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ຕຳຫລວດອັງກິດ ກ່າວວ່າ ອະດີດສາຍລັບ ຣັດເຊຍ ຖຶກໂຈມຕີ ດ້ວຍສານເຄມີ ທຳລາຍ ປະສາດ

ຕູບຜ້າຕັ້ງຂອງໜ່ວຍສັນນະສູດຕຳຫຼວດ ກວດສອບມ້ານັ່ງ ບ່ອນທີ່ພົບເຫັນ ທ່ານເຊີ​ເກ ສກຣີປາລ (SergeiSkripal) ແລະລູກສາວ ນາງຢູເລຍ , ຖືກລົມພັດປີ້ນ ໃນເຂດເມືອງ ຊາລິສບູຣີ, ປະເທດອັງກິດ, 8 ມີນາ 2018

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນອັງກິດ ທ່ານນາງແອມເບີ ຣູດ (Amber Rudd) ມີແຜນ
ການ ພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະຮັບມື ຖ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນຫາກລະບຸໂຕຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍສານເຄມີທຳລາຍລະບົບປະສາດຕໍ່ອະດີດສາຍລັບຣັດເຊຍ
ທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍ.

ທ່ານນາງຣູດ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວບີບີຊີວ່າ “ບໍ່ມີຫຍັງອ່ອນແອເລີຍ ໃນການຕອບ
ຮັບຂອງອັງກິດ ຕໍ່ກິດຈະກຳຂອງລັດຢູ່ໃນປະເທດນີ້. ທ່ານອາດຈະບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ
ເລື່ອງລາວທັງໝົດແຕ່ເມື່ອພວກເຮົາເຫັນວ່າ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການເອົາບາດກ້າວ ພວກເຮົາກໍຈະເອົາ.”

ຕຳຫຼວດ​ຕໍ່ຕ້ານການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍຂອງ​ອັງກິດ ກ່າວ​ວ່າ ​ທ່ານ​ເຊີ​ເກ ສກຣີປາລ (Ser-
gei Skripal) ແລະລູກສາວອາຍຸ 33 ປີຂອງທ່ານ ໄດ້ຖືກສານພິດທຳລາຍເສັ້ນປະ
ສາດ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ທີ່ເມືອງຊາລິສບູຣີ ຊຶ່ງເປັນເມືອງທີ່ຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມ
ງຽບສະຫງົບດີ.

ທ່ານ ມາກຄ໌ ໂຣລລີ (Mark Rowley) ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດເທດສະບານ ແລະເຈົ້່າໜ້າທີ່ ຫົວໜ້າການແພດ ທ່ານນາງ ແຊລລີ ດາວີສ (Sally Davies) ຖະແຫຼງກ່ຽວກັບ ສະຖານະການຂອງທ່ານທ່ານເຊີເກ ສກຣີປາລ (Sergei Skripal) ແລະລູກສາວ ນາງ ຢູເລຍ (Yulia), ທີ່ໄດ້ຖືກສານພິດ ທຳລາຍເສັ້ນປະສາດ ໃນເມືອງຊາລິສບູຣີ
ທ່ານ ມາກຄ໌ ໂຣລລີ (Mark Rowley) ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດເທດສະບານ ແລະເຈົ້່າໜ້າທີ່ ຫົວໜ້າການແພດ ທ່ານນາງ ແຊລລີ ດາວີສ (Sally Davies) ຖະແຫຼງກ່ຽວກັບ ສະຖານະການຂອງທ່ານທ່ານເຊີເກ ສກຣີປາລ (Sergei Skripal) ແລະລູກສາວ ນາງ ຢູເລຍ (Yulia), ທີ່ໄດ້ຖືກສານພິດ ທຳລາຍເສັ້ນປະສາດ ໃນເມືອງຊາລິສບູຣີ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄະນະປະຕິບັດງານຕອບຮັບໃນຂັ້ນຕົ້ນຕໍ່
ເຫດການດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ຖືກສົ່ງເຂົ້າໂຮງໝໍ. ທ່ານນາງຣູດ ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນີ້ຍັງຢູ່ໃນອາການສາເຫດ ແຕ່ກໍເວົ້າໄດ້ແລ້ວ.

“​ເຫດການ​ຄັ້ງ​ນີ້ ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ເຫດການ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ພົວພັນ​ໃນ​ຄວາມ​ພະຍ​າຍາມ
ສັງຫານ​ໂດຍສານພິດທຳລາຍເສັ້ນປະສາດ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ​ທ່ານ ມາກຄ໌ ​ໂຣລລີ
(Mark Rowley) ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດເທດສະບານທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້. ທ່ານບໍ່​ໄດ້​ລະບຸ
ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ​ແມ່ນ​ສານ​ອັນ​ໃດ​ແທ້ ແລະ​ວິທີ​ທີ່​ຖືກ​ນຳມາໃຊ້.

