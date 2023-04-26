ໃນການລົງໂທດຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັ້ນ, ບໍລິສັດຢາສູບຍັກໃຫຍ່ຂອງຊາວອັງກິດ-ອາເມຣິກັນ ໄດ້ຕົກລົງຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດເກືອບຮອດ 630 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງເປັນຄ່າປັບໃໝໃນຂໍ້ຫາລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ.
ການລົງໂທດຢ່າງໜັກແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງ "ຂໍ້ຕົກລົງໃນການດໍາເນີນຄະດີທີ່ຖືກເລື່ອນເວລາ" ທີ່ບໍລິສັດໄດ້ເຊັນກັບກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ອີງຕາມພວກເຈົ້າຫນ້າທີ່ ປະກາດໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ບໍລິສັດແບດ (BAT) ທີ່ເປັນສາຂາ ແລະມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ສິງກະໂປໄດ້ຮັບສາລະພາບວ່າ ມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການສໍ້ໂກງທະນາຄານ ແລະສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ໃນການລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ.
ການຈ່າຍເງິນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປິດການສືບສວນທີ່ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາດົນນານຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບການລະເມີດຂອງບໍລິສັດ BAT ຕໍ່ມາດຕະການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດຕໍ່ເກົາຫລີເໜືອ ທີ່ຢູ່ໃນຂໍ້ກ່າວຫານັ້ນລົງ.
ໃນປີ 2007, ບໍລິສັດໄດ້ແຍກເອົາຂາຍໄປເກົາຫຼີເໜືອຂອງຕົນ ແກ່ບໍລິສັດຂອງ ບຸກຄົນທີສາມ ໂດຍປະກາດວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ເຮັດທຸລະກິດ ໃນປະເທດນັ້ນອີກຕໍ່ໄປ ແລ້ວ.
ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ບໍລິສັດ BAT ໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດທຸລະກິດຢູ່ໃນເກົາຫຼີເຫນືອ ໂດຍຜ່ານການບໍລິສັດຂອງບຸກຄົນທີສາມທີ່ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມໂດຍບໍລິສັດຍ່ອຍຂອງຕົນໃນສິງກະໂປ, ອີງຕາມເອກະສານຂອງສານ.