ບໍ່ມີຜູ້ບາດເຈັບ ຫລັງຈາກ ມີລາຍງານ ຍິງກັນ ຢູ່ສະຖານີ ລົດໄຟໃຕ້ດິນ ໃນລອນດອນ

ຕຳຫລວດໃນນະຄອນຫລວງລອນດອນ ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນວັນສຸກ
ວານນີ້ ຫລັງຈາກມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ເກີດການຍິງກັນຢູ່ສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ດິນທີ່ແອ
ອັດໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນແຫ່ງນຶ່ງ.
ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ຕຳຫລວດໄດ້ຮັບມືກັບສະຖານະການ ຄືກັນກັບວ່າ ເປັນເຫດການທີ່ ພົວ
ພັນກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ແຕ່ຕໍ່ມາໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າ “ບໍ່ໄດ້ເຫັນຮ່ອງຮອຍໃດໆຂອງ
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ຫລັກຖານຂອງການຍິງກັນ ຫລືຜູ້ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ.”
ຕຳຫລວດກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບມານັ້ນ ຕຳຫຼວດ
ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ຮັບມືກັບເຫດການສອດຄ່ອງກັບການປະຕິບັດງານທີ່ພວກ
ເຮົາມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ຄືກັນກັບວ່າ ເຫດການນີ້ແມ່ນການກໍ່ການຮ້າຍ ຮວມທັງການສົ່ງ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕິດອາວຸດໄປຍັງບ່ອນເກີດເຫດ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕິດອາວຸດ ແລະບໍ່ຕິດອາວຸດພາກັນໄປຍັງບ່ອນເກີດເຫດ ແລະເຮັດວຽກ
ຄຽງຂູ່ກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ທີ່ມາຈາກຕຳຫລວດຂົນສົ່ງຂອງອັງກິດ ທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ແມ່ຍິງ
ຄົນນຶ່ງໄດ້ຮັບ “ບາດເຈັບພຽງເລັກນ້ອຍ” ໃນຂະນະທີ່ອອກໄປຈາກບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ.
ວີດີໂອທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ທາງສື່ສັງຄົມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ຄົນພາກັນຮີບຮ້ອນ
ໜີອອກໄປ ຈາກບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມ ສະຖານນີລົດໄຟໃຕ້ດິນອັອກສຟອດເຊີກັສ.
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ຕຳຫລວດຂົນສົ່ງອັງກິດກ່າວວ່່າ ໄດ້ມີການຮ້ອງຂໍໃຫ້ສົ່ງເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ໄປຍັງສະຖານີດັ່ງກ່າວ ຫລັງຈາກລາຍງານວ່່າ ໄດ້ຍິນສຽງປືນດັງຂຶ້ນຢູ່່ໃນບໍລິເວນ
ສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ດິນ.
ຖະແຫລງການກ່າວວ່າ “ເຂດດັ່ງກ່າວແມ່ນແອອັດໄປດ້ວຍຮ້ານຄ້າຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່່ໃນກາງ
ເມືອງ.ສື່ສັງຄົມລາຍງານວ່າມີຜູ້ຄົນພາກັນແລ່ນໜີອອກຈາກເຂດດັ່ງກ່າວ.
ບັນດາຜູ້ໂດຍສານຫລັງຈາກນັ້ນ “ກໍພາກັນຍົກຍ້າຍຕົນເອງ” ອອກໄປຢູ່ຕາມຖະໜົນ
ຫົນທາງ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ເກີດ “ຄວາມຕື່ນຕົກໃຈທີ່ສຳຄັນ ອັນເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ ມີການໂທ
ລະສັບໄປຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ ລາຍງານກ່ຽວກັບສຽງຍິງປືນ.”
ຖະແຫລງການກ່າວເພີ້ມວ່າ ຕຳຫລວດກຳລັງສືບສວນເຫດການດັ່ງກ່າວນີ້ຢູ່.
ຕຳຫລວດຂົນສົ່ງອັງກິດໄດ້ນຳຮູບພາບຜູ້ຊາຍ 2 ຄົນ ຈາກໂທລະພາບວົງຈອນປິດລົງ
ໃນ Twitter ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຄວາມວຸ້ນວາຍນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນລະ ຫວ່າງຜູ້ຊາຍ
ສອງຄົນຢູ່ທີ່ສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ດິນ Oxford Circus ແລະກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຢາກຈະ
ເວົ້າກັບພວກຜູ້ຊາຍດັ່ງກ່າວ “ຜູ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ອາດຈະມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຫດການນີ້
ແລະສະພາບການທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມນັ້ນ.
ບໍລິສັດການຂົນສົ່ງໃນເຂດນະຄອນຫລວງລອນດອນກ່າວວ່າ ສະຖານີ Oxford Circus
ແລະສະຖານີທີ່ຖະໜົນ Bond ທີ່ໄດ້ປິດລົງຊົ່ວຄາວເພາະວ່າເກີດອຸປະ ຕິເຫດ ແຕ່ຕໍ່ມາ
ກໍໄດ້ເປີດຄືນ.
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