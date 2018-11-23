ອັງກິດກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ບັນລຸການຕົກລົງ ໃນການເຈລະຈາເມື່ອຄືນແລ້ວນີ້ ກັບສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼືອີຢູ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງຄຳປະກາດ ທາງການເມືອງ ກ່າວເຖິງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ ໃນການຖອນໂຕອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ຂອງອັງກິດ “ຢ່າງລາບລື່ນແລະເປັນລະບຽບ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເທຣີຊາ ເມ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກພວກຜູ້ນຳຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບໃນມື້ວັນອາທິດຢູ່ຕໍ່ໜ້າບ້ານພັກເລກທີ 10 ຖະໜົນດາວນີ້ງຂອງທ່ານນາງ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ “ນຳສະເໜີ” ຄວາມປະສົງຂອງປະຊາຊົນອັງກິດ ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງອອກໃນການລົງປະຊາມະຕິ ເມື່ອເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2016. “ມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຄວບຄຸມຄືນອີກຊາຍແດນຂອງພວກເຮົາ ເງິນຄຳ ແລະກົດໝາຍຂອງພວກເຮົາ ແລະມັນໄດ້ມີຂຶ້ນໂດຍໃຫ້ການປົກປ້ອງວຽກເຮັດງານທຳຂອງພວກເຮົາ ປົກປ້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພວກເຮົາແລະປົກປ້ອງກຽດສັກສີຂອງສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ.”
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດໃນເວລາຕໍ່ມານັ້ນ ທ່ານນາງເມກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນອັງກິດ “ຕ້ອງການທີ່ຈະຈັດແຈງໃຫ້ແລ້ວ ກ່ຽວກັບເລື້ອງການຖອນຕົວ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຂໍ້ຕົກລົງທີ່ດີ ເພື່ອກຳນົດທິດທາງໃຫ້ພວກເຮົາກ້າວໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ແຈ່ມໃສກວ່າເກົ່າ. ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ສາມາດຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກ ສາມາດເຮົາດຳເນີນການສິ່ງນີ້ ແມ່ນໃນປັດຈຸບັນພາຍໃຕ້ການຍາດເອົາໂອກາດຂອງພວກເຮົາ. ໃນໄລຍະທີ່ສຳຄັນ 72 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ໜ້ານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຮັດທຸກສິ່ງຢ່າງທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອນຳເອົາສິ່ງນີ້ມາໃຫ້ປະຊາຊົນອັງບກິດ.”
ການເຈລະຈາໃນຄືນແລ້ວ ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກການປະຊຸມໃນວັນອັງຄານ ລະຫວ່າງທ່ານນາງເມແລະທ່ານຊັງ-ຄລາວດ໌ ຈັງເກີ ປະທານກຳມາທິການຢູໂຣບ. ທ່ານນາງເມກ່າວວ່າ ພວກທ່ານທັງສອງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຄະນະເຈລະຈາຂອງຕົນ ເຮັດວຽກຕະຫຼອດຄືນ ຖ້າຫາກຈຳເປັນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸການຕົກລົງກັນ.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນີ້ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ໂດຍພວກຜູ້ນຳແຕ່ລະປະເທດໃນສະຫະພາບຢູໂຣບ ໃນກອງປະຊຸມພິເສດຂອງສະພາບຢູໂຣບໃນວັນອາທິດຈະມານີ້. ທ່ານນາງເມຍັງປະເຊີນກັບການທ້າທາຍ ໃນການທີ່ຈະຮັບຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ບ່ອນທີ່ສະມາຊິກຫຼາຍໆຄົນຍັງມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການພຽງພໍ ເພື່ອຕັດຄວາມສຳພັນກັບທະວີບຢູໂຣບນັ້ນ.
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