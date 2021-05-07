ຂໍ້ສະເໜີງົບປະມານ ການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສຳຄັນ ຂອງ ທ່ານໄບເດັນ ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍໂຄງການ

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປເມືອງ ເລກ ຊາລສ໌ (Lake Charles) ລັດ ຫຼຸຍເຊຍນາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອສືບຕໍ່ຜັກດັນແຜນການວຽກສ້າງເຮັດງານທຳສຳລັບປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ມູນຄ່າ 2 ພັນ 3 ຮ້ອຍຕື້ໂດລາ, ເຊິ່ງຖືກອ້າງເຖິງໂດຍທົ່ວໄປວ່າເປັນຮ່າງກົດໝາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງທ່ານ. ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວແມ່ນພຽງນຶ່ງໃນສາມໂຄງການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ທຳນຽບຂາວໄດ້ເລີ່ມຜັກດັນໃນ 100 ວັນທຳອິດຂອງລັດຖະບານຂອງທ່ານ, ໂຄງການອື່ນແມ່ນແຜນການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ 1 ພັນ 9 ຮ້ອຍຕື້ໂດລາ ທີ່ຖືກຮັບຜ່ານໂດຍລັດຖະສະພາໃນເດືອນມີນາທີ່ຜ່ານມາ ແລະ. ແຜນການຄອບຄົວຄົນ ອາເມຣິກັນ 1 ພັນ 8 ຮ້ອຍຕື້ໂດລາທີ່ຖືກສະເໜີໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ລວມກັນແລ້ວ, ສາມໂຄງການດັ່ງກ່າວທີ່ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 6 ພັນຕື້ໂດລາຈະປ່ຽນແປງໃໝ່ສາຍພົວ ພັນລະຫວ່າງລັດຖະບານກາງ ກັບປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຫຍ່ຫຼາຍ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍດ້ານທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຮັກສາໃຫ້ມັນເປັນລະບຽບ. ຕົວຢ່າງ ຮ່າງກົດໝາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງນັ້ນ, ປະກອບມີເງິນບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບພື້ນ ຖານໂຄງລ່າງດັ້ງເດີມຄືຖະໜົນ ແລະ ຂົວຕ່າງໆເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງແມ່ນສຳລັບການປັບປຸງໂຮງຮຽນລັດ ແລະສະໜອງການເບິ່ງແຍງສຳລັບຜູ້ເຖົ້າ ແລະ ຄົນພິການດ້ວຍ.
ຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນການແບ່ງໝວດໝູ່ຂອງການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຖືກສະເໜີ ແລະ ແທ້ຈິງ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍແຕ່ລະໂຄງການ. ໃນຂະນະທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດ ຫົວເສລີນິຍົມໄດ້ຍົກຍ້ອງການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະ ບານ ທ່ານ ໄບເດັນ ນັ້ນ, ພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະ ພັກເດໂມແຄຣັດ ນິຍົມແນວທາງປານກາງບາງຄົນແມ່ນໄດ້ເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ລັດຖະບານຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ໜີ້ສິນເພີ່ມຂຶ້ນສູງເປັນປະຫວັດການ. ແຕ່ ແນວໃດກໍຕາມ, ພາຍໃຕ້ແຜນການຂອງທ່ານ ໄບເດັນ, ເງິນ 4 ພັນ 1 ຮ້ອຍຕື້ ໂດລາຂອງການໃຊ້ຈ່າຍໃໝ່ຈະຖືກຊົດເຊີຍໂດຍການຂຶ້ນພາສີຕໍ່ເສດຖີ ອາເມຣິກັນ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆ.
ແຜນການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອາເມຣິກັນ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໂດຍທົ່ວໄປໃນຊື່ໂຄງການ “ກະຕຸ້ນຊ່ວຍເຫຼືອ” ທີ່ມີມູນຄ່າ 1 ພັນ 9 ຮ້ອຍຕື້ໂດລາແມ່ນພຽງນຶ່ງໃນ 3 ໂຄງການທີ່ໄດ້ດຳເນີນການໃນປັດຈຸບັນນີ້. ມັນປະກອບມີຫຼາຍສິບອົງປະກອບ, ແຕ່ອັນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດບາງອັນແມ່ນ:
ເງິນທຶນສຸກເສີນສຳລັບລັດ, ເທດສະບານ, ລັດຖະບານຊົນເຜົ່າ ແລະ ດິນແດນທັງຫຼາຍ 350 ຕື້ໂດລາ.
ການຈ່າຍເງິນໂດຍກົງນຶ່ງຄັ້ງ 1,400 ໂດລາ ແລະ ເງິນບຳລຸງ 300 ໂດລາປະຈຳອາທິດສຳລັບຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນຫວ່າງງານ 242 ຕື້ໂດລາ.
ເຄຣດິດພາສີທີ່ສາມາດຊົດເຊີຍໄດ້ລະຫວ່າງ 3,000 ແລະ 3,600 ໂດລາຕໍ່ເດັກນ້ອຍນຶ່ງຄົນ, ທີ່ຖືກຈ່າຍໃນແຕ່ລະເດືອນ ມູນຄ່າ 104 ຕື້ໂດລາ.
ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອສຳລັບແຜນການເບ້ຍບຳນານທີ່ລົ້ມແຫຼວ ມູນຄ່າ 86 ຕື້ໂດລາ.
ເງິນທຶນສຳລັບອົງການຄຸ້ມຄອງເຫດສຸກເສີນຂອງລັດຖະບານກາງ 50 ຕື້ໂດລາ.
ການກວດ, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ຕິດຕາມ COVID-19 ມູນຄ່າ 47.8 ຕື້ໂດລາ.
ການຊ່ວຍເລືອຄ່າເຊົ່າເຮືອນແລະຫໍພັກສຳລັບຜູ້ເຊົ່າ ມູນຄ່າ 21.6 ຕື້ໂດລາ.