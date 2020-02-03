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ອັງ​ກິດ ວາງ​ແຜນ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ ລະ​ບົບ​ຂັນ​ພື້ນ​ຖານ ຫຼັງ​ຈາກ ເກີດ​ເຫດ​ການ​ແທງ​ກັນ​ຕາຍ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ ລອນດອນ

ຕຳຫຼວດ​ສືບ​ສວນ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ ພວມ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່ ຢູ່​ໃກ້​ຈຸດ​ເກີດ​ເຫດ ຫຼັງ​ຈາກ ມີ​ເຫດກ​ານ​​ແທງ​ກັນ ຢູ່​ໃນ​ຄຸ້ມ Streatham ຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ​ລອນດອນ ປະ​ເທດ​ອັງ​ກິດ, ເມື່ອວັນ​ອາ​ທິດ ​ທີ 2 ກຸມ​ພາ 2020.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ອັງ​ກິດ ທ່ານ ​ບໍ​ຣິ​ສ ຈອນ​ສັນ ວາງ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້ ວ່າ “ຈະ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງລະ​ບົບຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ​ ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ພວກກະ​ທຳ​ຄວາມ​ຜິດ​ໃນ​ຄະ​ດີກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ ມີ​ເຫດ​ການ​ແທງ​ຄົນ​ຕາຍ​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ​ລອນ​ດອນ.

ຕຳຫຼວດ​ອັງ​ກິດ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ໄດ້​ຍິງ​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງຕາຍ ຊຶ່ງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ວ່າ ​ໄດ້ໃສ່ອຸ​ປະ​ກອນ​ຕິດ​ໂຕ​ທີ່​ເປັນ​ລະ​ເບີດ​ປອມ ແລະ​ໄດ້​ເອົາ​ມີດ​ແທງ​ສອງ​ຄົນ ຢູ່ຖະ​ໜົນ​ສາຍ​ນຶ່ງ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຜູ້​ຄົນ ໃນ​ຄຸ້ມ Streatham ​ຢູ່​ກ້ຳ​ໃຕ້​ຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ​ລອນດອນ.

ຮອງຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ຕຳຫຼວດ ທ່ານ​ນາງ ​ລູ​ຊີ ດໍ​ຣຊີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳຫຼວດ ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ ແມ່ນ​ ທ້າວ ຊູ​ເດັ​ສ ອາມ​ມານ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ປ່ອຍ​ໂຕ ຈາກ​ຄຸກ ​ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້ ສຳ​ລັບ “ການກະ​ທຳ​ຜິດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການກໍ່​ການ​ຮ້າຍ.”

ຊາຍ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ ຜູ້​ຖືກ​ແທງ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ແຜ​ສາ​ຫັດ​ທີ່​ເປັນ​ໄພ​ຕໍ່​ຊີ​ວິດນັ້ນ ​ມາ​ເຖິງ​ເວ​ລານີ້ ໄດ້​ພົ້ນ​ຈາກ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ແລ້ວ. ສ່ວນ​ແມ່​ຍິງ​ອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ແທງ ກໍໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ໂຮງ​ໝໍ​ແລ້ວ​ເຊັ່ນ​ກັນ. ສ່ວນ​ຜູ້​ທີ​ສາມ ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ເລັກ​ນ້ອຍ ​ຈາກ​ສະ​ເກັດ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ແກ້ວ​ແຕກ ເມື່ອ​ຕຳຫຼວດ​ຍິງ​ສັງ​ຫານ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ.

ທ່ານ​ຈອນ​ສັນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫລງ​ການວ່າ ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ ແມ່ນ​ຢູ່​ກັບ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ ຂອບ​ອົກ​ຂອບ​ໃຈ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳຫຼວດ ແລະ​ບັນ​ດາ​ພະ​ນັກ​ງານ​ສຸກ​ເສີນທັງຫຼາຍ.

​ເຈົ້າ​ຄອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ​ລອນດອນ ທ່ານ ຊາ​ດິກ ຄານ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ຫາ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ແບ່ງ​ແຍກ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ​ທຳ​ລາຍ ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ຢູ່​ນະ​ທີ່ນີ້​ໃນ​ນ​ະ​ຄອນຫຼວງ ​ລອນດອນ ພວກ​ເຮົາຈະ​ບໍ່​ຍອມ​ໃຫ້​ພວກ​ມັນ​ປະ​ສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ​ຢ່າງ​ເດັດ​ຂາດ.”

ພວກ​ທີ່​ເຫັນ​ເຫດ​ການ ລາຍ​ງານ​ວ່າ ເຫັນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳຫຼວດ ແລ່ນ​ໄລ່ຕາມ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ ໃນ​ເຂດ​ຮ້ານ​ຄ້າແຫ່ງຫຼັກ​ຂອງ​ຄຸ້ມ Streatham ໂດຍ​ຮ້ອງ​ໃສ່​ຊາຍ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ໃຫ້​ຢຸດ ກ່ອນ​ທີ່​ຜູ້​ກ່ຽວ​ຈະ​ຖືກ​ຍິງ​ສາມ​ເທື່ອ. ຕຳຫຼວດ ໄດ້ກຳ​ນົດ​ວ່າ ອຸ​ປະ​ກອນລະ​ເບີດ​ທີ່​ຜູ້​ກ່ຽວ​ໃສ່​ຕິດ​ໂຕ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ຂອງ​ປອມ.

ເຫດ​ການ​ແທງ​ກັນ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ໄດ້ເກີດ​ຂຶ້ນ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ ​ສານ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນລົງ​ໂທດ ​ທ້າວ ​ອຸ​ສ​ມານ ຄານ ​ໃນ​ຖານ​ເປັນ​ຜູ້ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ​ແລະຜູ້​ກ່ຽວ​ໄດ້​ຖືກ​ປ່ອຍ​ໂຕອອກ​ຈາກ​ຄຸກ​ກ່ອນ​ກຳ​ນົດ ມາ​ໄດ້ກາຍ​ສອງ​ເດືອນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຜູ້​ກ່ຽວ​ກໍ​ໄດ້​ຄາດ​ຕະ​ກຳ​ສອງ​ຄົນ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອີກສາມ​ຄົນ​ບາດ​ເຈັບ ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ແທງ​ຄົນ ຢູ່​ຂົວ​ນະ​ຄອນ​ລອນດອນ ກ່ອນ​ທີ່​ຜູ້​ກ່ຽວ​ຈະ​ຖືກ​ຍິງ​ຕາຍ​ໂດຍ​ຕຳຫຼວດ.


ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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