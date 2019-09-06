ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ທ່ານ ບໍຣິສ ຈອນສັນ (Boris Johnson) ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ສືບຕໍ່ ຜັກດັນໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປກ່ອນກຳນົດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະເຊີນກັບຄວາມປະລາໄຊຫລາຍຄັ້ງຢູ່ໃນລັດຖະສະພາ ແລະການລາອອກຢ່າງກະທັນຫັນຂອງນ້ອງຊາຍຂອງທ່ານຈາກຕຳແໜ່ງເປັນລັດຖະມົນຕີທີ່ໃໝ່ ແລະຈາກລັດຖະສະພາກໍຕາມ.
ຢູ່ໃນການກ່າວຄຳປາໄສໃນເມືອງ ຢອກຊາຍ (Yorkshire) ນັ້ນ ທ່ານຈອນສັນ (Johnson) ຢືນຢັດວ່າຈະຕ້ອງມີການເລືອກຕັ້ງຢ່າງກະທັນຫັນເພື່ອໃຫ້ພວກລົງ ຄະແນນສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ວ່າ ຈະອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບໂດຍມີ ຫລືບໍ່ ຂໍ້ຕົກລົງ ໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ທ່ານຈະຂໍ ສະຫະພາບຢູໂຣບໃຫ້ຍືດກຳນົດເວລາໃນການເອົາອັງກິດອອກ ຫລື Brexit ນັ້ນ ທ່ານຈອນສັນ (Johnson) ເວົ້າວ່າ "ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄປມຸດລົງຮ່ອງນ້ຳຈະດີກວ່າ," ໂດຍກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ການຊັກຊ້າໄປ "ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ບັນລຸຫຍັງເລີຍຈັກໜ້ອຍເລີຍ."
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕຳໜິພວກທີ່ເປັນຝ່າຍຄັດຄ້ານທາງການເມືອງຂອງ ທ່ານວ່າ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ນິຕິກຳທີ່ຈະ "ທຳລາຍອຳນາດໃນການເຈລະຈາຂອງພວກເຮົາ" ແລະຍອມຍົກເອົາ "ອຳນາດຂອງປະຊາຊົນອັງກິດ" ມອບໃຫ້ແກ່ອີຢູ (EU).
ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຈອນສັນ (Johnson) ມີຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫລັງຈາກນ້ອງຊາຍຂອງທ່ານຂຽນລົງໃນທວີດເຕີວ່າ ການລາອອກຂອງຜູ້ກ່ຽວແມ່ນເປັນຍ້ອນມີການຂັດແຍ້ງກັນລະຫວ່າງຄອບຄົວ ແລະປະເທດອັງກິດ.
ທ່ານໂຈ ຈອນສັນ (Jo Johnson) ເວົ້າວ່າ "ຢູ່ໃນອາທິດມໍ່ໆມານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເອົາອັນໃດດີ ລະຫວ່າງຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ຄອບຄົວ ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດ -- ຊຶ່ງເປັນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້; ມັນເຖິງເວລາທີ່ຄົນອື່ນຈະເຂົ້າມາເຮັດບົດບາດຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນນາມ ສະມາຊິກສະພາ ແລະ ລັດຖະມົນຕີ."
ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງໃນທັນທີທັນໃດເທື່ອວ່າ ທ່ານໂຈ ຈອນສັນ (Jo Johnson) ຈະອອກຈາກລັດຖະສະພາໃນທັນທີທັນໃດ ຫລືບໍ່ຫາທາງທີ່ຈະໃຫ້ຖືກເລືອກຕັ້ງ ຄືນໃໝ່ບໍ່.
ການລາອອກຂອງທ່ານໂຈ ຈອນສັນມີຂຶ້ນພາຍຫລັງທີ່ອ້າຍທ່ານໄດ້ໄລ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາ 21 ຄົນອອກພັກອານຸລັກນິຍົມ ທີ່ຍັງຖືກແບ່ງແຍກກັນຍ້ອນ ຍຸດທະສາດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນການຖອນຕົວອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ ໂດຍບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງວ່າຈະມີ ຫລືບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງກໍຕາມ.
ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ (Boris Johnson) ຍັງໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມປະລາໄຊ ໃນດ້ານນຶ່ງອີກ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເມື່ອສະພາຕ່ຳ ຫລື House of Commons ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ເອົາມາດຕະການທີ່ບັງຄັບໃຫ້ລັດຖະບານ ຂໍອີຢູ (EU) ໃຫ້ເລື່ອນການເອົາອັງກິດອອກ (Brexit) ໄປອີກ 3 ເດືອນ ຖ້າຫາກບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງໃນການອອກຈາກກຸ່ມໃນວັນທີ 31 ຕຸລາຕາມກຳນົດເສັ້ນຕາຍຂອງທ່ານ ຈອນສັນ (Johnson).
ນີ້ເປັນການປລາໄຊໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 3 ແລ້ວໃນການເອົາອັງກິດອອກຈາກອີຢູ ຫລື Brexit ໃນເວລາສອງມື້.