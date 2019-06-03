ສາຍການບິນ British Airway (BA) ໃນວັນອາທິດວານນີ້ໄດ້ເລີ້ມການບໍລິການໄປຍັງ
ປະເທດ ປາກິສຖານ , ຫຼັງຈາກຢຸດເຊົາມາເປັນເວລານຶ່ງທົດສະວັດ.
BA ໄດ້ຢຸດເຊົາການບິນໄປຍັງປາກິສຖານໃນປີ 2008 ຫຼັງຈາກຜູ້ວາງລະເບີດສະລະ
ຊີບ ໄດ້ໂຈມຕີສັງຫານຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ ຢູ່ໂຮງແຮມ Marriot ໃນນະຄອນຫຼວງອິສ
ລາມາບັດ.
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນນຶ່ງໃນຫຼາຍເທື່ອ ລະຫວ່າງໄລຍະການກໍ່ຄວາມຮຸນຂອງພວກ
ອິສລາມ ຢູ່ໃນ ປາກິສຖານ. BA ກ່າວໃນເວລານັ້ນວ່າ ຕົນຈະລົບລ້າງການປະຕິບັດງານ
ໄປຍັງປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດ ເອເຊຍໃຕ້ ນັ້ນ, ໂດຍປະກາດວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່ສ່ຽງຕໍ່ຄວາມ
ປອດໄພຂອງລູກຄ້າ, ພະນັກງານ ຫຼືເຮືອບິນ ຂອງພວກເຮົາ.”
ແຕ່ສະພາບການຄວາມປອດໄພ ແຕ່ນັ້ນມາໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ BA ສົ່ງຖ້ຽວບິນໂດຍກົງເທຶ່ອ
ທຳອິດຈາກ ສະໝາມບິນ Heathrow ໃນນະຄອນຫຼວງລອນດອນ ໄປຫານະຄອນ ອິສ
ລາມາບັດ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ໄດ້ກາຍມາເປັນສາຍການເປັນປະເທດຕາເວັນຕົກພຽງ
ແຕ່ສາຍການບິນດຽວ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການປະເທດ ປາກິສຖານ.
ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ສາຍການບິນແຫ່ງຊາດປາກິສຖານ PIA ໄດ້ເປັນພຽງແຕ່ສາຍການ
ບິນດຽວທີ່ບິນໂດຍກົງຈາກປະເທດ ອັງກິດ. ສາຍການບິນຂອງເຂດຕາເວັນອອກກາງ
ຈຳນວນນຶ່ງ ຮວມມີ Qatar, Etihad, Emerates ແລະ ສາຍການບິນ Turkish ຍັງໄດ້
ໃຫ້ບໍລິການສຳລັບປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ເສດຖະກິດຂອງ ປາກິສຖານ ໄດ້ອ່ອນແອລົງໂດຍຫຼາຍປີຍ້ອນຄວາມບໍ່ສະຫງົບທາງການ
ເມືອງ ແລະ ການຖືກໂດດດ່ຽວຈາກຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານສຳລັບ ການກໍ່ການຮ້າຍ. ລັດຖະບານຂອງນາຍົກອິມຣາມ ຄານ ຫວັງວ່າການກັບຄືນມາຂອງ British Airway ສູ່ທ້ອງຟ້າຂອງປະເທດ ຈະສົ່ງສັນຍານໃນທາງບວກ ຕໍ່ບັນດາ
ສາຍການບິນຕ່າງປະເທດອື່ນໆ.
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