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ອັງກິດ ປະກາດເພີ້ມ ການຊ່ວຍເຫລືອ ແກ່ ກອງທັບເລບານອນ

ທະຫານເລບານອນ ກຳລັງຟັງລາຍງານ ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູ່ນອກ ເມືອງ Ras Baalbek ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ຂອງ ເລບານອນ.

ອັງກິດ​ໄດ້​ປະກາດ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ເພີ້​ມ​ການໃຫ້​ຄວາມສະໜັບ ສະໜູ​ນ
​ແກ່​ກອງທັບ​ເລ​ບາ​ນອນໂດຍໃຫ້​ທຶນເພື່ອປ້ອງ​ກັນ​ການ​ຖືກ​ໃຊ້​ເປັນ​ບ່ອນ​ຫລົບ​ລີ້ ​ຢູ່​ຕາມ​
ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ເລ​ບາ​ນອນ ຕິດ​ກັບຊີ​ເຣຍ.

ຮູບພາບທີ່ເຜີຍແຜ່ ໂດຍສື່່ມວນຊົນກອງທັບຊີເຣຍ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍລັດຖະບານ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍ al-Qaida ຢູ່ເມືອງ Arsal ໃກ້ກັບຊາຍແດນຊີເຣຍ.
ຮູບພາບທີ່ເຜີຍແຜ່ ໂດຍສື່່ມວນຊົນກອງທັບຊີເຣຍ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍລັດຖະບານ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍ al-Qaida ຢູ່ເມືອງ Arsal ໃກ້ກັບຊາຍແດນຊີເຣຍ.

​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ນີ້​ແມ່ນ​ຖືກ​ເບິ່ງ​ກັນ​ວ່າ ​ເປັນການ​ລົງ​ຄວາມ​ເຫັນ​ສະ​ແດງ​ຄວາມເຊື່ອ​ໝັ້ນ
ໂດຍ​ລອນ​ດອນ ແກ່​ກອງທັບ​ເລ​ບາ​ນອນ ​ແລະເປັນ​ການຊຸກ​ຍູ້ທີ່ທະ​ເຍີ​ທະຍານ​ຕໍ່​ພວກຜູ້​
ບັນຊາ​ການ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ທີ່​ມີ​ອິດ​ທິພົນ​ໃນ ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ທີ່​ຕິດ​ກັບ
ຊີ​ເຣຍ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ອາດ​ສ້າງ​ຄວາມສັບສົນ ​ໃຫ້ ​ແກ່ຄວາມ​ພະຍາ​ຍາມ​ຂອງຣ່ານ
ທີ່​ຈະ​ສ້າງ ​ໃນອັນ​ທີ່​ຮ້ອງ​ວ່າ ຂົວດິນ​ຜ່ານອີຣັກ ແລະ​ຊີ​ເຣຍ ​ແລະ​ໃຫ້ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລື​ອ ​
ແກ່​ພັນທະ​ມິດຂອງ​ຕົນ ​ໃນ​ເລບານ​ອນ ນັ້ນກໍ​ຄື​ກຸ່ມ ​Hezbollah.

ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ອັງກິດ ທ່ານ Boris Johnson ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ
“ຄວາມ​ກະຕືລື​ລົ້ນຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເລ​ບາ​ນອນ ມີ​ສິດ​ອຳ ນາດ​ຢ່າງ​ເຕັມທີ່
​ໃນຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ຕົນທີ່​ກັບ​ຊີ​ເຣຍ.”

ຮູບພາບເຜີຍແຜ່ຢູ່ໜ້າແວັບໄຊ ທະຫານເລບານອນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລບານອນ ທ່ານ Saad Hariri (ກາງຂວາ) ຍ່າງກັບຜູ້ບັນຊາການທະຫານ ນາຍພົນ Joseph Aoun.
ຮູບພາບເຜີຍແຜ່ຢູ່ໜ້າແວັບໄຊ ທະຫານເລບານອນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລບານອນ ທ່ານ Saad Hariri (ກາງຂວາ) ຍ່າງກັບຜູ້ບັນຊາການທະຫານ ນາຍພົນ Joseph Aoun.

ໃນການ​ເພີ້​ມການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອແກ່​ກອງທັບເລ​ບາ​ນອນນັ້ນ ອັງ​ກິດ​ໄດ້​ເຫັນ​ພ້ອມ​ແລ້ວ
ໃນ​ການ​ໃຫ້​ເງິນຊ່ວ​ຍ​ເຫລື​ອ​ເປັນ​ເວລາ​ຫຼາຍໆ​ປີ ​ເພື່ອກໍ່ສ້າງ​ຫໍຄອຍຊາຍ​ແດນ 30 ​ແຫ່ງ
​ແລະຄ້າ​ຍປະຕິບັດ​ງານ 20 ​ແຫ່ງ ຊຶ່ງ​ມີ​ຂຶ້ນ​ພຽງ​ບໍ່​ເທົ່າໃດ​ມື້​ຫລັງ​ຈາກກອງທັບ​ເລ​ບາ​ນອນ​ແລະກຸ່ມ Hezbollah ຊຶ່ງ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ຊີ​ໄອ​ທ໌ ​ໄດ້​ປະສົບ​ຄວາມສຳ​ເລັດ​ໃນການ
ກວດ​ລ້າງ​ພວກ​ນັກ​ລົບລັດ​ອິສລາມ​ອອກ ຈາກ​ເຂດ​ພູຜາ ​ໃນ​ບໍລິ​ເວນຊາຍ​ແດນຂອງຊີ
ເຣຍຕິດ​ກັບ​ເລ​ບາ​ນອນ.

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