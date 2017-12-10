ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອັງກິດ ເດີນທາງໄປ ອີຣ່ານ ເພື່ອພະຍາຍາມ ປ່ອຍຕົວຄົນ ອັງກິດ ເຊື້ອສາຍ ອີຣ່ານ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອັງກິດ ທ່ານ ບໍຣິສ໌ ຈອນສັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປນະຄອນ
ຫຼວງ ເຕຫະຣ່ານ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍຕົວພະນັກງານຊ່ວຍເຫຼືອ
ສັນຊາດ ອັງກິດ ເຊື້ອຊາດ ອີຣ່ານ ທີ່ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກ.
ທ່ານ ຈອນສັນ ໄດ້ພົບປະກັບເພື່ອນຮ່ວມຕຳແໜ່ງ ອີຣ່ານ ທ່ານ ໂມຮຳມັດ ຈາວາດ
ຊາຣິຟ ເພື່ອເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ຄະດີການທູດ ກ່ຽວກັບ ນາງ ນາຊານິນ ຊາກາຣີ-
ແຣັດຄລິຟ໌ ສັນຊາດ ອັງກິດ ເຊື້ອສາຍ ອີຣ່ານ. ທ່ານໄດ້ຂໍໃຫ້ປ່ອຍຕົວແມ່ຂອງລູກຜູ້ນຶ່ງ
ກ່ຽວກັບ ເຫດຜົນດ້ານມະນຸດສະທຳ. ພ້ອມກັບຜູ້ທີ່ມີສອງສັນຊາດຄົນອື່ນໆ.
ນາງ ຊາກາຣີ-ແຣັດຄລິຟ໌ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນນະຄອນຫຼວງ ເຕຫະຣ່ານ ເມື່ອເດືອນ
ເມສາ 2016 ກຳລັງປະຕິບັດໂທດຂັງຄຸກ 5 ປີສຳລັບຂໍ້ຫາ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພ
ແຫ່ງຊາດ. ແນວໃດກໍຕາມ, ອັງກິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ນາງ ຊາກາຣີ-ແຣັດຄລິຟ໌ ໄດ້ເດີນ
ທາງໄປຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວຂອງລາວໃນວັນພັກ, ໃນເວລາທີ່ລາວຖືກຈັບຂັງຄຸກໂດຍ
ອີຣ່ານ ສຳລັບການກ່າວຫາວ່າ ພະຍາຍາມທີ່ຈະໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານ. ນາງ ຊາກາຣີ-
ແຣັດຄລິຟ໌ ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາທັງໝົດ.
ການພົບປະກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນນຶ່ງວັນ ກ່ອນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອີຣ່ານ ຈະກຳນົດວັນສຳລັບ
ການດຳເນີນຄະດີຕໍ່ນາງ ຊາກາຣີ-ແຣັດຄລິຟ໌, ອີງຕາມການກ່າວຂອງໜັງສືພິມ
ກາດຽນ (Guardian).
ທ້າວ ຊາກາຣີ-ແຣັດຄລິຟ໌ ສາມີຂອງຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມວ່າ ພັນລະຍາ
ຂອງລາວຈະໄປປາກົດຕົວຕໍ່ສານໃນວັນທີ 10 ທັນວາ ເພື່ອປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາ
ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການແຜ່ກະຈາຍໂຄສະນາຊວນເຊື່ອ.
ຂໍ້ຫາໃໝ່ຕໍ່ນາງ ຊາກາຣີ-ແຣັດຄລິຟ໌ ປາກົດວ່າມີິສາເຫດມາຈາກຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ
ຈອນສັນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຄະນະກຳມະການ ສະພາແຫ່ງຊາດໃນວັນທີ 1 ພະຈິກທີ່ຜ່ານ
ມາວ່າ ນາງ ຊາກາຣີ-ແຣັດຄລິຟ໌ ໄດ້ໄປ “ເປັນນັກຂ່າວຝຶກງານ” ໃນປະເທດ ອີຣ່ານ.
ທ່ານ ຈອນສັນ ຕໍ່ມາໄດ້ກ່າວຂໍໂທດສຳລັບຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວ, ໂດຍເວົ້າວ່າມັນບໍ່ແມ່ນ
ຄວາມຈິງ ແລະ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ນາງ ຊາກາຣີ-ແຣັດຄລິຟ໌ ພຽງແຕ່ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ
ຄອບຄົວໃນປະເທດສາທາລະນະລັດ ອິສລາມ ເທົ່ານັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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