ສະໜາມບິນຮີດໂຣ (Heathrow) ຂອງນະຄອນລອນດອນ ຍັງເປີດໃຫ້ບໍລິການຢູ່ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີແຜນການຂອງພວກນັກເຄື່ອນໄຫວດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດວ່າ ຈະເຂົ້າໄປຂັດຂວາງຖ້ຽວບິນຕ່າງໆ ໂດຍການໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຢູ່ໃກ້ກັບສູນກາງການເດີນທາງແຫ່ງນັ້ນ.
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ, ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ຊື່ວ່າ ຮີດໂຣ ພອສ (Heathrow Pause) ຊຶ່ງແປວ່າເຮັດໃຫ້ສະໜາມບິນຮີດໂຣ (Heathrow) ຢຸດສະງັກລົງ ມີແຜນທີ່ຈະສະກັດກັ້ນຖ້ຽວບິນຕ່າງໆ ໂດຍການໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຢູ່ພາຍໃນບໍລິເວນ 5 ກິໂລແມັດໃກ້ກັບສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວ. ຈຸດປະສົງກໍແມ່ນວ່າຢາກຜັດດັນລັດຖະບານໃຫ້ດຳເນີນການ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດຫລາຍຂຶ້ນ ໃນການຫລຸດການປ່ອຍອາຍແກັສຄາບອນລົງ, ແຕ່ວ່າ ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ ລາຍງານໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມໄດ້ຖືກສະກັດກັ້ນໄວ້ ເມື່ອເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບບໍ່ໄດ້ມາບິນຢູ່ເຂດນັ້ນ ແລະສະໜາມບິນກໍດຳເນີນງານຕາມປົກກະຕິ.
ສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວເວົ້າຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນວ່າ ທາງແລ່ນຂຶ້ນລົງຂອງເຮືອບິນ ແລະທາງເຮືອບິນແລ່ນລໍຖ້າຈອດຂອງຕົນ “ຍັງສືບຕໍ່ເປີດ ແລະມີການປະຕິບັດງານຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ມີການພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດງານຂອງສະໜາມບິນຢຸດສະງັກລົງຍ້ອນການໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ຜິດກົດໝາຍຢູ່ໃນການປະທ້ວງທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບສະໜາມບິນນັ້ນກໍຕາມ."
ກຸ່ມຮີດໂຣ ພອສ (Heathrow Pause) ເວົ້າວ່າສະໜາມບິນ ກຳລັງໃຊ້ສັນຍານວ່າມີຄວາມແອອັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຖ້ຽວບິນທີ່ບິນໃນເຊົ້າໆ ມີຄວາມອຶດອັດໃຈ; ສ່ວນສະໜາມບິນເວົ້າວ່າຕົນຈະ "ສືບຕໍ່ປະຕິບັດງານຮ່ວມກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ສຳຄັນຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ແລະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານທັງຫລາຍ ຂອງພວກເຮົາມີຄວາມປອດໄພໃນການເດີນທາງໃນມື້ນີ້.”
ມີຜູ້ຊາຍສອງຄົນທີ່ມີການພົວພັນກັບການປະທ້ວງນັ້ນຖືກຈັບໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ພາຍຫລັງທີ່ມີການຈັບກຸມຜູ້ຊາຍອີກ 5 ຄົນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ແລ້ວ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະໜາມບິນເອີ້ນການປະທ້ວງທີ່ໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບວ່າ "ຂາດຄວາມໄຕ່ຕອງ" ໂດຍເວົ້າວ່າພວກເຂົາ “ສາມາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນ ທົ່ວໄປທີ່ເດີນທາງໄປມາ ແລະຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາຕົກຢູ່ໃນສະພາບອັນຕະລາຍ ກໍເປັນໄດ້" ແລະຢູ່ໃນຄຳຖະແຫລງການຂອງສະໜາມບິນໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາເຫັນດີນຳທີ່ວ່າຈຳເປັນຕ້ອງມີການເຄື່ອນໄຫວໃນດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແຕ່ວ່າ ການປະທ້ວງທີ່ຜິດກົດໝາຍ ທີ່ເຮັດຂຶ້ນມາໂດຍມີເຈດຕະນາເພື່ອລົບກວນຄົນຫລາຍພັນຄົນ ບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ເລີຍ."
ກົດໝາຍອັງກິດທີ່ໄດ້ຮັບການຮອງເອົາໃນປີກາຍນີ້ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ບິນໄປໃກ້ສະໜາມບິນເກີນຂອບເຂດ 5 ກິໂລແມັດ. ກົດໝາຍນີ້ໄດ້ວາງອອກມາຍ້ອນມີການປະທ້ວງຂອງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໃນເດືອນທັນວາ 2018 ແລະໃນດືອນມັງກອນ 2019 ຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຖ້ຽວບິນຫລາຍກວ່າ 1,000 ຖ້ຽວ ລົງຈອດ ຫລືບໍ່ກໍບິນເວັ້ນອອກໂດຍບໍ່ຜ່ານສະໜາມບິນຮີດໂຣ (Heathrow) ແລະສະໜາມບິນແກັດວິກຄ໌ (Gatwick) ຂອງນະຄອນລອນ ດອນ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນໂດຍສານຫລາຍສິບພັນຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.