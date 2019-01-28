ການບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ ຈາກການພັງທະລາຍລົງຂອງເຂື່ອນແຕກ ໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້
ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດບຣາຊິລ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 58 ຄົນ ໃນວັນ
ອາທິດວານນີ້ ຈຳນວນແມ່ນແນ່ນອນວ່າຈະເພີ້ມຂຶ້ນ ຢ່າງນ້ອຍ ເປັນ 300 ຄົນ ທີ່ຢ້ານ
ກົວວ່າ ຖືກທັບຖົມ ຢູ່ໃນຂີ້ຕົມຈຳນວນຫຼາຍໆໂຕນນັ້ນ.
ພວກກູ້ໄພ ທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ທີ່ນັ້ນແມ່ນໄດ້ຢຸດສະງັກຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງ ໃນວັນອາທິດວານນີ້
ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢ້ານວ່າຈະມີພັງທະລາຍຂອງເຂື່ອນແຫ່ງອື່ນອີກ ໃນເມືອງ
ບຣູມາດິນໂຮ (Brumadinho). ພວກຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທີ່ນັ້ນໄດ້ຖືກເຕືອນວ່າ
ໃຫ້ຕຽມພ້ອມຍົກຍ້າຍ ກ່ອນທີ່ເຂື່ອນຈະຖືກພົບເຫັນວ່າປອດໄພ.
ເຂື່ອນແຫ່ງນີ້ແມ່ນທາງບໍລິສັດເໝືອງ ແວລ ບຣາຊີລ ເປັນເຈົ້າຂອງ ໄດ້ຖືກພັງທະລາຍລົງ
ໃນວັນສຸກ ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ນ້ຳແລະຂີ້ຕົມ ທະລຸອອກມາ ທັບຖົມພວກຄົນງານເໝືອງ
ຈຳນວນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ທີ່ກຳລັງຮັບປະທານອາຫານກາງເວັນຢູ່ນັ້ນ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່
ຕຸລາການຂອງບຣາຊີລ ໄດ້ຢຸດຢັ້ງເງິນກອງທຶນຈຳນວນ 3 ພັນລ້ານໂດລາໄວ້ ນັບຕັ້ງ
ແຕ່ວັນສຸກ ຜ່ານມານີ້ສຳລັບ. ນອກນັ້ນບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຖືກປັບໃໝໃນຫຼາຍໆ
ກໍລະນີ ໃນການລະເມີດກົດລະບຽບການ ແລະສ້າງຄວັນພິດ ຍ້ອນການເກີດໄພ
ພິບັດຄັ້ງນີ້.
ອຸປະຕິເຫດຄັ້ງນີ້ ພາໃຫ້ຄິດເຖິງໄພພິບັດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ໃນປີ 2015, ຕອນທີ່ເຂື່ອນອີກອັນນຶ່ງ ໄດ້ພັງທະລາຍລົງ ຢູ່ໃນລັດດຽວກັນ ທີ່ ເມືອງ Minas Gerais, ທີ່ໄດ້ສັງຫານ 19 ຄົນ. ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວ ກໍໄດ້ດຳເນີນການໂດຍບໍລິສັດແວລ ພ້ອມທັງ ບໍລິສັດເໝືອງຂອງອອສເຕຣຍເລຍ BHP Billiton.
ການຫັກພັງຂອງເຂື່ອນ ປີ 2015 ໄດ້ສົ່ງທາດເຫຼັກທີ່ເປັນພິດອອກມາ ພ້ອມດ້ວຍຂີ້ເຫຍື່ອຫຼາຍໆລ້ານໂຕນ ສົ່ງໄປຫຼາຍໆຮ້ອຍກິໂລແມັດ ຖືວ່າເປັນໄພພິບັດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງບຣາຊີລ.
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