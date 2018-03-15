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ອັງກິດ ຂັບໄລ່ ນັກການທູດ ຣັດເຊຍ 23 ຄົນ ຍ້ອນວາງສານພິດ ໃສ່ອະດີດ ສາຍລັບ

ຊາຍຄົນນຶ່ງ ກຳລັງມາຍທຸງຊາດຂອງຣັດເຊຍ ອອກຈາກເສົາທຸງ ທີ່ຕິດຢູ່ສະຖານທູດຂອງຣັດເຊຍ ຫຼັງຈາກທີ່ມັນໄດ້ມ້ວນເຂົ້າກັນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ, ວັນທີ 14 ມີນາ 2018.

ປະເທດອັງກິດ ໄດ້ປະກາດການຕອບໂຕ້ຫຼາຍປະການ ຕໍ່ມົສກູ ທີ່ລວມມີ ການເນລະ
ເທດ ນັກການທູດຂອງຣັດເຊຍ 23 ຄົນ ຫຼັງຈາກທີ່ມົສກູ ບໍ່ເອົາຫົວຊາຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ອະທິບາຍວ່າ ເຫດໃດ ຈຶ່ງມີການນຳໃຊ້ສານພິດທຳລາຍລະ ບົບປະສາດ ໃນຍຸກ
ສະໄໝ ຂອງໂຊຫວຽດ ທີ່ຮ້າຍແຮງ ໃນການໂຈມຕີຢູ່ເມືອງ ໂຊລສເບີຣີຂອງອັງກິດ ໃສ່
ອະດີດສາຍລັບຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານເຊີຣເກ ສກຣິບປາລ Sergei Skripal ແລະ ລູກສາວ
ນາງ ຢູເລຍ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ທ່ານນາງ ເທຣິຊາ ເມ (Theresa May) ໄດ້ປະກາດ
ການຕອບໂຕ້ດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ ລັດຖະສະພາທີ່ມີບັນດາສະມາຊິກເຕັມສະພາ.

British PM May on Expulsion of Russian Diplomats
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British PM May on Expulsion of Russian Diplomats

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ລິງໂດຍກົງ

​ທ່ານນາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງ ຈະຮ່າງກົດໝາຍ ເພື່ອປົກປ້ອງອັງກິດ
ຈາກກິດຈະກຳທີ່ຮຸກຮານຂອງປະເທດ ແລະຈະພິຈາລະນາ ມາດຕະການ ຕໍ່ຕ້ານການ
ສອດແນມ. ການຕ້ອມໂຕຂອງທ່ານນາງ ປະກອບດ້ວຍ: ການຮັບຮອງເອົາ ການດັດແກ້
ກົດໝາຍທີ່ວາງມາດຕະການລົງໂທດ ແບບ Magnitsky ເຊິ່ງອະນຸຍາດ ໃຫ້ຕົນ ກັກຊັບ
ສິນຕ່າງໆ ຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ຕົນເຫັນວ່າ ເປັນພວກທີ່ທຳການລະເມີດຕໍ່ສິດທິມະນຸດ ແລະ
ໂຈະການຕິດຕໍ່ລະດັບສູງ ທຸກຢ່າງ ລະຫວ່າງ ອັງກິດ ແລະ ຣັດເຊຍ ລວມທັງແຜນການ
ທີ່ຈະເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມໂດຍ ທ່ານ ເຊີເກ ລາຟຣອຟ (Sergei Lavrov)
ລັດຖະມົນຕີວ່າ ການຕ່າງປະເທດຂອງຣັດເຊຍ.

