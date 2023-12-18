ຜູ້ປະກອບການທີ່ຮັ່ງມີດ້ານສື່ມວນຊົນທີ່ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ ທ່ານຈິມມີ່ ຫຼາຍ (Jimmy Lai) ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາຄະດີຢູ່ ຮົງກົງ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນຂໍ້ຫາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຖືກຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດໄດ້, ເຊິ່ງສະຫະລັດ ແລະອັງກິດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍໂຕທ່ານ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ທ່ານ ຫຼາຍ ອາຍຸ 76 ປີ, ຖືກກ່າວຫາວ່າ "ດໍາເນີນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ" ກັບກອງກໍາລັງຕ່າງປະເທດ ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍກວດລ້າງດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທີ່ປັກກິ່ງໄດ້ກໍານົດຂຶ້ນ ຢູ່ຮົງກົງ ທີ່ເປັນສູນກາງການເງິນເມື່ອປີ 2020.
ທ່ານເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງໜັງສືພິມ ແອັບໂປ ເດລີ (Apple Daily) ເປັນພາສາຈີນ ປັດຈຸບັນໄດ້ຖືກປິດໂຕລົງແລ້ວ, ເຊິ່ງເປັນໜັງສືພິມທີ່ມັກຈະວິຈານປັກກິ່ງ ແລະສະໜັບສະໜຸນການເຄື່ອນໄຫວປະທ້ວງາຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ນອງນັນຢູ່ໃນຮົງກົງ ໃນປີ 2019.
ການດຳເນີນຄະດີດັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການແບບເປີດເຜີຍໃນສານພາຍໃນ 80 ວັນຂອງມື້ເຮັດວຽກຂ້າງໜ້ານີ້ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດໂດຍເຄື່ອງວັດແທກ ເພື່ອຊີ້ວັດດ້ານເສລີພາບທາງການເມືອງ ແລະອິດສະຫຼະດ້ານຕຸລາການ ຂອງຮົງກົງ.
ມະຫາເສດຖີຈາກຄົນທຸກຍາກທີ່ສ້າງໂຊກລາບຄວາມລ້ຳລວຍຂອງຕົນເອງດ້ວຍ ການຂາຍເສື້ອຜ້າ ກ່ອນຈະຂະຫຍາຍອອກມາສູ່ສື່ມວນຊົນ, ທ່ານຫຼາຍ ຈະຖືກພິຈາລະນາຄະດີໂດຍບໍ່ມີຄະນະຕຸລາການ ແລະໄດ້ຖືກປະຕິເສດ ໃນການເລືອກທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ມາກ່ອນແລ້ວນັ້ນ.