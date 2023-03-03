ອັງກິດ ສະກັດກັ້ນອາວຸດຂອງອີຣ່ານ ຢູ່ອ່າວໂອມານ

ບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດຕາເວັນຕົກ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະກັດກັ້ນການສົ່ງອາວຸດທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງອີຣ່ານ ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ຊຶ່ງເປັນການຍຶດໄດ້ຄັ້ງທີ 7 ໃນໄລຍະສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ການຍຶດດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງປະກາດໂດຍອັງກິດໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ອ່າວໂອມານ (Gulf of Oman).
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອັງກິດກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມຕິດຕາມກຳປັ່ນຂອງອີຣ່ານ ໃນວັນທີ 23 ກຸມພານີ້, ເມື່ອໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າກຳປັ່ນລຳນີ້ເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວສູງ ພາຍໃຕ້ຄວາມມືດ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທະຫານມາຣີນຂອງອັງກິດ ໄດ້ຂຶ້ນໄປເທິງເຮືອ ຫຼັງຈາກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໃນການລັກລອບອາວຸດ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ບໍ່ໄດ້ສົນໃຈຕໍ່ຄຳສັ່ງ ຈາກເຮືອ HMS Lancaster ຂອງອັງກິດ ແລະພະຍາຍາມກັບຄືນສູ່ເຂດນ່ານນໍ້າຂອງອີຣ່ານ.
ສະຫະລັດກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ດຳເນີນການເຝົ້າລະວັງທາງອາກາດ ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການ ຊຶ່ງໄດ້ມີຂຶ້ນ "ຕາມເສັ້ນທາງທີ່ເຄີຍໃຊ້ຂົນສົ່ງອາວຸດ ໄປເຢເມນ ແບບຜິດກົດໝາຍ."
ທັງກອງບັນຊາການກາງຂອງກອງທັບເຮືອອັງກິດ ແລະສະຫະລັດ ທີ່ມີຖານຢູ່ປະເທດບາຫ໌ເຣນ ກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ບັນທຸກລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານລົດຖັງຂອງອີຣ່ານ ທີ່ກ່າຍແບບມາຈາກລຸ້ນ 9M133 Kornet ຂອງຣັດເຊຍ ແລະສ່ວນປະກອບລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ໄລຍະກາງ.