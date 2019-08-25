ກອງກຳລັງ ບຣາຊິລ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍເຮືອບິນກອງທັບ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໃນປ່າ
ອາເມຊອນ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບໄຟທີ່ໄດ້ໄໝ້ທົ່ວພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້
ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ພ້ອມກັບການຄັດຄ້ານຈາກສາກົນຢ່າງຮຸນ
ແຮງ.
ປະທານາທິບໍດີ ຈາແອ ໂບລໂຊນາໂຣ ຍັງໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະບັນເທົາຄວາມເປັນຫ່ວງ
ຈາກທົ່ວໂລກ ໂດຍເວົ້າວ່າ ກ່ອນໜ້ານີ້ຂົງເຂດທີ່ມີການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າໄດ້ຖືກໄຟ
ໄໝ້ ແລະ ວ່າເຂດປ່າດົງດິບແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ເຖິງແມ່ນຈະເປັນແນວນັ້ນກໍຕາມ,
ໄຟໄໝ້ດັ່ງກ່າວກໍເບິ່ງຄືວ່າຈະມີການປຶກສາຫາລືຢ່າງຮີບດ່ວນ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ
ຂອງບັນດາຜູ້ນຳ ກຸ່ມເຈັດປະເທດໃນ ຝຮັ່ງ ໃນອາທິດນີ້.
ກອງກຳລັງປະມານ 44,000 ຄົນຈະຖືກສົ່ງອອກໄປປະຕິບັດການ “ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ”
ເພື່ອມອດໄຟ, ແລະ ກອງກຳລັງຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ມຸ່ງໜ້າໄປຫົກລັດຕ່າງໆຂອງ ບຣາຊິລ
ທີ່ໄດ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດທ່ານ
ເຟີນານໂດ ອາເຊເວໂດ. ລັດທີ່ໄດ້ຂໍ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນແມ່ນ ຣາໄຣມາ, ຣອນໂດເນຍ,
ໂຕຄານຕິນສ໌, ປາຣາ, ອາເຄຣ ແລະ ມາໂຕ ກຣອສໂຊ.
ພາລະກິດທຳອິດຂອງກອງທັບແມ່ນຈະໄດ້ດຳເນີນການໂດຍກອງກຳລັງ 700 ຄົນຢູ່
ອ້ອມເມືອງ ປໍໂຕ ເວໂຢ, ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງຫຼວງຂອງລັດ ຣອນໂດເນຍ, ອີງຕາມການກ່າວ
ຂອງທ່ານ ອາເຊເວໂດ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າກອງທັບຈະໃຊ້ເຮືອບິນ ເຮີຄິວລີສ C-130
ສອງລຳທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຖິ້ມນ້ຳ 12,000 ລິດໃສ່ໄຟ.
ນັກຂ່າວຂອງອົງການຂ່າວ AP ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນເຮືອບິນຂ້າມພາກພື້ນ ປໍໂຕ ເວໂຢ ໃນຕອນ
ເຊົ້າຂອງວັນເສົາວານນີ້ ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບ ສະພາບຄວັນໄຟ ແລະ ວິໄສທັດຕ່ຳ.
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ, ນັກຂ່າວຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຫັນຂົງເຂດທີ່ຖືກຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ
ແລ້ວຫຼາຍແຫ່ງຖືກໄຟໄໝ້, ເຊິ່ງປາກົດວ່າເກີດຈາກການທີ່ປະຊາຊົນສະສາງພື້ນທີ່ດິນ,
ພ້ອມກັບຄວັນໄຟຂະໜາດໃຫຍ່ປິວອອກຈາກໄຟນັ້ນບ່ອນນຶ່ງ.
ເທດສະບານເມືອງ ໂນວາ ແຊນຕາ ເຮເລນາ ໃນລັດ ມາໂຕ ກຣອສໂຊ ຂອງ ບຣາຊິລ
ກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກເຊັ່ນກັນ. ລົດບັນທຸກຖືກພົບເຫັນແລ່ນຜ່ານຕາມທາງຫຼວງໃນ
ວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ແປວໄຟ ແລະ ຂີ້ເຖົ່າຍັງມີຄວັນປິວອອກມາຢູ່ເດີ່ນທາງ
ຟາກກົງກັນຂ້າມ.
ການປະຕິບັດການຂອງກອງທັບ ບຣາຊິລ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການຕຳໜິວິຈານຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງ ກ່ຽວກັບ ການຮັບມືກັບວິກິດການຂອງທ່ານ ໂບລໂຊນາໂຣ. ໃນວັນສຸກ
ທີ່ຜ່ານມາ, ປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ກອງກຳລັງຕິດອາວຸດເດີນທາງໄປມອດ
ໄພ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ທ່ານມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະປົກປ້ອງພາກພື້ນ ອາເມຊອນ.
ທ່ານ ອາເຊເວໂດ, ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ສະເໜີຂອງ
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນ ທຣຳ ທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ບຣາຊິລ ມອດໄຟ, ແລະ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີການຕິດຕາມການອີກ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາດັ່ງກ່າວ.
ເບິ່ງແມ່ນຈະມີຄວາມເປັນຫ່ວງຈາກສາກົນກໍຕາມ, ທ່ານ ໂບລໂຊນາໂຣ ກໍໄດ້ກ່າວຕໍ່
ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ສະຖານະການດັ່ງກ່າວໄດ້ກັບຄືນສູ່ສະພາບປົກ
ກະຕິແລ້ວ.