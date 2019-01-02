ທ່ານ ແຈ ໂບລໂຊນາໂຣ (Jair Bolsonaro) ນັກການເມືອງ ຫົວຊາດນິຍົມ ຂວາຈັດ
ໄດ້ສາບານຕົວເຂົ້າເປັນປະທານາທິບໍດີ ບຣາຊິລ ດ້ວຍການສັນຍາທີ່ຈະປາບປາມ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ອາຊະຍາກຳ ແລະ ເສດຖະກິດທີ່ກຳລັງປະ ສົບກັບຄວາມລົ້ມ
ແຫຼວ.
ອະດີດຮ້ອຍເອກກອງທັບບົກ, ຜູ້ທີ່ຖືກເອີ້ນວ່າທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ຂອງປະເທດ ບຣາຊິລ
ນັ້ນ, ໄດ້ສາບານຕົນເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນນະຄອນຫຼວງ ບຣາຊິເລຍ ເມື່ອວັນອັງຄານ
ວານນີ້.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ທ່ານ ໂບລໂຊນາໂຣ ໃນທວິດເຕີ, ດ້ວຍການ
ບອກທ່ານວ່າ “ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວທ່ານ.” ຜູ້ນຳ ບຣາຊິລ
ໄດ້ຕອບຄືນ ໃນທວິດເຕີວ່າ “ພາຍໃຕ້ການປົກປ້ອງຂອງພະເຈົ້າ, ພວກເຮົາຈະນຳ
ເອົາຄວາມຮັ່ງມີ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າມາສູ່ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານ ໂບລໂຊນາໂຣ ແມ່ນຄົນຫຼ້າສຸດໃນບັນດາຜູ້ນຳທີ່ນິຍົມແນວທາງຂວາຈັດ ຫຼາຍ
ຄົນໃນທົ່ວໂລກ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ້າວຂຶ້ນມາມີອຳນາດ ຈາກຄວາມໂມໂຫຕໍ່ຕ້ານສະຖາບັນ
ການເມືອງ.
ໃນຄຳປາໄສເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານນັ້ນ, ທ່ານ ໂບລໂຊນາໂຣ ໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະ
ຜ່ອນຜັນກົດໝາຍການໃຊ້ປືນ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ “ຄົນດີ” ຄອບຄອງປືນໄດ້, ໃຫ້
ການຍົກເວັ້ນສຳລັບກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຜູ້ໃຊ້ກຳລັງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ
ເຖິງຊີວິດ, ແລະ “ສ້າງຄວາມພ້ອມໃຫ້ພວກເດັກນ້ອຍ ສຳລັບຕະຫຼາດວຽກງານ, ບໍ່
ແມ່ນການແຂງຂໍ້ທາງການເມືອງ.”
ທ່ານຍັງໄດ້ສັນຍາທີ່ຈະ “ເຄົາລົບຕໍ່ປະເພນີ ຈູເດໂອ-ຄຣິສຕຽນ ຂອງພວກເຮົາ” ແລະ
ກີດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ຕໍ່ການເຮັດແທ້ງລູກຢ່າງຖືກກົດໝາຍ.
ທ່ານ ໂບລໂຊນາໂຣ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຫຼາຍພັນຄົນທີ່ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ຕໍ່
ໜ້າທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ, ໂດຍສັນຍາຕໍ່ເຂົາເຈົ້າວ່າ ທ່ານຈະ “ປົດປ່ອຍ ບຣາຊິລ”
ອອກຈາກລັດທິສັງຄົມນິຍົມ ແລະ ຄວາມເສຍປຽບທາງການເມືອງ.
ພິທີສາບົນຕົວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຢ່າງໜາແໜ້ນ, ພ້ອມ
ກັບຕຳຫຼວດຫຼາຍກວ່າ 3,000 ຄົນອອກລາດຕະເວນທົ່ວນະຄອນຫຼວງ ບຣາຊິເລຍ.
ທ່ານ ໂບລໂຊນາໂຣ ໄດ້ເປັນຜູ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ເພີ່ມການຮັກສາຄວາມປອດໄພນັ້ນ.
ອະດີດສະມາຊິກສະພາຄົນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກແທງໃນລະຫວ່າງການໂຮມຊຸມນຸມໂຄ
ສະນາຫາສຽງເມື່ອເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ໃສ່ຖົງທະວານໜັກທຽມ.
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