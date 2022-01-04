ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ, ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ (Boris Johnson) ກ່າວໃນ ວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງກໍລະນີຄົນເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງ ປະເທດໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ຜັກດັນໂດຍສາຍພັນໂອໄມຄຣອນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມ ກົດດັນ "ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ" ຕໍ່ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງຊາດ ແຕ່ກໍເວົ້າ ວ່າ ຍັງບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງວາງຂໍ້ຈໍາກັດໃຫມ່ອອກມາ ໃນເວລານີ້.
ທ່ານຈອນສັນໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ນັກຂ່າວໃນຂະນະທີ່ໄປຢ້ຽມ ຢາມສູນສັກຢາວັກຊີນໃນເມືອງບັກຄິງແຮມເຊຍ (Buckinghamshire). ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີກ່າວວ່າໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານຈະຕິດຕາມສະຖານະການຢູ່ຕະຫລອດ, ມາດຕະການໃນປັດຈຸບັນຂອງອັງກິດທີ່ມີຢູ່ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຕ້ານກັບການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສທີ່ວ່ານີ້ໄດ້.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ໃນຂະນະທີ່ມີການຕິດເຊື້ອໃຫມ່ທີ່ຜັກດັນໂດຍສານຍພັນໂອໄມຄຣອນເລີ້ມຖີບຕົວສູງຂຶ້ນ, ລັດຖະບານໄດ້ປະຕິບັດສິ່ງທີ່ພວກເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ມາດຕະການຂອງ "ແຜນການ B" ເຊິ່ງລວມມີການເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ, ຖ້າເປັນ ໄປໄດ້, ການໃສ່ຫນ້າກາກໃນພາຫະນະຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ແລະ ໄດ້ຮັບການ ກວດກ່ອນຖ້າຈະໄປພົບຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຢູ່ຮ່ວມນຳຫລືພົບກັນເລື້ອຍ ລວມທັງບັນດາກົດລະບຽບອື່ນໆອີກດ້ວຍ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງອັງກິດຍັງໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໂດຍກ່າວວ່າ ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ວັນອັງຄານມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ພວກ ເຂົາເຈົ້າ ແນະນໍາໃຫ້ນັກຮຽນມັດທະຍົມ ໃສ່ຫນ້າກາກຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນ.
ທ່ານຈອນສັນກ່າວວ່າ ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງອັງກິດກັບປະເທດອື່ນທີ່ ເຫຼືອໃນຢູໂຣບ ກໍຄືອັດຕາການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດສູງ, ແລະພວກເຂົາຍັງ ສືບຕໍ່ສ້າງການປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັສດ້ວຍການສັກຢາເຂັມທີສາມ ຫລື booster.
ທ່ານກ່າວວ່າເຫດຜົນນຶ່ງ ທີ່ທ່ານໄດ້ໄປປາກົດຕົວຢູ່ໃນສູນສັກຢາ ແມ່ນເພື່ອຊຸກ ຍູ້ໃຫ້ຜູ້ຄົນໄດ້ຮັບການສັກຢາເຂັມທີສາມ ໂດຍກ່າວວ່າ, "ຢາເຂັມທີສາມ ແມ່ນພາໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ໃຫຍ່, ໃຫຍ່ຫລວງອີ່ຫລີ." ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີອັງກິດ ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ ໃນປັດຈຸບັນທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງມໍລະສຸມຂອງ ປະເທດແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ, ແລະປະມານ 90 ເປີເຊັນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ ຮັບການສັກຢາເຂັມສາມເທື່ອ.
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