ອັງກິດ ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່, ເຊິ່ງຖືກກະຕຸ້ນໂດຍການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຈາກ ຈີນ, ໃນຂະນະທີ່ ອັງກິດພະຍາຍາມທີ່ຈະດຸ່ນດຽງໄພຂົ່ມຂູ່ດ້ານຍຸດທະສາດດ້ວຍຂໍ້ຈຳກັດດ້ານການເງິນຢູ່ໃນປະເທດ.
ເອກະສານທີ່ຊື່ວ່າ ການປະສົມປະສານການທົບທວນໃໝ່ 2023, ໄດ້ປັບປຸງການທົບທວນແຜນຍຸດທະສາດໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຖືກປະກາດເມື່ອສອງປີແລ້ວນີ້.
ເອກະສານໃໝ່ດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຖືກເຜີຍແຜ່ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, “ໄດ້ບັງຄັງໃຫ້ເພັ່ງເລັງຄືນໃໝ່ໃສ່ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຢູໂຣບ,” ທ່ານ ເດວິດ ລໍເຣັນສ໌, ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ອົງການ ຊາແຕັມ ຮາວສ໌ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນການທົບທວນດັ້ງເດີມ, ມັນໄດ້ມີການກ່າວຢ້ຳນີ້ ກ່ຽວກັບ ການອຽງໄປເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ… ມັນເບິ່ງຄືວ່າ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ຢາກຫຍັບອອກຈາກການເຮັດໃຫ້ການຮັກສາຄວາມປອດໄພເປັນຂອບເຂດອິດທິພົນຫຼັກຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ທ່ານ ລໍເຣັນສ໌ ກ່າວວ່າ “ນັ້ນໄດ້ປ່ຽນແປງຢ່າງສິ້ນເຊີງ, ເພາະວ່າການບຸກລຸກ ຢູເຄຣນ ໂດຍ ຣັດເຊຍ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ຮັບຮູ້ວ່າໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ໂດຍກົງທີ່ສຸດແມ່ນມາຈາກບ່ອນທີ່ໃກ້ປະເທດທີ່ສຸດ. ແລະ ແທ້ຈິງແລ້ວ, ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ແມ່ນຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ແຂງແກ່ນຫຼາຍ ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນປີກາຍນີ້ ເພື່ອສະໜອງການສະໜັບສະໜູນທາງທະຫານໃຫ້ພັນທະມິດໃນ ຢູໂຣບ, ໂດຍສະເພາະເຂດຕາເວັນອອກຂອງ ຢູໂຣບ.”
ການທົບທວນດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດແມ່ນໄດ້ເປີດເຜີຍໃນອາທິດດຽວກັນກັບງົບປະມານປະຈຳປີຂອງລັດຖະບານ, ຫຼື ຖະແຫຼງການລະດູບານໃໝ່. ອັງກິດ ແມ່ນໄດ້ຄາດຄະເນວ່າຈະມີການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດທີ່ຕ່ຳທີ່ສຸດໃນປີນີ້ຈາກສະມາຊິກທຸກປະເທດຂອງກຸ່ມ 7 ປະເທດທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານ ເຈເຣມີ ຮັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ປະກາດໃນວັນພຸດວານນີ້ ກ່ຽວກັບ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດໃນທົດສະວັດຈະມາເຖິງນີ້. ນອກຈາກງົບປະມານປ້ອງກັນປະເທດປະຈຳປີ 58 ຕື້ໂດລາຂອງ ອັງກິດ ແລ້ວ, ທ່ານ ຮັ້ນ ໄດ້ເພີ່ມເງິນຕື່ມອີກ 11 ຕື້ໂດລາ ໃນ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ.
ການຈັດຫາເງິນ ສອງພັນສາມຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ຈະຖືກໃຊ້ໃນສອງປີຂ້າງໜ້າເພື່ອເສີມຄັງລູກປືນທີ່ໄດ້ໝົດໄປຜ່ານການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານທີ່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ ຢູເຄຣນ. ອັງກິດ ແມ່ນຜູ້ບໍລິຈາການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານທີ່ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບສອງຕໍ່ ກີຢິບ ຮອງຈາກ ສະຫະລັດ, ໂດຍໄດ້ສະໜອງອຸປະກອນມູນຄ່າ ສອງພັນແປດຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ໃນປີ 2022.