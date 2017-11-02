ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ໂລກ

​​​​​​​ລມຕ ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ​ອັງກິດ ທ່ານ Fallon ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ

​​​​​​​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ອັງກິດ ທ່ານ Michael Fallon ອອກຈາກຕຶກ Downing Street ຫຼັງຈາກ ກອງປະຊຸມ ໃນລອນດອນ, ອັງກິດ, 27 ມິຖຸນາ, 2017.

​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ອັງກິດ ທ່ານ Michael Fallon ​ໄດ້​ລາ​ອອກ
ຫຼັງຈາກ ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການປະພຶດ​ທີ່​ບໍ່ເໝາະ​ສົມ​.

ທ່ານ Fallon ​ໄດ້ກ່າວ​ ​ໃນຈົດໝາຍ​ລາ​ອອກ​ຂອງທ່ານ ຕໍ່​ນາ​ຍົກ​ລັດຖະມົນຕີ Therasa
May ວ່າ “ການ​ປະພຶດ​ປະຕິບັດ​ຕົວ​ ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ອາດ​ຈະ​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ລະດັບ​ມາດຕະຖານ
​ສູງ ທີ່ໄດ້​ບັນຍັດ​ໄວ້​ສຳລັບກອງທັບ.”

ທ່ານ​ນາງ May ​ໄດ້​ຮັບເອົາໃບ​ລາ​ອອກ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ໂດ​ຍກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ນາງ​
ໄດ້​ຂອບ​ໃຈ “​ເຖິງ​ການສະ​ແດງ​ອອກ ​ຊຶ່ງ​ມາລະຍາດ​ທີ່​ດີ​ຢ່າງ​ຈິງ​ຈັງ” ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ທ່ານ
Fallon ​ໄດ້​ພິຈາລະນາ​ໃນ​ໜ້າ​ທີ່​ບົດບາດ​ຂອງ​ທ່ານ.

​ການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບການລວ​ນລາມ​ທາງ​ເພດ ​ແລະການລ່ວງລະເມີດຢ່າງ​ອື່ນ ​ໄດ້ປາ
ກົດອອກມາຕໍ່​ຜູ້​ກຳກັບ​ຍັກ​ໃຫຍ່​ຂອງ Hollywood ທ່ານ Harvey Weinstein ​ໄດ້ສົ່ງຜົນ
​ໃຫ້​ພວກ​ແມ່ຍິງໃນ​ຫຼາຍໆ​ປະ​ເທດທົ່ວ​ໂລກ ​ມີຄວາມກ້າຫານຫຼາຍຂຶ້ນ ອອກ​ມາກ່າວກ່ຽວ ​
ກັບ​ປະສົບ​ການທີ່ຜ່ານ​ມາ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

​ໃນ​ອັງກິດ ມັນ​ໄດ້​ສ້າງ​ພະລັງ​ຈິດ​ໃນ​ການບອກ​ຄົ້ນ​ຫາ ຂອງ​ຈຳນວນ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​
ການ​ລວນ​ລາມ​ທາງ​ເພດ ​ແລະ​ການລ່ວງລະ​ເມີດ​ອື່ນໆ​ທາງ​ການ​ເມືອງ. ທ່ານ​ນາງ May
​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຂອງ​ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ພັກ​ເພື່ອ​ປຶກສາ​ຫາລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ກຳກັບ
​ໃນ​ເລື່ອງ​ນີ້.

ທ່ານ Fallon ໄດ້​ກ່າວ​ຂໍຂະ​ມາ​ໂທດ​ໃນ​ສັບປະດາ​ນີ້ ທີ່​ໄດ້​ເອົາ​ມື​ຂອງ​ທ່ານ​ຈັບຫົວເຂົ່າ​
ຂອງ​ນັກ​ຂ່າວ ທ່ານ​ນາງ Julia Hartley-Brewer ​ໃນ​ປີ 2002 ​ແຕ່​ວ່າ ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ
​ສືບສວນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້.

ທ່ານ​ນາງ Hartley-Brewer ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານນາງ “ໄດ້ຕົກໃຈແບບບໍ່ເຊື່ອ” ກ່ຽວ​ກັບ​
ການ​ລາ​ອອກ​ຂອງ​ທ່ານ Fallon ​ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ຄິດ​ວ່າ ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່າ​ນນັ້ນ ​ແມ່ນ
ອິງ​ຕາມ​ເຫດການ​ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ​ປີ 2002 ທັງໝົດ.

“ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ຄາດ​ວ່າ ມັນ​ຄົງ​ຈະ​ມີ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ອື່ນໆ​ອີກ​,” ຊຶ່ງທ່ານ​ນາງ ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​
ອົງການ​ຂ່າວ Sky News ​ແລ​ະທ່ານນາງ​ຍັງ​ກ່າວ​ອີກ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຄິດ​ວ່າ ມັນເປັນ
​ຍ້ອນ​ຫົວ​ເຂົ່າ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ດອກ.” ​

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG