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ບຣາຊິລ ​ສັ່ງໃຫ້​ທະຫານ​ ເຂົ້າຮັກສາ ຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ ຣຽວ​ ເດິ ​ຈ​​າເນ​ໂຣ

ປະທານາທິບໍດີ​ມີ​ແຊ​ລ ເທເມີ (ຊ້າຍ) ແລະຜູ້ປົກຄອງນະຄອນ ຣຽວ​ ເດິ ​ຈ​​າເນ​ໂຣ ທ່ານຫລຸຍ ເຟິນັນໂດ ເປີຊາວ ລະຫວ່າງການ ເຊັນດຳລັດ ໃຫ້ທະຫານ ເຂົ້າຄວບຄຸມ ນະຄອນດັ່ງກ່າວ.

ປະທານາທິບໍດີ​ບຣາຊີ​ລ ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ທະຫານ​ ເຂົ້າບັງຄັບບັນຊາກຳລັງ​ຕຳຫລວດ ຢູ່​ທີ່ ນະຄອນຣຽວ​ ເດິ ​ຈາເນ​ໂຣ ໂດຍກ່າວ​ວ່າ​ແກັ່ງ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ “​ເກືອບ​ຄວບ​ຄຸມ” ​ນະ
ຄອນດັ່ງກ່າວແລ້ວ.

ປະທານາທິບໍດີ​ມີ​ແຊ​ລ ເທເມີ ກ່າວ​ຫລັງ​ຈາກ​ເຊັນ​ດຳລັດ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້​ ຢູ່​ທີ່ທຳ
ນຽບປລາ​ນາລໂຕ ​ໃນ​ນະຄອນຫລວງ​ບຣາຊີ​ເລຍ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເອົາ​ມາດ​ຕະການ
​ທີ່​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ​ເພາະວ່າ​ເຫດການ​ຕ່າງ​ໆ​ໄດ້​ບີບບັງຄັບ.” ດຳລັດສະບັບນີ້ ມີຜົນ
​ບັງຄັບໃຊ້ ​ຕໍ່​ລັດຣຽວທັງ​ໝົດ ຮວມທັງ​ເຂດ​ນະຄອນ ຣຽວ ​ເດິ ​ຈາເນໂຣ ທີ່ມີປະຊາຊົນ
12 ລ້ານ​ຄົນ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ກຸ່ມ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ອາຊະຍາກຳ “​ໄດ້​ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມ​ສະຫງົບ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເຮົາ.
ດ້ວຍ​ເຫດຜົນ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ລັດຖະບານ​ກາງ​ເຂົ້າ​ມາ​ຄວບຄຸມ
​ໃນ​ກາ​ນຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພໃຫ້​ແກ່ປະຊາຊົນ ໃນ​ນະຄອນຣຽວ ​ເດິ ​ຈາເນ​ໂຣ.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ເພີິ້ມ​ອີກ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ຕອບ​ແບບ​ງ່າຍໆ​ຕໍ່ການ​ເສຍ
​ຊີວິດ​ຂອ​ງຄົນ​ທີ່​ໄຮ້​ດຽງສາ. ອັນທີ່ຍອມຮັບ​ບໍ່​ໄດ້​ກໍ​ຄືພວກ​ເຮົາ​ຝັງພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ
​ແລະ​ພວກ​ຄົນງານ ​ແລະ​ຕຳຫຼວດ ​ຕະຫລອດທັງພວກ​ຊາວ​ໜຸ່່ມ​ແລະ​ພວກ​ເດັກນ້ອຍ.”

ກຳລັງ​ທະຫານ​ບຣາຊີ​ລ ​ໄດ້​ລາດຕະ​ເວນ​ໃນ​ບາງເຂດຂອງ​ນະຄອນ ຣຽວ ​ເດີ ​ຈາ​ເນ​
ໂຣ ​ແຕ່​ດຳລັດ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານ​ນີ້ ​ໄດ້​ອະນຸມັດໃຫ້​ທະຫານຄວບ​ຄຸມ​ການ​ຮັກສາຄວາມ​
ປອດ​ໄພທັງ​ໝົດ​ໃນ​ລັດຣຽວ. ພວກນາຍພົນ ເມື່ອ​ກ່ອນນີ້ໄດ້ເປັນຜູ້ຄວບ​ຄຸມ​ຄວາມ
​ປອດ​ໄພ​ ​ເວລານະຄອນດັ່ງກ່າວເປັນ​ເຈົ້າພາບຈັດການແຂ່ງຂັນ​ໂອ​ລິ​ມປິກ​ ​ໃນ​ປີ
2016.

ລັດຖະມົນຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ທ່ານ ຣາອູລ ຈັງ​ແມນ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທະຫານ​ຈະ​ບໍ່​ເຂົ້າ
ໄປຮັບໜ້າທີ່ ​ແທນ​ຕຳຫຼວດທ້ອງ​ຖິ່ນ ຫລື​ຕຳຫລວດ​ລັດ ​ແຕ່​ຈະ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະ
ໜູນ ໃນ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ກັບພວກຣາຊາ​ຄ້າຢາ​ເສບ​ຕິດ.

ສະພາ​ບຣາຊິ​ລຄາດ​ວ່າ ຈະ​ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ດຳລັດດັ່ງກ່າວ​ພາຍ​ໃ​ນ 10 ວັນ.

ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໃນ​ນະຄອນຣຽວ ​ໄດ້​ທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນລະຫວ່າງ​ການ​ສະຫລອງ
​ຄາ​ນີວາລ ທີ່ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ​ທີ່​ບັນດາຮູບ​ພາບຂອງ​ພວກ​
ແກັ່ງ​ ໄດ້​ປຸ້​ນຈີ້​ບັນດານັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ຊຶ່ງໄດ້ມີການອອກຂ່າວ​ຊໍ້າ​ແລ້ວ​ຊໍ້າ​ອີກ​ທາງ​ໂທລະ
ພາບ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

ລັດຣຽວ​ໄດ້​ປະສົບກັບສະພາບ​ເສດຖະກິດ​ຢູ່ໃນ​ບຣາຊິ​ລ ​ແລະ​ຕະຫລາດ​ນໍ້າມັນ​ຕົກ
ລາຄາ ​ໃນລະ​ຫວ່າງຫລາຍ​ປີ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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