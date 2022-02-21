ພະຣາຊະວັງ ບັກກິງແຮມ (Buckingham) ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ວ່າພະຣາຊີນີເອລີຊາເບັດ ທີ່ຊົງມີພະຊົນມາຍຸໄດ້ 95 ປີ ແລ້ວນັ້ນ ໄດ້ມີຜົນກວດພະຍາດໂຄວິດ ເປັນບວກ ແລະຊົງປະຊວນບໍ່ຮຸນແຮງ ແຕ່ຄາດວ່າ ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນພະຣາຊະກໍລະນີຍະກິດແບບເບົາ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີສ໌.
ພະຣາຊະວັງ ກ່າວວ່າ “ພະຣາຊີນີ ໄດ້ຊົງກວດໂຄວິດ ມີຜົນເປັນບວກ ໃນມື້ນີ້. ພະຣາຊີນີ ຊົງມີອາການຄືກັບເປັນຫວັດໜ້ອຍນຶ່ງ ແຕ່ຄາດວ່າ ຈະຊົງດຳເນີນພະຣາຊະກໍລະນີຍະກິດແບບເບົາຕໍ່ໄປ ຢູ່ທີ່ພະຣາຊະວັງວິນເຊີ ຕະຫຼອດອາທິດຈະມາເຖິງນີ້.”
ວັງບັກກິງແຮມໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ພະອົງຈະຊົງສືບຕໍ່ຮັບການຮັກສາປິ່ນປົວ ແລະຈະຊົງປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນຳ ດ້ານການແພດ ທີ່ເໝາະສົມທຸກປະການ.”
ສ່ວນເຈົ້າຊາຍຊາລສ໌ ທີ່ມີອາຍຸ 73 ປີແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນຜູ້ທີ່ຈະສືບທອດບັນລັງ ເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້ ໄດ້ຊົງຖອນອອກຈາກງານ ຫຼັງຈາກທີ່ພະອົງໄດ້ຕິດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ເປັນຄັ້ງທີສອງ. ແຫລ່ງຂ່າວຂອງພະຣາຊະວັງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພະອົງຊົງໄດ້ພົບກັບພະຣາຊີນີ ໃນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດວັນກ່ອນໜ້ານີ້.
ສຸຂະພາບຂອງພະຣາຊີນີ ຊຶ່ງເປັນກະສັດທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ ແລະຄອງຣາຊະບັນ ລັງມາຍາວນານທີ່ສຸດ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈມາຕະຫຼອດ ນັບຕັ້ງແຕ່ພະອົງຊົງເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໃນໂຮງໝໍເມື່ອເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້ ສຳລັບອາການເຈັບປ່ວຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກລະບຸ ແລະຕໍ່ຈາກນັ້ນມາ ບັນດາໝໍປະຈຳຕົວຂອງພະອົງ ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ພັກຜ່ອນ.
ພະຣາຊີນີເອລີຊາເບັດ ໃນວັນພຸດຜ່ານມາ ຊົງກ່າວວ່າ ພະອົງຊົງບໍ່ສາມາດສະເດັດໄດ້ຫຼາຍ ໃນຂະນະທີ່ພະອົງຊົງສະເດັດຮ່ວມ ໃນພິທີດ້ວຍພະອົງເອງ ນັບຕັ້ງແຕ່ເຈົ້າຊາຍຊາລສ໌ ໄດ້ກວດໂຄວິດມີຜົນເປັນບວກ.
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