ອັງກິດ ເປັນເຈົ້າພາບ ຕ້ອນຮັບ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນມື້ທີສອງຢູ່ທີ່ນະ ຄອນຫຼວງລອນດອນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖາບັນການທະຫານແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກ ທີ່ເມືອງແຊນເຮີທ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍໄປຢ້ຽມບ້ານພັກ ເຊັກເກີ້ ສະໄໝສັດຕະວັດທີ
16 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນປັດຈຸບັນ ຕິດຕາມດ້ວຍພະຣາຊະວັງວິນເຊີ.
ທ່ານໄດ້ຂຶ້ນເຮືອບິນເຮີຣີຄອບເຕີ້ໄປຍັງສະຖານທີ່ຕ່າງໆ. ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະ
ຫະລັດ ທ່ານວູດດີ້ ຈອນສັນ ກ່າວວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ ບໍໄດ້ຫລີກລຽງຫຍັງ ທ່ານອາ
ໄສເຮຣີຄອບເຕີ້ ແທນທີ່ຈະສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃຫ້ແກ່ການສັນຈອນໄປມາ ເທົ່າທີ່ ທ່ານເຮັດໄດ້ ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງ.”
ແນວໃດກໍຕາມ ໄດ້ມີການປະທ້ວງຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ຕໍ່ຕ້ານການຢ້ຽມຢາມປະ
ເທດອັງກິດ ເທື່ອທຳອິດຂອງທ່ານທຣຳ ນັບແຕ່ໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ເມື່ອ 18 ເດືອນ
ກ່ອນ. ພວກປະທ້ວງກຸ່ມນຶ່ງ ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ນຳໃຊ້ໝາກປູມເປົ້າຂະໜາດ
ໃຫຍ່ ທີ່ເປັນຮູບ ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ມີເງົາເປັນສີໝາກກ້ຽງແລະນຸ່ງຜ້າອ້ອມທີ່ຮູ້ກັນໃນ
ຊື່ “Trump Baby Blimp” ຢູ່ເໜືອບໍລິເວນຈະຕຸລັດສວນສະພາແຫ່ງຊາດ.
ເຈົ້າຄອງນະຄອນລອນດອນ ທ່ານຊາດິກ ຄານ ກ່າວວ່າ ພວກເດີນຂະບວນບໍ່ໄດ້ຕໍ່
ຕ້ານອາເມຣິກັນ ແຕ່ໄດ້ສະແດງການຄັດຄ້ານຕໍ່ “ນັກການເມືອງທີ່ມີຄວາມຢ້ານກົວ
ແລະສິ້ນຫວັງ.”
ທີ່ບ້ານພັກເຊັກເກີ້ນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ແລະທ່ານນາງເທຣີຊາ ເມ ກໍຈະຫາລື
ກັນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງທຳນຽບຂາວ.
ພະຣາຊີນີເອລີຊາແບັດທີ 2 ກໍມີກຳນົດທີ່ຈະເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບປະທານາທິບໍດີ
ແລະສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງ ເພື່ອດືມນ້ຳຊາ ທີ່ພະຣາຊະວັງວິນເຊີ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ກ່ຽວກັບຄວາມປະສົງຂອງທ່ານ ທີ່
ຢາກຈະພົບພໍ້ກັບພະຣາຊີນີ ແຕ່ສຳລັບພະນາງແລ້ວ ການພົບພໍ້ກັບປະທານາທິບໍດີ
ສະຫະລັດແມ່ນຖືເປັນເລື້ອງທຳມະດາ ເພາະພະນາງ ເຄີຍໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ນຳຂອງ
ອາເມຣິກັນມາແລ້ວ 10 ຄົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຂຶ້ນຄອງຣາດ ໃນປີ 1952.
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