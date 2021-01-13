ອັງກິດ ຕັດການເຊື່ອມໂຍງ ດ້ານທຸລະກິດ ກັບແຂວງຊິນຈຽງຂອງຈີນ ຍ້ອນການລະເມີດສິດທິມະນຸດ

ລັດຖະບານຂອງອັງກິດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນຈະອອກກົດລະບຽບໃໝ່ ໃຫ້ພວກບໍລິສັດທັງຫຼາຍ ພະຍາຍາມກີດກັນສິນຄ້າຕ່າງໆທີ່ມາຈາກແຂວງຊິນຈຽງຂອງຈີນ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ຫຼັງຈາກທີ່ມີຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆຂອງການບັງຄັບອອກແຮງງານ ແລະການລະເມີດອື່ນໆ.
ໃນການກ່າວຖະແຫລງຕໍ່ລັດຖະສະພາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອັງກິດ ທ່ານໂດມີນິກ ຣາບ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີຫຼັກຖານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ “ໜ້າໂສກເສົ້າ” ຂອງການບັງຄັບໃຫ້ອອກແຮງງານ ພາຍໃນພວກຊາວມຸສລິມວີເກີໃນແຂວງຊິນຈຽງ ຫຼັງຈາກທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກະປະມານວ່າ ມີຢ່າງໜ້ອຍ 1 ລ້ານຄົນຈຳພວກນັ້ນ ແລະພວກຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍອື່ນໆທີ່ໄດ້ຖືກກັກໂຕຢູ່ໃນຄ້າຍຄຸມຂັງ.
ທ່ານຣາບ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການລະເມີດອື່ນໆປະກອບດ້ວຍ ການບັງຄັບໃຫ້ເຮັດ
ໝັນ ການຄຸມຂັງແບບຮວບຮັດຕັດຕອນ ການສຳມະນາດ້ານການເມືອງ ການສອດແນມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະແບບລ່ວງລ້ຳໂດຍ ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພວກຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ ແລະການຈຳກັດຮັດແຄບແບບເປັນລະບົບຕໍ່ວັດທະນະທຳ ການສຶກສາ ແລະສາສະໜາຂອງພວກຊາວວີເກີ.
ຈີນ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາທັງຫຼາຍ ໂດຍກ່າວວ່າ ຕົນ ໄດ້ “ປ່ຽນແນວຄິດ” ຂອງພວກຊາວຊິນຈຽງ ແລະວ່າ ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ມີການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍມາໄດ້ສີ່ປີແລ້ວ.
ທ່ານຣາບ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຕ້ອງເອົາມາດຕະການເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ພວກທຸລະກິດຂອງອັງກິດທັງຫຼາຍ “ບໍ່ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ທີ່ນຳໄປສູ່ປະຕູແຫ່ງຄ້າຍກັກຂັງທັງຫຼາຍຢູ່ໃນເຂດຊິນຈຽງ.”