ການວາງສານພິດນີ້ ກຳລັງຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຢ່າງເຕັມອັດຕາ ແລະເກີດວິກິດການ
ທາງດ້ານການທູດສຳລັບອັງກິດໂດຍທີ່ສະມາຊິກສະພາໄດ້ທວງໃຫ້ລັດຖະບານ
ທຳການສືບສວນຢ່າງຮີບດ່ວນ ກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງຫຼາຍກວ່າສິບຄົນ
ເມື່ອໄວໆມານີ້ຢູ່ໃນອັງກິດ ຊຶ່ງທັງໝົດອາດມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບສາຍລັບຣັດເຊຍ.

ທ່ານເຊີເກ ສກຣີປາລ (Sergei Skripal), ອະດີດພັນເອກ ຂອງໜ່ວຍສືບລັບທະຫານ ຂອງຣັດເຊຍ, ເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນຄຸກ ຂອງຈຳເລີຍ ໃນການໃຫ້ປາກຄຳ ທີ່ສານທະຫານ, ຣັດເຊຍ, 9 ສິງຫາ 2006.
ທ່ານເຊີເກ ສກຣີປາລ (Sergei Skripal), ອະດີດພັນເອກ ຂອງໜ່ວຍສືບລັບທະຫານ ຂອງຣັດເຊຍ, ເບິ່ງເຂົ້າໄປໃນຄຸກ ຂອງຈຳເລີຍ ໃນການໃຫ້ປາກຄຳ ທີ່ສານທະຫານ, ຣັດເຊຍ, 9 ສິງຫາ 2006.

ທ່ານ ສກຣີປາລ ​ໄວ 66 ປີ ​ແລະ​ລູກ​ສາວ ນາງ ຢູ​ເລຍ ​ແມ່ນ​ກຳລັງ​ຕໍ່ສູ້​ກັບ​ຄວາມເປັນ​
ຄວາມ​ຕາຍ ພໍ​ໆກັນ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ ບໍ່​ຮູ້​ເມື່ອຄີງ ຢູ່​ທີ່​ມ້າ​ນັ່ງແຫ່ງນຶ່ງ ​
ຂ້າງ​ນອກຮ້ານ​ສັບພະ​ສິນຄ້າ. ຕຳຫຼວດ ​ໄດ້​ກວດເບິ່​ງພາບຈາກກ້ອງວົງຈອນປິດ ​
ແລະ​ມີລາຍ​ງານ​ວ່າ ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າໄດ້​ເພັ່ງ​ເລັງຄວາມສົນໃຈ​ໃສ່ຜູ້ຊາຍ​ແລະ​ແມ່​ຍິງ
ທີ່ຢູ່ເຫັນ​ຢູ່​ໃກ້ໆນັ້ນ.

​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ອັງກິດ ທ່ານ ບໍຣີສ ຈອນ​ສັນ
(Boris Johnson) ທີ່​ໄດ້​ຕອບໂຕ້​ຢ່າງແຮງຕໍ່ຣັດ​ເຊຍ ເວລາທ່ານໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນ
ຕໍ່​ບັນດາ​ສະມາ​ຊິກ​ລັດຖະສະພາ​ວ່າ ລັດຖະບານ​ຈະ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຜົນ​ສະຫຼຸບ​ທີ່​ເປັນ​
ປິດ​ສະໜາ ​ແລະຂົ່ມຂູ່​ທີ່ຈະ​ລົງ​ໂທດຄັ້ງ​ໃໝ່ ​ຕໍ່ຣັດ​ເຊຍ, ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ ວັງເ​ຄຣມລິນ​
ໄດ້​ຖືກພົບ​ເຫັນ​ວ່າ ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບຜິດຊອບ​. ທ່ານ​ຈອນ​ສັນ ​ໄດ້​ກ່າວໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​
ບໍ່​ໄດ້​ຍົກ​ມື້​ຊີ້ໄປ​ໃສ່ຜູ້​ໃດ ​ໃນ​ເວລາ​ນີ້, ທ່ານກ່າວ​ເຖິງຣັດ​ເຊຍ ວ່າເປັນ “​ກຳລັງທີ່ມຸ່ງ​
ຮ້າຍແລະ​ລົບ​ກວນ​.”​

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອັງກິດ ທ່ານ ບໍຣີສ ຈອນສັນ (Boris Johnson) ໄປຮອດຖະໜົນ Downing ເພື່ອພົບປະກັບໜ່ວຍພິເສດ COBRA ຂອງຄະນະກຳມາທິການສືບລັບ ນະຄອນລອນດອນ, 7 ມີນາ 2018.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອັງກິດ ທ່ານ ບໍຣີສ ຈອນສັນ (Boris Johnson) ໄປຮອດຖະໜົນ Downing ເພື່ອພົບປະກັບໜ່ວຍພິເສດ COBRA ຂອງຄະນະກຳມາທິການສືບລັບ ນະຄອນລອນດອນ, 7 ມີນາ 2018.

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