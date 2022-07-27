ອັງກິດ ແລະ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໄດ້ຂະຫຍາຍມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ ຣັດເຊຍ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການບຸກລຸກຂອງ ມົສກູ ໃນ ຢູເຄຣນ.
ຫ້ອງການຕ່າງປະເທດຂອງ ຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ ໄດ້ກ່າວໃນເວັບໄຊ້ຂອງເຂົາເຈົ້າວ່າ ມາດຕະການລົງໂທດ, ເຊິ່ງລວມມີການຫ້າມເດີນທາງ ແລະ ການກັກຊັບສິນ, ໄດ້ຖືກກຳນົດໃໝ່ຕໍ່ 42 ຄົນ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ, ລວມທັງຜູ້ປົກຄອງຫຼາຍພາກພື້ນຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍວັງເຄຣັມລິນ ຂອງພາກພື້ນ ໂດເນັດສ໌ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພວກແບ່ງແຍກດິນແດນ ທ່ານ ວິຕາລີ ຄົດເຊັນໂກ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໄດ້ອະນຸມັດການຂະຫຍາຍນມາດຕະການລົງໂທດຂອງເຂົາເຈົ້າ ສຳລັບອີກ 6 ເດືອນ ຈົນຮອດວັນທີ 31 ມັງກອນ, ອີງຕາມການກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງສະພາຢູໂຣບ.
ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ໄດ້ກ່າວວ່າລາຍຊື່ຂອງເຂົາເຈົ້າຍັງລວມມີທ່ານ ວລາດິສລາຟ ຄຸສເນັດຊອຟ, ຮອງປະທານທີນຶ່ງຂອງພາກພື້ນລູຮານສ໌ ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍ ມົສກູ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງຖືກຄວບຄຸມໂດຍພວກແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ຣັດເຊຍ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດທ່ານນາງ ລິສ ທຣັສ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່ມິດຢູ່ ແລະ ເບິ່ງພວກປົກຄອງລັດທີ່ຖືກວັງເຄຣັມລິນແຕ່ງຕັ້ງກົດຂີ່ປະຊາຊົນແຫ່ງຢູເຄຣນ ຫຼື ເສລີພາບຂອງປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ວາງມາດຕະການລົງໂທດທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ພວກທີ່ພະຍາຍາມໃຫ້ຄວາມເຫັນຊອບຕໍ່ການບຸກລຸກທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງທ່ານ ປູຕິນ ຈົນກວ່າ ຢູເຄຣນ ຈະຊະນະ.”
ນັບຕັ້ງແຕ່ ມົສກູ ໄດ້ເປີດການບຸກລຸກຢູເຄຣນ ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ, ອັງກິດ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ຫຼາຍກວ່າ 1,100 ຄົນ ແລະ ທຸລະກິດຫຼາຍກວ່າ 100 ແຫ່ງ.
ສະຫະພາບຢູໂຣບ ໄດ້ນຳສະເໜີມາດຕະການລົງໂທດ 6 ຮອບຕໍ່ ຣັດເຊຍ ໃນການປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມຕາເວັນຕົກຂອງເຂົາເຈົ້າ.