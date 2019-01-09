ກຳປັ່ນລົບທີ່ສາມາດຍົກພົນຂຶ້ນບົກຂອງອັງກິດ ໄດ້ແລ່ນຜ່ານທະເລຈີນໃຕ້ ເມື່ອເດືອນສິງຫາປີກາຍ ແລະຈີນ ຊຶ່ງເປັນມະຫາອຳນາດ ທາງທະຫານທີ່ເຂັ້ມແຂງສຸດໃນເອເຊຍ ທີ່ອ້າງເອົາກຳມະສິດເກືອບທັງໝົດ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ນັ້ນ ໄດ້ຂັບໄລ່ກຳປັ່ນລຳດັ່ງກ່າວ. ມາບັດນີ້ ອັງກິດ ຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງມາແລ້ວເຄີຍເປັນປະເທດມະຫາອຳນາດອານານິຄົມມີຖານທັບຢູ່ໃນເອເຊຍຕ້ອງການຢາກຈະສ້າງຕັ້ງຖານທັບໃໝ່ຂຶ້ນໃນຂົງເຂດ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວ ທີ່ອ້າງຄຳເວົ້າ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອັງກິດ.
ຖານທັບຂອງອັງກິດ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ບ່ອນທີ່ ໔ ປະເທດທີ່ມີການຂັດແຍ້ງ ໃນການອ້າງກຳມະສິດທາງທະເລກັບຈີນ ຈະອຳນວຍໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ກຳປັ່ນລົບໄດ້ໄວຂຶ້ນຕໍ່ການປະຕິບັດງານໃດໆກໍຕາມໃນອະນາຄົດ ຄືກັນກັບທີ່ເກີດຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ ໓໑ ສິງຫາຜ່ານມາ.
ພວກນັກຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການເມືອງເຂດເອເຊຍ ກ່າວວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີ່ປະເທດຕ່າງໆຈະປ່ອຍໃຫ້ອັງກິດ ທ້າທາຍຕໍ່ອິດທິພົນຈີນ ແລະໄດ້ຮັບການທ້າທາຍຕອບ ໃນທະເລທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ໂດຍຊ່ວຍໃຫ້ກຳປັ່ນລົບ ຂອງອັງກິດ ຮ່ວມກັບກຳປັ່ນລົບຂອງອາເມຣິກັນທີ່ເປັນພັນທະມິດ ທຳການຊ້ອມລົບທາງທະເລເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວ. ພວກນັກຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ອັງກິດພຽງປະເທດດຽວແມ່ນບໍ່ມີເງິນພຽງພໍ ແລະອາດມີຄວາມຮູ້ສຶກເປັນຫ່ວງໃນເລື້ອງຄວາມສຳພັນ ກັບອະດີດອານານິຄົມໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.
ທ່ານເອດົວໂດ ອາຣາຣາລ ຜູ້ຊ່ວຍສາສະດາຈານ ທີ່ສະຖາບັນນະໂຍບາຍສາທາລະນະ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສິງກະໂປ ກ່າວວ່າ “ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສະຫະລັດ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ ມັນກໍບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງ. ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮ່ວມສົມທົບກັບສະຫະລັດ ໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ການປະຕິບັດງານອິດສະຫຼະພາບໃນການເດີນເຮືອ.”
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດອັງກິດ ທ່ານແກວິນ ວິລລຽມສັນ ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມເຕເລກຣາບ (Telegraph) ໃນເດືອນທັນວາຜ່ານມານີ້ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານພວມຊອກຫາຖານທັບໃໝ່ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.
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