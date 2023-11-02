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ບ​ຣາ​ຊິ​ລ ສົ່ງ​ທະ​ຫານ​ໄປ​ສະ​ໜາມ​ບິນ, ທ່າ​ເຮືອ ແລະ ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ເພື່​ອ​ປາບ​ປາມ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ບ​ຣາ​ຊິ​ລ ທ່ານ ຫຼຸຍ ອິ​ນາ​ຊີ​ໂອ ລູ​ລາ ດາ ຊິ​ລ​ວາ ຍົກ​ນິ້ວ​ໂປ້ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ອາ​ຫານ​ເຊົ້າ​ກັບ​ນັກ​ຂ່າວ ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ປ​ລາ​ນາ​ລ​ໂຕ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ບ​ຣາ​ຊິ​ເລຍ, 27 ຕຸ​ລາ 2023.
ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ບ​ຣາ​ຊິ​ລ ທ່ານ ຫຼຸຍ ອິ​ນາ​ຊີ​ໂອ ລູ​ລາ ດາ ຊິ​ລ​ວາ ຍົກ​ນິ້ວ​ໂປ້ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ອາ​ຫານ​ເຊົ້າ​ກັບ​ນັກ​ຂ່າວ ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ປ​ລາ​ນາ​ລ​ໂຕ, ນະ​ຄອນຫຼວງ ບ​ຣາ​ຊິ​ເລຍ, 27 ຕຸ​ລາ 2023.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ ບ​ຣາ​ຊິ​ລ ທ່ານ ຫຼຸຍ ອິ​ນາ​ຊີ​ໂອ ລູ​ລາ ດາ ຊິ​ລ​ວາ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ວ່າ​ທ່ານ​ໄດ້​ສົ່ງ​ກອງ​ກຳ​ລັງ​ຕິດ​ອາ​ວຸດ​ເພື່ອ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຢູ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ​, ທ່າເຮືອ ແລະ ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ສາ​ກົນ ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ບາ​ງ​ແຫ່ງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ດັ່ງ​ກັບ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຄັ້ງ​ໃໝ່​ເພື່ອ​ປາບ​ປາມ​ການ​ກໍ່​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ຂອງລາ​ຕິນ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ.

ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນຫຼັງ​ຈາກ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ແກັ່ງ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກອນ​ໄດ້​ຈູດ​ລົດ​ເມຫຼາຍ​ສິບ​ຄັນ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ຣີ​ໂອ ເດ ຈາ​ເນ​ໂຣ, ເຊິ່ງ​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ແກ້​ແຄ້ນ​ສຳ​ລັບ​ການ​ທີ່​ຕຳຫຼວດ​ໄດ້​ຂ້າຫຼານ​ຊາຍ​ຂອງ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

ທ່ານ ລູ​ລາ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ບ​ຣາ​ຊິ​ເລຍ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ເຊັນ​ດຳ​ລັດ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ມາ​ຮອດ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ ຫຼາຍ. ສະ​ນັ້ນ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນ, ກັບ​ທຸກ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້, ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ລັດ​ຕ່າງໆ, ແລະ ປະ​ເທດ​ ບ​ຣາ​ຊິ​ລ ເອງ, ເພື່ອ​ກຳ​ຈັດ​ການ​ກໍ່​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ.”

ບ​ຣາ​ຊິ​ລ ໄດ້​ສົ່ງ​ສະ​ມາ​ຊິ​ກ​ຂອງກອງ​ທັບ​ບົກ, ທະ​ຫານ​ເຮືອ ແລະ ກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ 3,600 ຄົນ ເພື່ອ​ຂະ
​ຫຍາຍ​ການ​ລາດ​ຕະ​ເວນ ແລະ ກວດ​ກາ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ສາ​ກົນ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ຣີ​ໂອ ແລະ ເມືອງ ຊາວ ປາວ​ໂລ, ພ້ອ​ມ​ກັບ​ທ່າ​ເຮືອ​ທາງ​ທະ​ເລ​ສອງ​ແຫ່ງ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ຣີ​ໂອ ແລະ ທ່າ​ເຮືອ ແຊນ​ຕອ​ສ ຂອງ​ເມືອງ ຊາວ ປາວ​ໂລ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ແອ​ອັດ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ ລາ​ຕິນ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ແລະ ເປັນ​ສູນ​ກາງ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ສຳ​ລັບ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ໂຄ​ເຄນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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