ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານນາງເທິຣີຊາ ເມ ກຳລັງຖືກຊຸກຍູ້ໂດຍບັນດາສະມາຊິກ
ພັກຕົນເອງ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບອາວຸໂສ ໃຫ້ຕ່າວປິ້ນກຳນົດການຕັດສິນໃຈ
ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ຈີນຫົວເຫວີຍ ໃຫ້ມີບົດບາດໃນການສ້າງພາກ
ສ່ວນຂອງລະບົບໂທລະສັບມືຖື G5 ຂອງອັງກິດ.
ເຂົາເຈົ້າຢ້ານວ່າ ຖ້າປ່ອຍໃຫ້ຫົວເຫວີຍ ມີບົດບາດຈຳກັດໃນການພັດທະນາລຸ້ນທີ່ຫ້າ
ຂອງລະບົບວາຍແລັສ ສ່ຽງຕໍ່ອັນຕະລາຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງອັງກິດຢູ່ໃນ “Five Eyes”
ທີ່ເປັນການຈັດແຈງແບ່ງປັນການສືບລັບ ທີ່ສະຫະລັດນຳພາກຸ່ມສືບລັບ Anglophone
ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບອອສເຕຣເລຍ ການາດາ ນິວຊີແລນ ແລະອັງກິດ.
ການວິ້ງເຕັ້ນເພື່ອໃຫ້ຕ່າວປີ້ນຂອງການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຮີບຮ້ອນ ຫຼັງຈາກການ ເຜີຍແຜ່
ໃນອາທິດນີ້ ຂອງລາຍງານທີ່ເປັນຄູ່ຂຽນໂດຍສະມາຊິກສະພາຮັກສາ ແນວທາງເດີມ
ແລະອະດີດທີ່ປຶກສາຄວາມປອດໄພອັງກິດທີ່ໄດ້ໂຕ້ຖຽງ ເຖິງແມ່ນວ່າ ປັກກິ່ງໄດ້ປະຕິ
ເສດ ບໍລິສັດຫົວເຫວີຍ ແນ່ນອນວ່າຈະເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍປັກກິ່ງ ແລະເອກກະລັກບອກ
ໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນ “ເຄື່ອງມືພັກລັດຖະບານຈີນ.”
ລາຍງານໂດຍເຮັນຣີ ແຈກສັນ ທີ່ມີຫ້ອງການໃນນະຄອນລອນດອນ ກ່າວວ່າ ການອະ
ນຸຍາດ ໃຫ້ບໍລິສັດເຂົ້າຫາລະບົບໂທລະສັບມືຖືລຸ້ນໃໝ່ຂອງອັງກິດ ຈະມີການປະນີປະນອມກັນດ້ານຄວາມປອດໄພ. ອີງຕາມລາຍງານ ບໍລິສັດຫົວເຫວີຍ 99 ເປີເຊັນເປັນເຈົ້າ
ຂອງໂດຍຄະນະກຳມະການລົງທຶນຫົວເຫວີຍ ແລະສະຫະພາບການຄ້າໂຮນດິງ ທີ່ເປັນ
ພາກສ່ວນສະຫະພັນຈີນທັງໝົດຂອງສະຫະພັນການຄ້າ ຊອງລັດຖະບານຈີນທັງໝົດ
ຊຶ່ງເປັນອົງການຂອງລັດຖະບານ.
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