຈັບ​ປ່ວຍຈາກ​ສານ​ພິດເສັ້ນປະສາດ​ນັ້ນ​ແມ່ນມີນ້ອຍທີ່​ສຸດ.

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