ກະສັດ ຊາລສ໌ ທີສາມ ຖືກກວດພົບໂຣກມະເຮັງ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມການປິ່ນປົວ ແລ້ວ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງພະຣາຊະວັງ ບັກຄິງແຮມ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍຊະນິດຂອງໂຣກມະເຮັງທີ່ກະສັດ ຂຶ້ນຄອງບັນລັງໃໝ່ໆຂອງອັງກິດຖືກກວດພົບ.
ບໍ່ເຖິງ 18 ເດືອນໃນການຄອງບັນລັງຂອງເພິ່ນ, ກະສັດ ຊາລສ໌ ອາຍຸ 75 ປີຈະຢຸດການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ໃນສາທາລະນະຂອງເພິ່ນຊົ່ວຄາວ ແຕ່ຈະສືບຕໍ່ໃນການເຮັດທຸລະກິດລັດ ແລະ ຈະບໍ່ມອບບົດບາດຕາມລັດຖະທຳມະນູນຂອງເພິ່ນໃນຖານະເປັນປະມຸກລັດ, ຖະແຫຼງການຂອງພະຣາຊະວັງ ບັກຄິງແຮມ ໄດ້ກ່າວ.
ການກວດພົບໂຣກມະເຮັງໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກກະສັດ ຊາລສ໌ ໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍສາມຄືນ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ສຳລັບການຮັກສາລຳໄສ້ອ່ອນຂະຫຍາຍຕົວ.
ພະຣາຊະວັງໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນຫາທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຕ່າງຫາກ ຖືກກວດພົບ ໃນລະຫວ່າງການຢູ່ໂຮງໝໍນັ້ນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆນອກຈາກເວົ້າວ່າ ການ ກວດໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າກະສັດມີ “ໂຣກມະເຮັງຊະນິດໃດຊະນິດນຶ່ງ.”
ຖະແຫຼງການອ່ານວ່າ “ກວດໂຣກໄດ້ລະບຸໃຫ້ເຫັນໂຣກມະເຮັງຊະນິດໃດຊະນິດນຶ່ງ.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ກະສັດກໍໄດ້ເດີນທາງກັບບ້ານ ແລະ ທຳການປິ່ນປົວຢູ່ນອກໂຮງໝໍ.
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