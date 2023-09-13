ອັງກິດ ປະຕິເສດຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ລະບຸວ່າ ຈີນ ເປັນ 'ໄພຂົ່ມຂູ່' ລຸນຫຼັງສົງໄສກ່ຽວກັບການສອດແນມ

ລັດຖະບານອັງກິດ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລະບຸຈີນ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງເປັນທາງການຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ. ສະມາຊິກສະພາສ່ວນນຶ່ງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຂັ້ມງວດຈາກລັດຖະບານຫຼາຍຂຶ້ນ ລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍວ່າ ນັກຄົ້ນຄວ້າໃນສະພາອັງກິດ ຖືກຈັບກ່ຽວກັບຂໍ້ສົງໄສທີ່ວ່າ ເປັນຜູ້ສອດແນມໃຫ້ປັກກິ່ງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຂອງອັງກິດ ໄດ້ກັກຂັງຜູ້ຊາຍສອງຄົນໃນເດືອນມີນາແລ້ວນີ້ ທີ່ສົງໄສວ່າ ລະເມີດກົດໝາຍຄວາມລັບຂອງອັງກິດ. ການຈັບກຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປີດເຜີຍໃນອາທິດນີ້, ເມື່ອໜັງສືພິມ Sunday Times ລາຍງານວ່າ ນຶ່ງໃນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ແມ່ນນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ໃນສະພາອັງກິດ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບສະມາຊິກພັກລັດຖະບານຫົວອະນຸລັກນິຍົມທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຄົນ, ລວມທັງບັນດາລັດຖະມົນຕີໃນຄະນະລັດຖະບານນໍາອີກດ້ວຍ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ທາງອອນລາຍໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ໂດຍທະນາຍ ຄວາມຂອງລາວ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ຜູ້ທີ່ VOA ບໍ່ປະສົງທີ່ຈະບໍ່ບອກຊື່ເນື່ອງຈາກລາວຍັງບໍ່ທັນຖືກກ່າວ, ໂດຍກ່າວວ່າ ລາວບໍ່ມີຄວາມຜິດ.
ໃນຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ເວລາໃນອາຊີບຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ໂດຍພະຍາຍາມຖ່າຍທອດການສຶກສາໃຫ້ຄົນອື່ນໆກ່ຽວກັບຄວາມທ້າທາຍ ແລະໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກພັກຄອມມູນີສຈີນ. ການປະຕິບັດໃນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຖືກກ່າວຫາ ໃນການລາຍງານຂ່າວເກີນຂອບເຂດ ຈະຕ້ອງຕໍ່ຕ້ານຕໍ່ທຸກໆສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢືນຢັດ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານຣີຊີ ຊູນາກ ຍົກເອົາເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ຂຶ້ນມາໂອ້ລົມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງຈີນ ທ່ານລີ ຈຽງ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ G20 ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນອິນເດຍ ອາທິດແລ້ວນີ້. ໂດຍການສົນທະນາກັບສະມາ ຊິກສະພາໃນວັນຈັນແລ້ວ, ທ່ານຊູນາກກ່າວວ່າ ທ່ານຈະປົກປ້ອງປະຊາທິປະໄຕຂອງອັງກິດ.