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​​​​​​ສານ​ສູງສຸດ ບຣາຊີລ ​ຕັດສິນ ໃຫ້ອະດີດ​ ປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊີ​ລ ​ຕິດ​ຄຸກ

ພວກປະ​ທ້ວງ ທີ່​ຕໍ່ຕ້ານ ອະດີດ​ປະທານາທິບໍດີບຣາຊີ​ລ ທ່ານຫລຸຍ​ສ໌ ອີນາຊິ​ໂອ ລູລາ ດາ ຊິ​ລວາ (Luiz Inacio Lula da Silva) ພາກັນ​ສະ​ເຫຼີ​ມສະຫຼອງ​ການ​ຕັດສິນ​ ຂອງ​ສານສູງສຸດ ຢູ່ຂ້າງ​ນອກລັດຖະສະພາ ​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງບຣາຊິ​ລ​ເລຍ, ປະເທດບຣາຊີ​ລ, 4 ​ເມສາ 2018.

ສານ​ສູງສຸດບຣາຊີລ ​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້ ​ປະ​ຕິເສດຕໍ່​ການ​ຮ້ອງຂໍ ​
ຂອງອະດີດ​ປະທານາທິບໍດີບຣາຊີ​ລ ທ່ານຫລຸຍ​ສ໌ ອີນາຊິ​ໂອ ລູລາ ດາ ຊິ​ລວາ (Luiz
Inacio Lula da Silva) ທີ່ບໍ່ຢາກເຂົ້າ​ຄຸກ ​ໃນຂະນະ​ທີ​ທ່ານ​ໄດ້​ຂໍ​ອຸທອນ ​ໃນ​ຄະດີ
ສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງນັ້ນ.

ໃນການ​ຕັດສິນດ້ວຍຄະແນນສຽງ 6 ຕໍ່ 5 ນັ້ນ ​ແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່່າງໜັກ ​
ຕໍ່​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ແຖວໜ້າ ​ໃນການເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະທານາທິບໍດີ ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ຂອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່ີ​ໃຫຍ່​
ທີ່​ສຸດ ​ໃນ ອາ​ເມຣິກາລາ​ຕິ​ນ.

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ລົດ​ຊຶ່ງ​ເຊື່ອ​ວ່າ ນຳ​ເອົາ​ທ່ານ​ລູລາ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນບໍລິເວນ​ຕຶກ​ຂອງສ່ວນ​ບຸກຄົນ
ພວກທີ່​ສະໜັບສະໜຸນທ່ານ ​ຢູ່​ຂ້າງ​ນອກ​ ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ວ່າ ຈະ​ທຳການການ​ຕໍ່ສູ້​ຕໍ່​ໄປ.
ທ່ານ​ລູລາ ​ແລະພວກ​ທີ່​ສະໜັບສະໜຸນທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ຂໍ້ຫາສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງ ​ແມ່ນ​ມີຈຸດ
ປະສົງ​ທາງ​ການ​ເມືອງ. ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ຫຼາຍໆ​ເມືອງ ​ແມ່ນພວມກຽມຮັບມືກັບການ​ປະ​ທ້ວງ ທັງສະໜັບສະໜຸນ ​ແລະ​ຕໍ່ຕ້ານ ຕໍ່​ອະດີດ​ປະທານາ​ທິບໍດີ.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ທັງຫຼາຍ​ພາກັນ​ຖື​ປ້າຍ​ທີ່​ຂຽນ​ເປັນ​ພາສາ ​ປອກ​ຕຸຍ​ການ​ວ່າ "ບໍ່​ຖືກໂທດຕິດ​ຄຸກ ຕໍ່​ທ່ານ​ລູລາ," ຊ້າຍ​, ​ແລະ​ປ້າຍ "ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ຂ້າງ​ດຽວ​ກັບ​ທ່ານ​ລູລາ," ​ໃນ​ການ​ປະທ້ວງ​ສະໜັບສະໜຸນ​ຕໍ່​ອະດີດປະທານາທິບໍດີບຣາຊີ​ລ ທ່ານຫລຸຍສ໌ ອີນາຊິໂອ ລູລາ ດາ ຊິລວາ (Luiz Inacio Lula da Silva) ​ໃນ​ນະຄອນບຣາຊີ​ລ​ເລຍ, ບຣາຊີ​ລ, 4 ​ເມສາ 2018.
ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ທັງຫຼາຍ​ພາກັນ​ຖື​ປ້າຍ​ທີ່​ຂຽນ​ເປັນ​ພາສາ ​ປອກ​ຕຸຍ​ການ​ວ່າ "ບໍ່​ຖືກໂທດຕິດ​ຄຸກ ຕໍ່​ທ່ານ​ລູລາ," ຊ້າຍ​, ​ແລະ​ປ້າຍ "ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ຂ້າງ​ດຽວ​ກັບ​ທ່ານ​ລູລາ," ​ໃນ​ການ​ປະທ້ວງ​ສະໜັບສະໜຸນ​ຕໍ່​ອະດີດປະທານາທິບໍດີບຣາຊີ​ລ ທ່ານຫລຸຍສ໌ ອີນາຊິໂອ ລູລາ ດາ ຊິລວາ (Luiz Inacio Lula da Silva) ​ໃນ​ນະຄອນບຣາຊີ​ລ​ເລຍ, ບຣາຊີ​ລ, 4 ​ເມສາ 2018.

ຄວາມບໍ່ສາມາດຂອງທ່ານ​ດາ ຊິ​ລວາ​ ທີ່ຈະກຳຈັດໂທດ​ຕິດ​ຄຸກ ເປັນເວລາ 12 ປີນັ້ນ
​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ທ່ານຈະ​ຖືກ​ຈຳ​ຄຸກ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້ ​ເຖິງ​ແມ່ນວ່າອາດຈະໄດ້ລໍຖ້າໄປຈົນຮອດ
ຢ່າງໜ້ອຍ ​ສັບປະດາ​ໜ້າ ເນື່ອງຈາກບັນຫາທາງດ້ານເທັກນິກຫຼາຍໆຢ່າງ.

ທ່ານ​ດາ ຊິ​ລວາໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດໃນເດືອນກໍລະກົດປີກາຍ ຍ້ອນຊ່ອຍບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ
ໃຫ້ໄດ້ຮັບສັນຍາທີ່ງາມໆ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຫ້ອງພັກທີ່ຫາດ
ຊາຍແຄມທະເລ. ທ່ານ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ການ​ກະທຳ​ຜິດ​ໃນ​ຄະດີສໍ້​ລາດ​ບັງຫຼວງດັ່ງກ່າວ​ ຫລືຄະດີສໍ້ລາດບັງຫຼວງອື່ນໆທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີການຍື່ນຟ້ອງເທື່ອ.

ສານ​ອຸທອນ​ໄດ້​ຕັດສິນເຫັນພ້ອມ ​ກັບຄວາມ​ຜິດ ​ໃນ​ເດືອນ​ມັງກອນ ປີ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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