ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ, ທ່ານ ໂບຣິສ ຈອນສັນ (Boris Johnson) ນາບຂູ່ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ທ່ານຈະຂັບໄລ່ພວກຕໍ່ຕ້ານຈາກພັກອະນຸລັກນິຍົມອອກ ບໍ່ວ່າ ຈະແມ່ນໃຜກໍຕາມ ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມທີ່ຈະຂັດຂວາງການພັກດັນຂອງທ່ານໃຫ້ມີການເອົາອັງກິດອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງ ໃນເດືອນໜ້ານີ້.
ທ່ານຈອນສັນ ມີບ່ອນນັ່ງສຽງສ່ວນຫລາຍ ພຽງບ່ອນດຽວເທົ່ານັ້ນຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ຫລື House of Commons. ແຕ່ວ່າ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະສະພາໄດ້ກັບຄືນເຂົ້າມາເຮັດວຽກອີກ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຫລັງຈາກໄປພັກລະດູຮ້ອນ ກໍມີສະມາຊິກຕໍ່ຕ້ານໃນພັກອະນຸລັກນິຍົມຫລາຍເຖິງ 20 ຄົນ ທີ່ໄປເຂົ້າຮ່ວມກັບສະມາຊິກສະພາຝ່າຍຄ້ານ ທີ່ມັດມືຂອງລັດຖະບານໃຫ້ຄັດຄ້ານການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານຈອນສັນທີ່ຈະອອກຈາກອີຢູ (EU) ໃຫ້ໄດ້ໃນວັນທີ 31 ຕຸລາຈະມາເຖິງນີ້ ໂດຍປາດສະຈາກຂໍ້ກຳນົດໃດໆ ໃນການອອກໄປ.
ທ່ານໄດ້ໂຈມຕີຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການອອກຈາກ EU ຊັກຊ້າລົງ, ໂດຍການໂຕ້ຖຽງວ່າການເຮັດແນວນັ້ນຈະເປັນການ "ຕັດຂາ" ຂອງການດຳເນີນຄວາພະຍາຍາມຂອງອັງກິດໃນການເຈລະຈາໃຫ້ມີເງື່ອນໄຂທີ່ດີກວ່າໃນເລື້ອງແຍກຕົວອອກຈາກກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານຈອນສັນໄດ້ພົບກັບບັນດາລັດຖະມົນຕີໃນລັດຖະບານຂອງທ່ານ, ຊຶ່ງເປັນການເຮັດໃຫ້ມີການກ່າວຂານກັນຫລາຍຂຶ້ນວ່າທ່ານຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງກະທັນຫັນຂຶ້ນໃນເດືອນໜ້ານີ້ ຖ້າຫາກລັດຖະສະພາປະຕິເສດບໍ່ຮັບເອົາແຜນການເອົາອັງກິດອອກຈາກອີຢູ່ ຫລື Brexit ຂອງທ່ານ, ທີ່ອາດຈະເປັນການລົງຄະແນນສຽງກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດກາງເດືອນຕຸລາຂອງບັນດາຜູ້ນຳ EU ກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດສຸດທ້າຍຕໍ່ການເອົາອັງກິດອອກຈາກກຸ່ມທີ່ມີສະມາຊິກ 28 ປະເທດໄປ ພາຍຫລັງທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມນັ້ນມາເປັນເວລາ 46 ປີແລ້ວນັ້ນ. ແຕ່ວ່າ ທ່ານຈອນສັນກໍເວົ້າວ່າ ທ່ານບໍ່ຢາກໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງໃໝ່ອີກ.
"ມາພາກັນປ່ອຍໃຫ້ນັກເຈລະຈາຂອງພວກເຮົາໄດ້ພາກັນເຮັດວຽກໂດຍປາດສະຈາກ “ດາບແຫ່ງ Damocles' ວາງໃສ່ຄໍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄວ້ ແລະປາດສະຈາກການເລືອກຕັ້ງໃໝ່” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຈອນສັນ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງ, ທ່ານກໍບໍ່ຢາກໃຫIມີການເລືອກຕັ້ງ. ເຮົາມາພາກັນເຮັດຕາມຄວາມມຸ້ງຫວັງຂອງປະຊາຊົນນຳກັນເທາະ."
ທ່ານຈອນສັນໄດ້ກາຍມາເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫລັງຈາກທ່ານນາງ ເທຣີຊາ ເມ, ອະດີດຜູ້ນຳຂອງອົງກິດບໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການລົງຄະແນນສຽງຢູ່ໃນລັດຖະສະພາ 3 ຄັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງຂອງການເອົາອັງກິດອອກຈາກອີຢູ ທີ່ທ່ານນາງໄດ້ເຈລະຈາກັບອີຢູແລ້ວນັ້ນ.