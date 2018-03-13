ນາຍົກອັງກິດ ກ່າວວ່າ ເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີ່ຣັດເຊຍ ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ການໂຈມຕີ ອະດີດສອດແນມ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດໄດ້ກ່າວວ່າ “ເປັນໄປໄດ້ສູງ” ທີ່ວ່າຣັດເຊຍຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ
ການໂຈມຕີອະດີດນັກສອດແນມ ແລະລູກສາວຂອງເພິ່ນ ຊຶ່ງຍັງຢູ່ໃນອາການສາຫັດ ທີ່ໂຮງພະຍາບານ ລຸນຫຼັງໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າ ໄດ້ຖືກພິດທຳລາຍປະສາດ ໃນສັບປະດາ
ແລ້ວນີ້ ທີ່ເມືອງຊາລິສບູຣີ ທາງພາກໃຕ້ຂອງອັງກິດນັ້ນ.
ທີມງານຊ່ຽວຊານດ້ານອາວຸດຊີວະພາບ-ເຄມີ ໄດ້ເຮັດວຽກຕະຫຼອດຊາວສີ່ຊົ່ວໂມງ
ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ເກີດການໂຈມຕີເມື່ອວັນທີ 4 ມີນາ ຕໍ່ອະດີດສອດແນມ ທ່ານເຊີເກ
ສກຣີປາລ (Sergei Skripal) ແລະລູກສາວ, ນາງຢູເລຍ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ
ທ່ານນາງເທຣີຊາ ເມ (Theresa May) ໄດ້ບອກກັບຄະນະລັດຖະສະພາ ໃນວັນຈັນ
ວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນສາມາດ ລະບຸໄດ້ແລ້ວເຖິງສານທີ່ໃຊ້ນັ້ນ ແມ່ນເປັນ
ສານພິດທຳລາຍປະສາດຂອງພວກທະຫານທີ່ເອີ້ນວ່າ “ໂນວີຊອຄ” (Novichock).
ທ່ານນາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຣັດເຊັຍ ກ່ອນໜ້ານີ້ ແມ່ນໄດ້ເຮັດສານພິດນີ້ ແລະຍັງສາມາດ
ໃນການຜະລິດສານນີ້ຢູ່. ປະຫວັດໃນການລອບສັງຫານຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ລັດຖະບານ
ເປັນຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ແລະການຊັ່ງຊາທີ່ວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ມອງເຫັນພວກທີ່
ໂຕນໜີ ແມ່ນເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ຖືກຕ້ອງຊອບທຳ ເພື່ອການສັງຫານກວດລ້າງ, ລັດຖະ
ບານໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ມັນເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີ່ຣັດເຊຍ ແມ່ນຮັບຜິດຊອບ
ໃນການກະທຳ ຕໍ່ທ່ານເຊີເກ (Sergei) ແລະນາງຢູເລຍ.”
ເຊີນຊົມ: ຕຳປາໄສຂອງທ່ານນາງເມ ກ່ຽວກັບທ່ານສກຣີປາລ Skripal
ທ່ານນາງເມ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ. “ຫຼືບໍ່ ມັນກໍເປັນການເອົາບາດກ້າວໂດຍລັດຖະບານ
ຣັດເຊຍ ຕໍ່ປະເທດຂອງພວກເຮົາ, ຫຼືບໍ່ ກໍລັດຖະບານຣັດເຊຍ ສູນເສຍການຄວມຄຸມ ສານພິດທຳລາຍປະສາດ ທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ອາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍ
ແຮງ ແລະໄດ້ປ່ອຍ ໃຫ້ມັນຕົກໄປຢູ່ໃນມືຂອງຄົນອື່ນ.”
ທ່ານນາງເມ ໄດ້ທວງໃຫ້ມົສກູ ສະເໜີລາຍລະອຽດໂດຍທັງໝົດຂອງສານພິດໂນວີຊອຄ(Novichock) ໃຫ້ອົງການເກືອດຫ້າມດ້ານອາວຸດເຄມີ ພາຍໃນແລງວັນອັງຄານ
ມື້ນີ້.“ຖ້າຫາກວ່່າມັນບໍ່ມີການຕອບຮັບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະສະຫຼຸບວ່າ
ການກະທຳດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເທົ່າກັບເປັນການນຳໃຊ້ກຳລັງແບບຜິດກົດໝາຍ
ໂດຍຣັດເຊຍ ຕໍ່ສະຫະຣາຊາອານາຈັກອັງກິດ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະກັບຄືນມາຍັງລັດຖະສະພາອີກ ແລະວາງແຜນມາດຕະການຢ່າງເຕັມອັດຕາທີ່ພວກເຮົາຈະເຮັດ
ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ນັ້ນ. ທ່ານນາງເມ ກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານປະທານສະພາ ການ
ພະຍາຍາມສັງຫານ ໂດຍນຳໃຊ້ອາວຸດເຄມີທຳລາຍປະສາດ ໃນບ້ານເມືອງຂອງ
ອັງກິດ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການກໍ່ອາຊະຍາກຳ ຕໍ່ຄອບຄົວ ສກຣີປາລສ໌ (Skripals)
ເທົ່ານັ້ນ, ມັນຍັງແມ່ນເປັນການໂຈມຕີແບບບໍ່ເລືອກໜ້າ ແລະຂາດຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບ ຕໍ່ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດນຳດ້ວຍ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
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