ຊາວຣັດເຊຍ ທີ່ຖືກເນລະເທດ ນັ້ນ ມີເວລາ ນຶ່ງສັບປະດາ ທີ່ຈະອອກໄປ ໃນອັນທີ່ເປັນ
ການຂັບໄລ່ ນັກການທູດຂອງຣັດເຊຍ ຈຳນວນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ອອກຈາກປະເທດ ນັບຕັ້ງ
ແຕ່ປີ 1971 ໃນຊ່ວງສົງຄາມເຢັນ ຢູ່ໃນພາວະເຄັ່ງຕຶງທີ່ສຸດ. ທ່ານນາງ ເມ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ການຕອບໂຕຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາຂອງອັງກິດ ທີ່ວ່າ ວັງເຄຣມລິນ ພົວພັນໃນການ
ວາງສານພິດ ນັ້ນ “ໄດ້ສະແດງອອກເຖິງການບໍ່ສົນໃຈເລີຍ” ແລະ ມົສກູ ບໍ່ໄດ້ສະເໜີ
ໃຫ້ຄຳອະທິບາຍຫຍັງເລີຍ ສຳລັບ ການນຳໃຊ້ສານພິດທຳລາຍລະບົບປະສາດ
Novichok ທີ່ຜະລິດໂດຍຣັດເຊຍ ໃນການໂຈມຕີ ນັ້ນ.

Britain Expels Russian Diplomats in Retaliation for Nerve Agent Attack
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Britain Expels Russian Diplomats in Retaliation for Nerve Agent Attack

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ລິງໂດຍກົງ

ສ່ວນຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຕິເສດ ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການວາງສານພິດ ແລະ ກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດຂອງຕົນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄຳເຫັນຂອງທ່ານນາງ ເມ ໃນວັນພຸດວານນີ້
ຖືວ່າ “ເປັນປະຫວັດການ ເກາະຜິດແບບຊັດແຈ້ງ ທີ່ເປັນບ່ອນທຳລາຍພື້ນຖານ
ຂອງການເຈລະຈາຕາມປົກກະຕິ ລະຫວ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາ.” ຕົນກ່າວຕື່ມວ່າ
“ມາດຕະການຕອບໂຕ້ ຂອງຣັດເຊຍ ຈະມີຂຶ້ນອີກບໍ່ດົນນີ້.”

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຢືນຍາມ ຢູ່ດ້ານນອກເຮືອນຂອງ ທ່ານ ເຊີເກ ສກຣິບປາລ 7Sergei Skripal) ໃນເມືອງໂຊຣສເບີຣີ ຂອງອັງກິດ, ວັນທີ 8 ມີນາ 2018.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ຢືນຍາມ ຢູ່ດ້ານນອກເຮືອນຂອງ ທ່ານ ເຊີເກ ສກຣິບປາລ 7Sergei Skripal) ໃນເມືອງໂຊຣສເບີຣີ ຂອງອັງກິດ, ວັນທີ 8 ມີນາ 2018.

​ທ່ານນາງ ເມ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມົສກູ ໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍ “ຄວາມສຽດສີ
ດູໝິ່ນ ແລະ ຄວາມທ້າທາຍ.” ທ່ານນາງ ປະທະຄາລົມ ກັບຜູ້ນຳຂອງພັກກຳມະກອນ
ທ່ານ ເຈີເຣີມີ ຄອຣບິນ (Jeremy Corbyn) ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມ ໃນແນວທາງ ຂອງ
ທ່ານນາງ ທີ່ຂາດການແກ້ໄຂໂດຍຫຼາຍພາກສ່ວນ ແຕ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຈາກພັກຕ່າງໆ ລວມທັງຈາກບັນດາສະມາຊິກ ຈາກ
ພັກແຮງງານນຳດ້ວຍ.

ບໍ່ດົນ ກ່ອນທີ່ທ່ານນາງເມ ຈະກ່າວຄຳປາໄສ ຖະແຫຼງການຂອງອົງການເນໂຕ້ ກໍໄດ້
ສະແດງ “ຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຕໍ່ການນຳໃຊ້ ສານພິດທຳລາຍປະສາດ ທຳ
ການໂຈມຕີແບບລົງມືກ່ອນ ໃນດິນແດນຂອງພັນທະມິດ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງ ອົງການເນໂຕ້ຂຶ້ນມາ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

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