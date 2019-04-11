ອັງກິດ ໄດ້ຈັບກຸມ ທ່ານ ຈູລຽນ ອາຊານຈ໌ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ອົງການ ວິກີລີກສ໌ ຢູ່ໃນສະຖານທູດ ເອກົວດໍ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ອັງກິດ ໄດ້ຈັບກຸມ ທ່ານ ຈູລຽນ ອາຊານຈ໌ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງອົງການ ວິກີລີກສ໌
ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນບາດກ້າວຫຼ້າສຸດ ໃນເລື້ອງນອງນັນ ທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່
ແກ່ຍາວມາໄດ້ເຈັດປີກວ່າ ແລ້ວ.
ທ່ານອາຊານຈ໌ ໄດ້ເຂົ້າໄປຂໍຫລົບລີ້ ໃນສະຖານທູດຂອງປະເທດເອກົວດໍ ໃນນະຄອນ
ຫຼວງລອນດອນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ ເພື່ອທີ່ຈະຫລີກລ່ຽງ ຕໍ່ ການຖືກສົ່ງຜູ້
ຮ້າຍຂ້າມແດນໄປໃຫ້ ສະວີເດັນ ເພື່ອປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາໃນການລວນລາມທາງເພດ.
ສະວີເດັນ ໃນໄລຍະຫຼັງໆ ໄດ້ຍຸຕິການສືບສວນສອບສວນຂອງຕົນ ແຕ່ທ່ານອາຊານຈ໌
ກໍຍັງຄົງປັກຫຼັກ ຢູ່ໃນສະຖານທູດດັ່ງກ່າວຕໍ່ໄປ ຍ້ອນຢ້ານວ່າ ອັງກິດ ອາດຈະສົ່ງໂຕ
ຜູ້ກ່ຽວ ມາໃຫ້ ສະຫະລັດ ໃນການພົວພັນກັບ ອົງການວິກີລີກສ໌ ທີ່ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່
ເອກກະສານລັບ ຂອງລັດຖະບານ ສະຫະລັດ.
ຖະແຫລງການຂອງຕຳຫຼວດນະຄອນຫຼວງອັງກິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ
ໄດ້ຈັບກຸມ ທ່ານອາຊານຈ໌ ຢູ່ທີ່ສະຖານທູດ ໃນການມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກັບໝາຍຈັບຂອງ
ອັງກິດ ທີ່ອອກເມື່ອ ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2012 ໃນ “ການບໍ່ໄປມອບໂຕຕໍ່ສານ.”
ກົມຕຳຫຼວງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົາ ໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນ ສະຖານ
ທູດ ໂດຍເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງເອກົວດໍ ຫຼັງຈາກທີ່ ລັດຖະບານ ຂອງເອກົວດໍ
ໄດ້ຖອນການໃຫ້ບ່ອນລີ້ໄພແກ່ ທ່ານອາຊານຈ໌.
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