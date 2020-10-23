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ອັງກິດ ຈະເຮັດໃຫ້ອາສາສະມັກ ຕິດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໂດຍຕັ້ງໃຈ ເພື່ອເລັ່ງລັດ ພັດທະນາຢາວັກຊີນ

ພະຍາບານຄົ້ນຄວ້າດ້ານການແພດ ກະກຽມຢາວັກຊີນ COVID-19 ສຳລັບອາສາສະໝັກຢູ່ຄລີນິກແຫ່ງນຶ່ງໃນນະຄອຍນຫຼວງ ລອນດອນ. 5 ສິງຫາ, 2020. (AP)

ອາສາສະໝັກທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງຈະຖືກເຮັດໃຫ້ ຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາໂດຍຕັ້ງໃຈ ເພື່ອພະ ຍາຍາມທີ່ຈະເລັ່ງການພັດທະນາຢາວັກຊີນ, ພາຍໃຕ້ແຜນການຕ່າງໆທີ່ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນ ໂດຍລັດຖະບານ ອັງກິດ ໃນອາທິດນີ້.

ການທົດລອງທີ່ວ່ານັ້ນ ຈະປະກອບມີອາສາສະໝັກທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງອາຍຸ 18 ຫາ 30 ປີ.

ການທົດລອງຢາວັກຊີນໄວຣັສໂຄໂຣນາສ່ວນຫຼາຍທີ່ຖືກໃຊ້ກັບອາສາສະໝັກ ແມ່ນວັກຊີນທີ່ມີສັກກະຍະພາບ ຫຼືຢາປອມ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຈະລໍຖ້າຈົນກວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ສຳພັດກັບໄວຮັສຫຼາຍພໍ ຜ່ານການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຊິ່ງນັ້ນອາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນ ຫຼື ປີ.

ອັງກິດ ໄດ້ປະກາດໃນອາທິດນີ້ວ່າເຂົາເຈົ້າມີແຜນທີ່ຈະເລີ່ມໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ການລົດລອງ “ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ມະນຸດ” ໃນເດືອນພຶດສະພາ​ 2021 ເພື່ອເລັ່ງພັດທະນາຢາວັກຊີນຕ່າງໆ.

ຊາວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນແມ່ນໄດ້ອາສາສະໝັກ, ນຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນນາງ ດານິກາ ມາຄອສ, ອາຍຸ 22 ປີ, ຈາກນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ ແລະ ຫາກໍຮຽນຈົບມະຫາວິທະຍາໄລເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.

ນາງ ດານິກາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AP ວ່າ “ຫຼາຍຄົນແມ່ນກຳລັງດີ້ນຮົນໃນເວລານີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ໂຣກລະບາດນີ້ຈົບລົງ. ທຸກມື້ຜ່ານໄປ, ກໍລະນີກໍຍິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນທຸກມື້, ປະຊາຊົນເສຍຊີວິດທຸກ ມື້. ແລະ ຖ້າການທົດລອງຢາວັກຊີນນີ້ອາດໝາຍເຖິງໄລຍະແຫ່ງຄວາມປວດຊໍ້າຂອງທົ່ວໂລກຈະຈົບລົງໃນໄວໆນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຊ່ວຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນນັ້ນ.”

ທ້າວ ອາລາສແຕ ເຟຣເຊີ ເອີກາດ (Alastair Fraser Urghart), ອາຍຸ 18 ປີ, ຈາກເມືອງ ສໂຕກ-ອອນ ເທຣັ້ນ (Stoke-on Trent) ໄດ້ກ່າວວ່າລາວຢາກປະກອບສ່ວນໃນຢາວັກຊີນ.

ລາວໄດ້ກ່າວວ່າ “ໂດຍສ່ວນຕົວແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ໂອກາດນີ້ເພື່ອເຮັດບາງສິ່ງ, ເຮັດສິ່ງທີ່ແທ້ຈິງ, ຜ່ານຂ້າພະເຈົ້າໄປໃນເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າກວ່າຄົນຜູ້ອື່ນ.”

ລັດຖະບານ ອັງກິດ ມີແຜນທີ່ຈະລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 43.4 ລ້ານໂດລາໃນການທົດລອງທີ່ທ້າທ້າຍນີ້. ອົງການອະນາໄມໂລກໄດ້ກ່າວວ່າມັນອາດຈະມີຄວາມໝາຍຫຼາຍ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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