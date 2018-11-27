ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານນາງເທີຣີຊາ ເມ ໄດ້ປະກາດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ
ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະລົງຄະແນນສຽງໃນວັນທີ 11 ທັນວາ ເພື່ອໃຫ້ການອະນຸມັດ
ຫຼືປະຕິເສດ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການຖອນຕົວຂອງອັງກິດ ຊຶ່ງທ່ານນາງ ໄດ້ເຈລະຈາ
ກັບສະຫະພາບຢູໂຣບ.
ທ່ານນາງເມ ໄດ້ເຕືອນຄະນະສະມາຊິກສະພາ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ອັງກິດຈະຜັກດັນ
ໄປສູ່ສິ່ງທີ່ຄາດເດົາບໍ່ໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າສະພາ ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງໃນຂະນະທີ່ພວກ
ສະມາຊິກສະພາຂອງທັງສອງພັກຝ່າຍການເມືອງ ຍັງຈະສືບ ຕໍ່ ຕຳໜິຕິຕຽນຂໍ້ຕົກລົງ
ດັ່ງກ່າວນີ້ຢູ່.
“ມັນຍັງບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງໃດໆທີ່ດີກວ່ານີ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງເມ ໄດ້ບອກກັບ
ລັດຖະສະພາໄປ.
ທ່ານນາງເມ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາ ໃນຖານະທີ່ເປັນ
ສະມາຊິກສະພາ ໃນຮອບຫຼາຍສັບປະດາຕໍ່ໜ້ານີ້ ແມ່ນການກວດສອບ ຂໍ້ຕົກລົງ
ດັ່ງກ່າວ ຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອໂຕ້ວາທີກັນແບບໃຫ້ກຽດຊຶ່ງກັນແລະກັນ, ເພື່ອຮັບຟັງ
ພວກທີ່ລົງຄະແນນສຽງ ແລະການຕັດສິນໃຈວ່າ ແມ່ນຫຍັງເປັນຜົນປະໂຫຍດຕໍ່
ປະເທດຊາດ.”
ທັງພວກຕຳໜິຕິຕຽນ ໃນລັດຖະບານທີ່ນິຍົມແນວທາງເດີມ ຂອງທ່ານນາງເມ ແລະພັກ
ຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ ທີ່ຈະລົງຄະແນນຕໍ່ຕ້ານ ຂໍ້ຕົກລົງການຖອນຕົວ ຂອງອັງກິດ.
ໂຄສົກພັກແຮງງານອັງກິດ ກ່າວວ່າ ຜູ້ນຳຂອງຕົນ ທ່ານເຈີຣາມີ ຄໍຣ໌ບິນ ຈະ “ຕຽມການ
ໂຕ້ວາທີໜ້າຕໍ່ໜ້າກັບທ່ານນາງເມ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງ ການຖອນຕົວ ຂອງອັງກິດ
ແລະອະນາຄົດຂອງປະເທດເຮົາ.”
ທ່ານນາງເມ ໄດ້ສະເໜີຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບໜັງສືພິມ ເດລີ ເຕເລກຣາຟThe Daily Telegraph ວ່າ ທ່ານນາງແມ່ນກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະທ້າທາຍ ທ່ານ ຄໍຣ໌ບິນ ຢູ່ໃນການໂຕ້ວາທີ
ທາງໂທລະພາບ ກ່ຽວກັບການຖອນຕົວຂອງອັງກິດ ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານນາງເລີ້ມການໂຄສະ
ນາຫາສຽງຂອງທ່ານນາງ ເພື່ອໃຫ້ຮັບ ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງໃນສະພາ.
ມັນໄດ້ໃຊ້ເວລາ ສຳລັບທ່ານນາງເມ ແລະບັນດາຜູ້ນຳຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ 27 ທ່ານ
ພຽງແຕ່ 40 ນາທີ ເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອລົງນາມ ໃນຂໍ້ຕົກລົງການຖອນ ຕົວຂອງອັງກິດ ໃນວັນ
ອາທິດ ຜ່ານມານີ້ ຢູ່ໃນນະຄອນບຣັສເຊີລສ໌ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການເຈລະຈາຢ່າງຂຸ້ນຂຽວ
ມາເປັນເວລາ 2 ປີ ແລ້ວນັ້ນ.
ເຖິງຢ່າງນັ້ນ ກໍຕາມ ໃນຂະນະທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ຮັບຮອງເອົາຂໍ້ຕົກລົງຍາວ 585 ໜ້າ
ແລະຄຳປະກາດທາງການເມືອງທີ່ຍາວ 26 ໜ້າທີ່ຕິດແທດໄປນຳນັ້ນ ຈະ ວາງຂອບເຂດ
ຂອງການເຈລະຈາ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ສຳລັບ ເຂດການຄ້າເສລີລະຫວ່າງອັງກິດ
ກັບສະຫະພາບຢູໂຣບ ຊຶ່ງສັດຕູທາງການເມືອງທີ່ມີອຳນາດໃນລອນດອນ ທີ່ໄດ້ວາງ
ແຜນຍຸດທະສາດເພື່ອລົບລ້າງມັນຖິ້ມໄວ້ແລ້ວ.
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