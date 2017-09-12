ລັດຖະບານຂອງ Brazil ໄດ້ທຳການສືບສວນກ່ຽວກັບການຕາຍຂອງສະມາຊິກ 10 ຄົນ
ຂອງຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງດັ້ງເດີມ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບໂລກພາຍນອກ ໂດຍມີການ
ກ່າວຫາວ່າ ເປັນນ້ຳມືຂອງພວກຂຸດຄຳ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ຫ້ອງການໄອຍະການ ໃນລັດ Amazonas ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຊາຍແດນ
Colombia ໄດ້ທຳການສືບສວນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າພວກຂຸດຄຳໄດ້ກ່າວໂອ້ອວດວ່າ
ຕົນໄດ້ສັງຫານສະມາຊິກຊົນເຜົ່າທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນກຸ່ມໃດ.
ມູນນິທິແຫ່ງຊາດຂອງຊົນເຜົາອິນເດຍແດງແຫ່ງ Brazil ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກຕ້ອງສົງໄສ
ບາງຄົນ ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງເພື່ອສອບປາກຄຳ ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນ
ເຖິງການຕາຍໃດໆທັງສິ້ນ.
ກຸ່ມເຄື່ອນໄຫວເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຂອງສາກົນ ທີ່ມີສຳໜັກງານທີ່ນະຄອນລອນດອນ
ກ່າວວ່າ ພວກທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງ 103 ຊົນເຜົ່າ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບໂລກພາຍນອກຂອງບຣາຊີລ ໂດຍໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ ເປັນພວກທີ່
“ບໍ່ໄດ້ມີການຕິດຕໍ່ພົວພັນແບບສະຫງົບໃດໆ ກັບຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ ໃນສັງຄົມຫຼັກ ຫຼືສັງຄົມ
ທີ່ຄອບງຳນັ້ນ.”
ພວກຂຸດແຮ່ທາດ ມັກທຳການບຸກລຸກເຂົ້າໄປໃນດິນແດນຂອງພວກຊົນເຜົ່າ ຢ່າງຕໍ່
ເນື່ອງ ໃນ Brazil ແລະກໍຈະຈົບລົງດ້ວຍການປະເຊີນໜ້າທີ່ຮຸນແຮງຢູ່ເລື້ອຍໆ.
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